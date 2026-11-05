Протест пред Столичната община заради спорна замяна на имоти в „Драгалевци“ и „Княжево“

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Н апрежение и протест пред Столичната община имаше рано тази сутрин заради предложение на кмета на София Васил Терзиев за замяна на два общински имота в квартал „Драгалевци“ срещу частен терен в „Княжево“.

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Граждани от двата квартала се събраха пред сградата на общината и се обявиха против предложението, което определиха като спорно.

Точката беше оттеглена от дневния ред на Столичния общински съвет по предложение на групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“, предаде NOVA.

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„Ние предложихме да се отложи точката и да се направят нови оценки. Дори да направим нови оценки, тук става въпрос за доброволно споразумение между общината и частния собственик. Нямаме никаква гаранция, че при по-високи оценки ще бъде приет от частния собственик”, заяви общинският съветник от ПП-ДБ Бойко Димитров.

Целта на сделката е общината да придобие терен с площ около един декар, през който преминава една от най-популярните туристически пътеки на Витоша. В замяна се предвижда да предостави два общински имота в „Драгалевци“ с обща площ над два декара.

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Частният терен в „Княжево“ е закупен през 2024 г. от настоящия собственик, без той да е знаел, че през имота преминава т.нар. „Слънчева алея“.

Васил Терзиев с коментар по темата

Кметът на София Васил Терзиев подчерта, че основната цел на предложението е да се гарантира запазването на „слънчевата алея” и да не се допусне нейното застрояване.

„Нито един от нас не иска хората да протестират. Не бих искал да бъде отсечено нито едно дърво или да бъде преградена дори една пътека. Водил съм се и ще продължа да се водя от желанието „слънчевата алея” да не бъде застроена. Това е очакването на гражданите. Предложили сме най-доброто решение, за да не бъде застроена пътеката. Общинският съвет може да промени цената или да поиска замяната да бъде извършена с друг имот. Единственото, което се прави в момента, е като победа да се отчита фактът, че „слънчевата алея” ще продължи да бъде оградена. За мен това не е работещо решение”, допълни столичният кмет.

Позиция на Милен Христов по темата с имота в Княжево

Позиция по казуса изрази и Милен Христов, собственик на частния имот в кв. „Княжево“, през който преминава „Слънчевата алея“. Той заяви, че предложеното решение е било представено като политически скандал с определения като „незаконен строеж върху общинска земя“, „замяна кон за кокошка“ и обвинения за унищожаване на зелени площи. Христов представи фактите и параметрите на предложението, като уточни, че съгласно проекта за решение той трябва да доплати на Столична община 216 000 евро с ДДС. Той допълни, че значителна част от общинския терен, определяна като „коня“ в замяната, остава за общината за прилагане на уличните регулации, поради което сравнението единствено на брутните квадратури между имотите е подвеждащо.

Източник: личен архив

По думите му при тези условия общината придобива собствеността върху имота в „Княжево“, който се предвижда да стане публична общинска собственост и официално обозначен пешеходен маршрут, така че общественият достъп до планината да бъде гарантиран. Той посочи още, че предложението има за цел да реши и дългогодишни проблеми с регулацията, собствеността и достъпа до имотите в района на кв. „Драгалевци“.