Разбилият се самолет във Флорида се е разпаднал във въздуха: Отломка проби покрив и падна в кухня

Ч астният самолет Learjet 60, който се разби във Флорида, отнемайки живота на всички 9 души на борда, се е разпалвал още във въздуха. Отломки от машината са пробили покрива на къща и са паднали директно на кухненския килим на шокирана собственичка, съобщава The Post.

Инцидентът стана в неделя, когато самолетът, пътуващ от Остин, Тексас, към Бахамите, започва внезапно да губи височина с главоломната скорост от близо 10 000 метра в минута, преди да се взриви в огромно кълбо дим близо до трейлърен парк в Палм Спрингс, Флорида.

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Отломки, разпръснати на километри

Местна жителка на име Ана Ескобар разказва пред медиите как парче от самолета е пробило тавана ѝ и е паднало в нейната кухня, на по-малко от миля от основното място на катастрофата. Офисът на шерифа на окръг Палм Бич веднага е иззел предмета като веществено доказателство.

Междувременно други жители са открили части от опашката на самолета на разстояние между 2 и 6 километра от точката на разбиване.

Shocking photos show how Learjet 60 debris tore through woman's roof, landed inside her kitchen https://t.co/XJyKPA8u9C https://t.co/LQg14NVn4D — New York Post (@nypost) November 4, 2026

От Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB) потвърдиха официално тревожната хипотеза:

„Основни части от самолета са се отделили преди удара със земята“, заяви говорителят на NTSB Томас Чапман.

По думите му лявото хоризонтално крилце на опашката (елеваторът), което управлява движението на самолета нагоре и надолу, е било открито на три отделни парчета далеч преди мястото на трагедията. Все още се изяснява дали загубата на този елемент е причинила загубата на контрол над машината, или се е поддала под огромните физически натоварвания по време на внезапното падане.

Загиналите: Семейство, приятели и младият втори пилот

Самолетната катастрофа отне живота на 9 души, сред които млади от Тексас, техните приятели и бавачка.

Сред жертвите са 44-годишният милионер и технологичен предприемач Адам Робинсън, съпругата му Хелън Шарп и двете им малки деца - 4-годишната Ема и 2-годишният Чарли. Загиват също техните приятели Рейчъл Рийд и Чарми Фер, бавачката Анита Мария Апелидо Сетина, опитният капитан Джеф Грегъри (55 г.) и 20-годишният втори пилот Наталия Филгейрас, която тъкмо била получила лиценза си за пилот.

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Според разкази от последните секунди, капитанът на самолета е рецитирал молитва по радиото към диспечерите, докато младият втори пилот е крещял от ужас заради критичната ситуация на борда.

Следователите потвърждават, че лошите метеорологични условия във Флорида в неделя остават основен фокус на разследването за изясняване на точните причини за фаталния полет.