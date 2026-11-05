Войната за ананаса: Уволниха италиански шеф, отказал да сложи плод върху пица

С декор в цвят морска пяна и бяло, тухлени колони и „класически италиански ястия“, сервирани върху маси от европейски дъб, ресторант „La Costa“ бе рекламиран като елегантно парче от Италия в градското сърце на Куинсланд, слънчевия щат на Австралия.

„Обещаваме, че ще ви отнеме само момент, за да разберете, че вече не сте в Брисбейн, а сте стигнали до Италианската ривиера“, все още гласи уебсайтът на вече затворения ресторант.

За неговия недоволен бивш главен готвач обаче изглежда, че само един момент, или по-точно една съставка, е бил достатъчен, за да развали магията, извикваща „луксозното великолепие на италианското крайбрежие“, и да върне гостите му обратно в квартала с нощни клубове във Фортитюд Вали, Куинсланд, пише The Guardian.

Тази съставка бе ананас. Върху пица.

Решение на Комисията за честен труд, внесено във вторник, разкрива, че Давиде Тамбурела е бил уволнен от „La Costa“ на 20 май, две седмици след като е бил повикан при шефа си Елиът Инграм, „за да се справят с проблеми с представянето му“.

Сред тези проблеми е бил отказът на италианския готвач да сложи ананас върху пица, с мотива, че това е „обида за неговата култура“.

В австралийския щат, в който бодливият тропически плод е толкова почитан, че е изграден гигантски (или поне доста голям) паметник в негова чест, именно този отказ би се счел от мнозина за кощунство. Но и за Тамбурела, и за Инграм този отказ се оказа скъпоструващ.

Италианецът е бил изминал повече от три години от процеса по получаване на виза 186 – пътека към постоянно пребиваване, спонсорирана от работодател. Инграм казва, че е чакал възможно най-дълго, според закона, преди да уведоми властите, че вече не наема Тамбурела, с надеждата молбата за виза на италианеца да бъде одобрена, преди ресторантьорът да бъде законово задължен да оттегли спонсорството си. Това не се е случило, което означава, че временният мигрант ще трябва да започне процеса за виза 186 отначало.

За Инграм пък това е била цената на правенето на бизнес. „Имахме голямо събитие, за което клиентите харчеха над 15 000 долара, и човекът, който плащаше за всичко, каза: „Вижте, трябва да ми осигурите пица с шунка и ананас“, казва Инграм.

Пред Комисията за честен труд бе заявено, че Тамбурела е признал, че това е бил третият път, в който той отказва това указание, като вместо това е поискал от Инграм „да провери колко е важно за италианците да не слагат ананас върху пица“.

И въпреки че Инграм каза, че разделителната тропическа пица не е неговият първи избор, 17 години в ресторантьорството и повече от десетилетие управление на ресторанти са го научили да „избира битките си“.

„Дали бих отишъл да си купя пица с шунка и ананас? Вероятно не ми е абсолютен фаворит. Но със сигурност няма да сбърча нос пред нея. И вижте, и преди сме имали пица с шунка и ананас в детското ни меню“, казва той тактично.

Тамбурела твърди, че е бил уволнен в нарушение на Закона за честния труд, като уволнението му е било частично мотивирано от това, че е претърпял трудова злополука, след като е ударил метален парапет и е счупил дясната си ръка на две места.

Комисарят на Комисията за честен труд, Дженифър Хънт, отхвърли молбата на Тамбурела за обща защита с мотива, че е подадена твърде късно и не отговаря на критериите за изключителни обстоятелства.

Ресторант „La Costa“ затвори през юли, когато договорът му за наем изтече, като Инграм посочи високите разходи за правене на бизнес във Фортитюд Вали.

Потърсен бе коментар от Тамбурела. В момента той е нает в друг италиански ресторант. Ананасът не фигурира в неговото меню.