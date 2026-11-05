   Специално съдържание

Любопитно

Висша мода, звезден блясък и дизайнерски бижута: Три луксозни български бранда идват на BEGE EXPO 2026

FashionTV и три български дизайнерски бранда ще добавят стил и елегантност към най-голямото изложение на игралната индустрия на Балканите

5 ноември 2026, 16:26
Висша мода, звезден блясък и дизайнерски бижута: Три луксозни български бранда идват на BEGE EXPO 2026

Д изайнерски тоалети, ослепителни бижута и луксозни аксесоари „ще дефилират“  тази есен на най-голямото изложение на игралната индустрия BEGE EXPO 2026.  На 25 и 26 ноември BEGE EXPO ще излезе извън рамките на традиционното гейминг изложение и ще съчетае света на бизнеса и развлеченията с магията на модата, лукса и премиум изживяването.

Тази година за първи път официален партньор на BEGE EXPO ще бъде FashionTV Gaming Group, която ще пренесе бляскавата атмосфера на световноизвестния моден бранд в сърцето на изложението. Ексклузивни модни дефилета, впечатляващи визии, звездни гости и диамантени паради ще превърнат събитието в истински празник на красотата и стила.

Част от програмата на изложението тази есен ще бъдат не само международните звезди на FashionTV, сред които едно от емблематичните лица на FashionTV Ania J, но и три български дизайнерски бранда със собствен почерк и амбиции да покорят световната сцена - ATELIER BANDEROL, Bran&Co. и MIA TOUCHÉ.

От червения килим до световните модни столици: Българска мода под светлината на прожекторите

Сред дизайнерските акценти на BEGE EXPO 2026 ще бъде ATELIER BANDEROL - българската модна къща, чиито творения вече са покорили подиуми от Европа до Азия. Зад бранда стоят дизайнерите Никола Карадамянов и Десислава Дамянова, които превръщат елегантността в изкуство чрез изискани силуети, луксозни материи и смели авторски решения.

Историята им започва през 2002 г. от малко ателие в Карлово, а днес името ATELIER BANDEROL се свързва с международни модни форуми в Дубай, Италия, Турция и Нидерландия. Един от най-големите успехи на дизайнерския тандем идва през 2026 г., когато печели престижната Grand Award на Qingdao Fashion Week в Китай със своя авторска колекция от дамска и мъжка официална мода.

Творенията на модната къща са добре познати и от телевизионния екран. Брандът е създавал облекла за Ники Кънчев и участниците в „Голямото преследване“, както и за популярни телевизионни формати като „Ергенът: Любов в рая“ и „Моето ново Аз“. Всяка колекция носи характерния почерк на дизайнерите - съчетание от класа, артистична свобода и индивидуалност.

Бижутата на звездите: Bran&Co. добавя ослепителен блясък

Когато става дума за завършена звездна визия, бижутата са много повече от аксесоар. Те показват характер и са онзи финален щрих, който завършва всяка класна визия. Именно тази философия стои зад Bran&Co. - български бранд, чиито авторски творения вече са привлекли вниманието на някои от най-големите имена в шоубизнеса.

Лили Иванова, Преслава, Азис, Гери-Никол, Алекс Богданска и сръбската звезда Теа Таирович са само част от популярните личности, за които Bran&Co. е създавал персонализирани бижута.

Основан през 2024 г., брандът бързо изгражда свой разпознаваем стил, който включва ръчна изработка, лимитирани серии и смели дизайнерски решения. Неговите бижута са създадени не просто да допълват облеклото, а да привличат погледите и да подчертават индивидуалността на човека, който ги носи. С присъствието си на BEGE EXPO 2026 Bran&Co. ще добави още една доза блясък към срещата между модата и света на премиум развлеченията.

MIA TOUCHÉ - модерна елегантност с артистичен характер

Третият български бранд, който ще допълни модната атмосфера на изложението, е MIA TOUCHÉ - име, което се откроява със своя съвременен поглед към дизайнерските аксесоари.

