ЕК преведе още 4,36 млрд. евро на Украйна

Е вропейската комисия съобщи, че днес е превела 4,36 милиарда евро на Украйна от заема за общо 90 милиарда евро. В осигурената днес сума 3,7 милиарда евро са макрофинансовата помощ, а 658 милиона евро са за отбрана.

ЕК отпусна oще 2,86 млрд. евро на Украйна за дронове, ракети и системи за ПВО

Средствата ще послужат за продължаване на работата на държавата и за осигуряване на основни обществени услуги, както и за снабдяване с основно военно оборудване, се посочва в съобщението. Отбелязва се, че украинската страна вече получи шест превода за подобряване на възможностите за отбрана, а с новите средства ще бъдат осигурени дронове, ракети, радари, системи за радиоелектронна борба и боеприпаси за противовъздушна отбрана.

#EU sends #Ukraine over €4 billion in new funding: Where it will go https://t.co/P0g0E1PNph https://t.co/mVETjvkolE — RBC-Ukraine (@NewsUkraineRBC) November 5, 2026

До края на тази година Украйна се предвижда да получи от ЕС 25,2 милиарда евро, от които 11,9 млрд. евро за отбрана и 9 млрд. евро бюджетна помощ. От началото на войната през 2022 г. ЕС е предоставил на Киев общо 235,9 млрд. евро, включително 3,8 млрд. евро от приходите от запорираното от ЕС руско имущество, се уточнява в съобщението.