Световен рекорд: Съдия вдигна 53 червени картона в един мач в Бразилия

М ладежки мач до 20 години в бразилския щат Минас Жерайс се превърна в абсолютен кошмар за съдийската бригада, след като реферът показа рекордните 53 червени картона след масово меле на терена, съобщава The Guardian.

Инцидентът се разиграва по време на първия полуфинален мач от щатския шампионат между отборите на „Уберландия“ и „Маморе“. Според официалния доклад на главния съдия Фернандо Патрик Дросгич Модесто, напрежението започва още в началото на второто полувреме, когато длъжностни лица от щаба на „Уберландия“ нахлуват на терена след червен картон за техен играч.

Провокация, която разпали полето

След 40-минутно прекъсване мачът е подновен, а в деветата минута на добавеното време „Маморе“ стига до гол за преднина от 3:1.

По информация на бразилските медии футболистът на „Маморе“ Дави започва да провокира съперниците по време на радостта от попадението, което запалва искрата за масово меле и отприщва лавината от картони.

An under-20s match in the Brazilian state of Minas Gerais descended into complete chaos, with the referee having to hand out a record 53 red cards following a massive brawl. The brawl took place during the first leg of a state championship semifinal match between Uberlandia and Mamore on Sunday. #gdnonline #brazil #football #sports — GDN Online (@GDNonline) November 5, 2026

В крайна сметка реферът взема драстичното решение да изгони:

43 футболисти

8 членове на треньорския щаб

2 ръководители на „Уберландия“

„В 54-тата минута на второто полувреме избухна масово меле, което направи невъзможно както показването на самите червени картони на терена, така и завършването на протокола. Поради целия хаос и липсата на сигурност, обявих мача за прекратен“, пише съдията в своя доклад.

It requires skills to raise your hand 51 times dishing out red card to different players and staff — Stacker🏆 (@Davenexus_) November 5, 2026

Вандализъм и заплахи

След края на срещата ситуацията ескалира извън терена. Дросгич Модесто потвърди, че е подал официален полицейски сигнал заради отправени срещу него заплахи, а отборът на „Маморе“ е разрушил съблекалнята на стадиона.

С този си ход реферът счупи досегашния световен рекорд на Гинес за най-много червени картони в един двубой. Предишното постижение бе от февруари 2011 г., когато по време на мач от пета дивизия в Аржентина между „Атлетико Клейпол“ и „Викториано Аренас“ бяха показани 36 червени картона.