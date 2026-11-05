Ивет Лалова-Колио излиза на Арената в „Игри на волята“

И нтензивно предизвикателство за спасение ще определи съдбата на Канарите и Ураганите в екстремната надпревара “Игри на волята” тази вечер. Още преди старта на съревнованието обаче водещата и легенда на българската лека атлетика - Ивет Лалова-Колио, е подготвила изненада, която ще остави двете племена без думи.

Източник: NOVA

В сблъсъка всеки от участниците ще трябва да покаже издръжливост, за да помогне на своя отбор по пътя към спасението, а загубилите ще изпратят един от своите воини на елиминации.

Преди съревнованието на Арената обаче, нов племенен съвет очаква Канарите. След загубата вчера, обитателите на Изолатора ще трябва да определят и първия номиниран участник в Дивия север тази седмица. Кой ще бъде той?

Източник: NOVA

Не пропускайте една от най-зрелищните и легендарни битки в историята на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

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