Изчезнали животински видове и интерактивни музеи в „Свобода на колела“

О пасно малък бюджет и само четири дни остават на Мариана и Любо, за да съберат последните печати от туристическата книжка. Тази събота от 16:30 ч. приключението „Свобода на колела“ ще мине през Сливен, Ямбол, Котел и чак до древния град Абритус край Разград – места, в които се преплитат история, традиции и духът на велики българи.

„Свобода на колела“ Източник: NOVA

„Свобода на колела“ Източник: NOVA

Първата спирка на двамата приключенци ще бъде къщата музей „Хаджи Димитър“ в Сливен – родният дом на един от най-големите български революционери. В музея в Ямбол ги очаква ренесансова експозиция, каквато не са срещали досега. Безистенът в града – покрит пазар в миналото, ще ги изненада с експонатите си, сред които няколко предшественика на кубчето на Рубик.

„Свобода на колела“ Източник: NOVA

„Свобода на колела“ Източник: NOVA

Намаляващият бюджет ще провокира кулинарна надпревара между двамата влюбени. Всеки от тях ще има ограничен бюджет за пазаруване, но кой ще приготви по-вкусна храна?

„Свобода на колела“ Източник: NOVA

„Свобода на колела“ Източник: NOVA

Между историята и готвенето, Мариана и Любо ще се върнат и към корените – с мил разговор с бабата и дядото на Любо, от които идва идеята за пътешествието. Природонаучният музей в Котел ще ги изуми с разнообразието от животински видове, а археологическият резерват Абритус – древен град, възникнал преди две хилядолетия върху тракийско селище, ще разкрие пред тях вълнуваща история и невероятен интерактивен музей.

„Свобода на колела“ Източник: NOVA

По какъв начин приключенците ще преоткрият Хаджи Димитър и писателя Димчо Дебелянов? Кой ще спечели кулинарната надпревара и ще им остане ли бюджет, за да продължат пътуването? Гледайте „Свобода на колела“ в събота от 16:30 ч. по NOVA.