Създаден от дизайнерката Мария Радославова, брандът залага на лимитирани серии кожени аксесоари, впечатляващи геометрични форми и прецизна изработка. Всяко изделие носи характерна визуална идентичност, в която модерната естетика среща смелото творческо въображение.

MIA TOUCHÉ представя модата като пространство за индивидуалност и експерименти, а аксесоарите - като самостоятелен акцент в цялостната визия. Присъствието на бранда допълва дизайнерската селекция на BEGE EXPO 2026 с още едно ярко лице на съвременната българска мода.

FashionTV, звезден парад и гала вечер с международен размах

Блясъкът няма да oстане само в изложбената площ. FashionTV Gaming Group ще внесе своя характерен стил и в съпътстващите събития, сред които и ежегодното BEGE парти.

Запазете датите 25 и 26 ноевмри, защото тази година на BEGE EXPO 2026 не само геймингът ще бъде в светлината на прожекторите, модата също влиза в играта.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

   Специално съдържание

Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

„Ужасен до смърт“: Появиха се подробности за първата нощ на Ръсел Бранд в затвора

„Ужасен до смърт“: Появиха се подробности за първата нощ на Ръсел Бранд в затвора

Кой стои зад бомбените заплахи в София и Европа? Основателят на „Мъжката държава“ проговори

Кой стои зад бомбените заплахи в София и Европа? Основателят на „Мъжката държава“ проговори

Арестуваха бащата на Меган Маркъл по обвинения в детска порнография

Арестуваха бащата на Меган Маркъл по обвинения в детска порнография

Войни, инфлация и ръст на фалитите: Големите рискове пред европейската икономика

Войни, инфлация и ръст на фалитите: Големите рискове пред европейската икономика

biss.bg
11 рошави породи кучета, които приличат на очарователни малки върколаци

11 рошави породи кучета, които приличат на очарователни малки върколаци

dogsandcats.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 3 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 3 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 3 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дълговете на „Топлофикация София“ гонят 1 млрд. евро: „Булгаргаз“ и Терзиев търсят спасителен план

Дълговете на „Топлофикация София“ гонят 1 млрд. евро: „Булгаргаз“ и Терзиев търсят спасителен план

България Преди 51 минути

Ръководствата на двете институции възобновиха диалога заради натрупани задължения за над 900 млн. евро, газоподаването към столицата няма да бъде спирано

Зеленски и Кличко си размениха обвинения за подготовката на Киев за зимата

Зеленски и Кличко си размениха обвинения за подготовката на Киев за зимата

Свят Преди 1 час

Украинският президент и кметът на столицата се упрекнаха взаимно за липсата на подготовка преди зимния сезон на фона на масираните руски удари по енергетиката

Иван Тодоров

Внезапна рокада в МВР: Смениха началника на полицията в Павликени

България Преди 1 час

Иван Тодоров е преместен в сектор „Криминална полиция“ в Полски Тръмбеш, рокадата идва след скандала със сблъсъка в село Димча

Внимание, шофьори! Променят движението по АМ „Тракия“ в понеделник заради ремонти

Внимание, шофьори! Променят движението по АМ „Тракия“ в понеделник заради ремонти

България Преди 2 часа

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите за повишено внимание и спазване на временната организация край столицата и при 89-ия километър

Силвестър Сталоун разкри как е започнала 20-годишната му вражда с Шварценегер

Силвестър Сталоун разкри как е започнала 20-годишната му вражда с Шварценегер

Любопитно Преди 2 часа

Силвестър Сталоун разкрива как сблъсък на наградите „Златен глобус“ слага началото на ожесточено 20-годишно съперничество с Арнолд Шварценегер. Звездата от „Роки“ разказва за битката за Холивуд и момента, в който двамата най-накрая заравят томахавката

МФ публикува Бюджет 2027 след като опозицията се оплака, че не го е виждала

МФ публикува Бюджет 2027 след като опозицията се оплака, че не го е виждала

Парите ни Преди 2 часа

Дефицит от 3,5% по КФП, дълг от 44,3 млрд. евро, данък върху свръхпечалбата, по-високи детски облекчения и 10% по-малко за заплати в администрацията – какво пише в документите, които вече всеки може да прочете

