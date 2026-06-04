Сергей Рябков отправи нови ядрени предупреждения към западните държави

З аместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков отново отправи предупреждения относно възможната употреба на ядрено оръжие срещу западни държави, като заяви, че Москва е готова да използва ядрения си арсенал при определени крайни обстоятелства.

В свои неотдавнашни изявления руският дипломат подчерта, че Русия остава готова да прибегне до ядрени оръжия, ако други държави се опитат да навлязат на руска територия. Рябков определи подобен сценарий като хипотетична крайна ситуация и призова световните лидери да приемат възможно най-сериозно руската военна доктрина и основите на държавната политика в сферата на ядреното възпиране, съобщи The Moscow Times на 3 юни.

Според него всяко посегателство срещу Русия или нейната териториална цялост от страна на агресори, включително държави, които сами не разполагат с ядрени оръжия, може при най-неблагоприятно развитие на събитията да доведе до руски отговор с използване на подобни средства.

Russia's nuclear doctrine provides for the use of nukes if the country's territorial integrity is breached by aggressors, Sergey Ryabkov reminded reporters on the sidelines of the SPIEF:https://t.co/Xh18I98OxW pic.twitter.com/wpscWvlN48 — TASS (@tassagency_en) June 3, 2026

Рябков предупреди противниците на Русия да не се опитват да изпитват „решимостта“ на страната да се защитава с всички инструменти, с които разполага в момента.

Още през май, коментирайки изпитанията на ракетната система „Сармат“, руският заместник външен министър заяви, че Русия възнамерява да продължи да демонстрира мощта на своите стратегически военни способности. По думите му Москва е решена да предприеме всички необходими мерки, за да „охлади горещите глави на Запад“.

„В един по-пряк прочит сигналът в тези документи се свежда до това, че посегателство срещу Русия или нейната териториална цялост от страна на агресори, включително такива, които дори не притежават подобни оръжия, може при най-лошия сценарий да доведе до наш отговор с използването на тези ядрени средства“, заяви Рябков.

Русия предупреди с "фатални последици" Запада

На 3 юни министърът на отбраната на Беларус Виктор Хренин също предупреди, че рискът от военен сблъсък между Русия и Беларус, от една страна, и Запада, от друга, е достигнал изключително високо ниво.

По време на среща на Организация на Договора за колективна сигурност в Москва Хренин заяви, че разполагането на около 21 000 военнослужещи на НАТО в Полша и балтийските държави се възприема от беларуското правителство като явна подготовка за евентуален конфликт.

Беларуският министър допълни, че нарастващите военни разходи на западните държави и конкретни национални стратегически документи показват целенасочено движение към конфронтация с Русия. Той също така отбеляза, че алиансът активно отработва сценарии за бързо прехвърляне на сили към източния си фланг.