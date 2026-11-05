Украйна добави още една функция към наземните си роботи - руската пехота няма да е доволна

Украинското военно разузнаване изпита наземен робот, оборудван с огнехвъргачка, като все още не са разкрити техническите му характеристики и предназначението му.

Машината е част от разширяващия се арсенал от въоръжени безпилотни системи, които Украйна използва за атаки срещу руски позиции.

Украинските сили вече прилагат наземни роботи с гранатомети и тежки картечници, позволяващи дистанционни бойни действия без пряк риск за пехотата.

Нов украински боен робот започна да избива руснаци

Украинското военно разузнаване изпита необичайно ново оръжие за бойното поле, наземен робот, оборудван с огнехвъргачка. Така се разширява нарастващият арсенал от въоръжени безпилотни машини, които украинските сили вече използват.

Бойци от подразделението „Братство“ към Специалното подразделение „Тимур“ са изпитали безпилотната наземна машина, съобщи на 4 ноември Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна (ГУР).

ГУР все още не е разкрило технически подробности за системата, включително нейния обсег, вида на огнехвъргачката или предназначението ѝ на бойното поле.

В изпитанията е участвал и журналистът Фарид Шарафмал, създател на YouTube канала Farid Speaks. От ГУР съобщиха, че се очаква повече подробности и видеозаписи от тестовете да бъдат публикувани в предстоящ епизод, посветен на разузнавач с позивна „Фотограф“.

Машината, оборудвана с огнехвъргачка, е най-новият пример за това как Украйна приспособява наземните роботи за пряко участие в бойни действия.

Украинските сили вече са използвали безпилотни наземни машини, въоръжени с гранатомети, за щурмуване на руски позиции и проникване в укрития, като същевременно държат пехотата си далеч от зоните на пряк огневи контакт.

Други конфигурации са оборудвани с тежки картечници.

При една от по-рано съобщените операции военнослужещи от 44-та отделна механизирана бригада на Украйна са използвали ударен наземен робот DevDroid Droid TW-12.7 срещу руски войници, укриващи се в сграда.

Операторите са управлявали дистанционно машината и са я насочили към позицията, преди да открият огън с дистанционно управляван боен модул, въоръжен с тежка картечница M2 Browning с калибър 12,7 мм.

Според украинската компания за отбранителни технологии DevDroid дистанционно извършената атака е довела до смъртта на 20 руски военнослужещи, без да се налага украински войници да се приближават до позицията.

По-рано DevDroid демонстрира моделите си Droid TW 7.62 и по-тежкия Droid TW 12.7 по време на интензивен тренировъчен сценарий с участието на италиански военнослужещи.