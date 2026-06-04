България

Непълнолетна се заби с автомобил в ограда на къща в село до Луковит

Инцидентът е заснет от охранителна камера

4 юни 2026, 08:09
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Н епълнолетно момиче открадна кола и се заби в ограда на къща в село до Луковит. Инцидентът е станал преди четири дни и е бил заснет от охранителна камера. Кадрите се разпространяват в социалните мрежи и вече предизвикаха вълна от възмущение.

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„На 31 май в 04:47 ч. настъпва леко пътнотранспортно произшествие, като в 05:52 ч. е подаден сигнал на телефон 112. Към мястото са изпратени екипи на Районно управление Луковит, които установяват лек автомобил, който се е качил на куб от чакъл. Установена е 15-годишна водачка, както и още две лица в автомобила без наранявания. На място е извикан настойник на момичето”, обясни в ефира на NOVA Георги Йорданов от сектор „Пътна полиция” в РУ на МВР в Луковит.

По думите му, младежът, пътувал на предната седалка до момичето, е на 19 години, а пътникът на задната седалка е 14-годишно дете.

Съставени са необходимите документи за установените нарушения - управление на моторно превозно средство от неправоспособен водач и движение с несъобразена с пътните условия скорост.

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Установен е и собственикът на автомобила. Това е бащата на младежа, който е пътувал на предната седалка. Срещу него са предприети необходимите административни действия за прекратяване на регистрацията на автомобила.

Кметът на село Тодоричене Валентин Петков, където е станал инцидентът, заяви, че пътувалите в автомобила не са жители на селото нито по настоящ, нито по постоянен адрес.

„Това са хора, които са дошли на гости на познати и веднага след катастрофата, доколкото разбирам, са заминали за Ботунец“, каза той.

Източник: NOVA    
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Непълнолетна се заби с автомобил в ограда на къща в село до Луковит

Непълнолетна се заби с автомобил в ограда на къща в село до Луковит

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