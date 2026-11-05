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Хибриден натиск над Европа: Какво се крие зад бомбените сигнали, които приземиха самолети

Въпреки че нито една държава не е приписала вина за заплахите, те идват в момент, когато редица европейски представители обвиняват Русия в организирането на саботажи и „хибридни атаки“

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 ноември 2026, 16:58
Хибриден натиск над Европа: Какво се крие зад бомбените сигнали, които приземиха самолети
Източник: Vesti.bg

П оредица от фалшиви бомбени заплахи засегна европейските авиокомпании от Ирландия до България в четвъртък сутринта за втори път тази седмица, като някои от най-малко 25-те засегнати полета извършиха непредвидени кацания или бяха ескортирани от изтребители.

Въпреки че нито една държава не е приписала вина за заплахите, те идват в момент, когато редица европейски представители обвиняват Русия в организирането на саботажи и „хибридни атаки“ - често евтини, лесно наказуеми или отричани и без очакване да предизвикат въоръжен отговор.

Дания, Полша и Румъния, които бяха сред засегнатите от нарушенията в четвъртък, по-рано обвиниха пряко Москва, докато Германия обвини Русия за атака срещу летището в Лайпциг през август. Великобритания е обвинявала Русия в миналото, но свърза Иран със заподозрян заговор за атака срещу американска военновъздушна база. И Русия, и Иран отричат каквото и да е участие, пише агенция Ройтерс (Reuters).

Ерик Схоутен, ръководител на групата за авиационна сигурност Dyami, заяви, че повечето от засегнатите страни подкрепят Украйна във войната ѝ срещу руското нахлуване.

„От геополитическа гледна точка винаги трябва да се има предвид сценарият за хибридна война, при който дадена държава по този начин, днес гледаме към Русия, нали, ни атакува на множество фронтове: от железопътни линии до супермаркети и, най-наскоро, кръвни банки. Енергийният сектор, интернет секторът и авиационният сектор са сред тях“, каза той.

  • Засегнати са полети до Милано, Рим, Париж, Прага, София

Българските военновъздушни сили съобщиха, че техните изтребители са ескортирали три самолета до земята. Официални лица казаха, че самолетите на Ryanair от Копенхаген и Мадрид до София са кацнали по график, докато полет от Лондон до София е бил пренасочен към Пловдив, втория по големина град в България.

Испанските власти са получили три бомбени заплахи по имейл за по-малко от 20 минути от около 9:00 ч. сутринта (08:00 по Гринуич), засягащи два самолета на Air Europa, излитащи от Мадрид за Париж, и четири пристигащи полета на Iberia от Рим и Милано, съобщи испанската Гражданска гвардия. Няколко самолета бяха спрени или върнати на стоянките им, а пътниците бяха свалени, докато машините се проверяваха.

Два полета на Easyjet от Великобритания, един полет от Ирландия и един от Гърция кацнаха по график в Прага след получени бомбени заплахи. Чешката полиция заяви, че е оценила достоверността на заплахите като ниска.

Италианските ВВС са ескортирали самолет на Finnair, идващ от Хелзинки, до планираното му кацане в Рим, съобщи източник, близък до случая. Операторът на летището в Рим заяви, че не е имало прекъсване на услугите.

Друг полет на Finnair от Хелзинки, опериран от Jettime, е кацнал нормално във Виена след получена бомбена заплаха, съобщиха от Finnair.

Италианската информационна агенция ANSA съобщи, че два самолета са кацнали безопасно в Милано след получени заплахи.

Полет на LOT от Варшава е кацнал по график в Брюксел след предупреждение за сигурност, съобщиха от полската авиокомпания. Във Варшава полет на LOT за Париж е бил спрян, докато е рулирал към излитане, а пътниците са били прехвърлени на друг самолет като предпазна мярка, добавиха от компанията.

  • Кибератаки срещу супермаркети и кръвни банки

Полет на Wizz Air от Милано е кацнал безопасно в Букурещ, съобщи румънската разузнавателна служба. Италианските медии съобщиха, че полет на Wizz Air от Милано до Варшава е бил пренасочен към Виена.

Полет EI402 на Aer Lingus от Дъблин до Рим е кацнал безопасно в четвъртък на летището в Ебрьо, на 100 км западно от Париж, съобщиха от ирландската авиокомпания.

В Дания военен екип за обезвреждане на боеприпаси е проверил два самолета на летището в Копенхаген, но не е открил никакви устройства, съобщи полицията.

Елиран Алмог, главен изпълнителен директор на компанията за авиационна киберсигурност Cyviation, заяви, че повторните бомбени заплахи могат да служат както за нарушаване на операциите, така и за наблюдение на това как реагират авиокомпаниите, летищата и националните власти.

„Тези авиационни заплахи се случват и в същия период като кибератаките срещу охладителните системи на супермаркетите в цяла Европа. Различни основни услуги изпитват смущения, които водят до икономически разходи и могат да подкопаят общественото доверие“, каза Алмог.

Във вторник най-малко седем полета и един круизен кораб получиха бомбени заплахи, което предизвика смущения на летищата в цяла Европа, въпреки че не бяха открити никакви устройства.

Тази седмица неизвестни хакери за втори път изключиха хладилниците в супермаркети в няколко европейски държави, което засегна и френските кръвни банки.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Reuters    
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