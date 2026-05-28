Спорът за небостъргача в „Младост" разпали СОС, протестиращи поискаха спиране на проекта

Общинските съветници върнаха за ново обсъждане проекта за 22-етажната сграда след остри спорове и напрежение в залата

28 май 2026, 08:17
О стри спорове, политически обвинения и силно гражданско недоволство белязаха заседанието на Столичния общински съвет, посветено на проекта за изграждането на 22-етажна сграда в столичния район „Младост“.

След продължителни дебати общинските съветници прекратиха разискванията и гласуваха връщането на решението за ново обсъждане.

Темата предизвика напрежение още преди началото на заседанието. Районният кмет на „Младост“ Ивайло Кукурин, заедно с независимите общински съветници Драгомир Иванов и Димитър Шалъфов, призоваха съветниците да подкрепят проекта.

Според Кукурин инвестиционното намерение не включва само висока сграда, но и сериозна инфраструктура около нея. Той подчерта, че проектът предвижда три нива подземен паркинг със стотици места, което според него ще облекчи проблемите с паркирането в района.

Районният кмет обвини част от организаторите на протестите, че използват недоволството на жителите за политически цели.

В подкрепа на проекта се изказа и независимият общински съветник Драгомир Драгомиров, според когото сградата би донесла ползи както за общината, така и за жителите на квартала.

Категорично против обаче се обявиха общинските съветници от „Спаси София“. Лидерът на формацията Борис Бонев заяви, че „Младост“ не трябва да се превръща в „строителна площадка“ и обяви, че групата няма да подкрепи доклада.

„Следващият протест няма да бъде в „Младост“, а на улица „Московска“, заяви Бонев, визирайки сградата на Столичната община.

Той отправи и директен призив към кмета Васил Терзиев с думите: „Кмете, твоята работа отдавна не е да сключваш сделки“. Според Бонев теренът трябва да бъде запазен като зелена площ, а не да се застроява.

По време на дебатите общинският съветник Андрей Зографски също разкритикува проекта и заяви, че развитието на един град не може да се измерва „в метри бетон“.

Той даде пример с Виена, която често е определяна като един от най-добрите градове за живеене в света.

„Ако развитието се измерва единствено с височината на сградите, това е белег за примитивно мислене“, коментира Зографски.

Силно емоционално беше и изказването на представителката на протестиращите жители на „Младост“ Мариела Стайкова. Тя заяви, че е упълномощена от хората в квартала да защитава позицията им срещу проекта.

По думите ѝ предложението представлява „строителен геноцид“ спрямо жителите на района и ще доведе до окончателното унищожаване на едно от последните зелени пространства в квартала.

„Нищо не може да убеди хората в „Младост“, че бетонирането на последната гора е в интерес на гражданите“, каза Стайкова пред общинските съветници.

Тя призова местния парламент да отхвърли проекта, да замрази строителството и да организира местен референдум, на който жителите сами да решат бъдещето на терена.

„Вие сте избрани, за да защитавате интереса на гражданите, а не да оползотворявате зелените терени“, заяви още тя.

След края на дебатите Столичният общински съвет прие с 33 гласа „за“ и 26 „против“ становището на Комисията по икономика, с което решението за проекта беше върнато за ново обсъждане.

Темата за застрояването в „Младост“ през последните години многократно предизвиква напрежение между граждани, инвеститори и местната власт. Жители на района настояват, че кварталът вече е сериозно натоварен от интензивното строителство, липсата на достатъчно зелени площи, проблемите с трафика и недостига на места за паркиране.

Източник: БГНЕС    