ЛЕВ ИНС проведе първото издание на FORWARD с лектори от Кипър, Гърция и Дубай

ЛЕВ ИНС проведе първото издание на FORWARD с лектори от Кипър, Гърция и Дубай

България Преди 3 часа

Пеканов за Бюджет 2027: Повишаваме майчинските и детските, но отвързваме минималната заплата

Пеканов за Бюджет 2027: Повишаваме майчинските и детските, но отвързваме минималната заплата

България Преди 3 часа

Според него план-сметката за 2027 г. оптимизира редица разходи и гарантира социалната и доходната политика в условия на фискални предизвикателства

1 350 евро на месец срещу над 7 100 в Люксембург: България е на дъното в ЕС и по средна заплата

1 350 евро на месец срещу над 7 100 в Люксембург: България е на дъното в ЕС и по средна заплата

Парите ни Преди 3 часа

Средната годишна заплата у нас е най-ниската в Съюза при 41 500 евро средно за ЕС, показват най-новите данни на Евростат

Снимката е илюстративна

Кремъл: Европа е нерешителна за бъдещите преговори за сигурност, но участието ѝ е неизбежно

Свят Преди 3 часа

Изявлението идва на фона на скорошна среща в Брюксел между САЩ, Украйна, НАТО и европейски партньори, посветена на гаранциите за сигурност на Киев и по-широката архитектура на европейската сигурност

Опозицията обединена срещу Бюджет 2027: ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ с унищожителни критики

Опозицията обединена срещу Бюджет 2027: ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ с унищожителни критики

България Преди 4 часа

ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ атакуваха финансовата рамка, високите цени и начина, по който правителството я представи в УНСС

ВМС взривиха край Шабла открития руски дрон „Гербер-2“

ВМС взривиха край Шабла открития руски дрон „Гербер-2“

България Преди 4 часа

Специализиран екип от Военноморските сили обезвреди на място 4-метровия апарат, за който бе установено, че не е носил взрив

,

Тест за сетивата в „Спомени с вкус”

Любопитно Преди 4 часа

Актрисата Жаклин Дочева залага на мили спомени и добро настроение в компанията на Изабел Овчарова-Изи

The Weeknd чупи исторически рекорд: Турнето му натрупа над 1,3 млрд. долара

The Weeknd чупи исторически рекорд: Турнето му натрупа над 1,3 млрд. долара

Любопитно Преди 4 часа

Музикантът изпревари Елтън Джон за най-печеливша обиколка от мъж артист. Шоуто му премина през 5 континента и над 9 млн. фенове, а The Weeknd дари 8,5 млн. долара от приходите за борба със световния глад и подкрепа на образованието за деца

<p>Урсула фон дер Лайен идва в България, ще се срещне с Радев</p>

След атаките в Черно море: Урсула фон дер Лайен идва в България

България Преди 4 часа

Председателят на Европейската комисия пристига във Варна на фона на ескалация на напрежението по източния фланг на НАТО и намерен дрон край Шабла

НАП предупреждава за масирана вълна от фалшиви имейли

НАП предупреждава за масирана вълна от фалшиви имейли

Парите ни Преди 4 часа

Измамниците имитират електронните услуги на приходната агенция, за да откраднат лични и банкови данни

Всичко от днес

От мрежата

7 полезни съвета за разходка с кучето в дъждовно време

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Мъгли и слани през почивните дни

sinoptik.bg
1

Обновиха пътеката в Драгоманското блато

sinoptik.bg

Бащата на Меган Маркъл е арестуван за притежание на материали със сексуално насилие над деца

Edna.bg

Михаела Филева: Много хора жертват съня си заради тревоги, амбиции и мечти

Edna.bg

Кабинетът представи Бюджет 2027: За какво ще се харчи повече и къде ще има съкращения

Nova.bg

Опозицията критикува план-сметката за 2027: „Бюджет на инерцията“ и „камион без спирачки“

Nova.bg