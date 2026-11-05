Удар на Европейската прокуратура: Разбиха мрежа за ДДС измами с луксозни коли за 100 млн. евро

Е вропейската прокуратура започна разследване срещу международна престъпна мрежа за измами с данък добавена стойност (ДДС), свързана с вноса и продажбата на луксозни автомобили. Предполага се, че схемата е нанесла финансови щети на стойност 100 милиона евро, съобщи днес разследващият европейски орган на интернет страницата си.

The EPPO in Frankfurt 🇩🇪 and Graz 🇦🇹 have taken action against a criminal network operating a cross-border €100 million VAT fraud linked to luxury cars sales. Officers have carried out searches in 🇦🇹 🇭🇷 🇨🇿 🇩🇪 🇵🇱 and arrested 13 individuals in 🇩🇪 🇦🇹. More: https://t.co/dTRQ1Gloce https://t.co/bRLadGppQ2 — European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) November 5, 2026

В рамките на разследването на Европейската прокуратура вчера бяха извършени редица обиски в Австрия, Хърватия, Чехия, Германия и Полша със съдействието на над 900 служители от правоохранителните органи. Тринадесет души бяха арестувани в Германия, а срещу над 50 заподозрени се води разследване. Освен това бяха издадени заповеди за изземването на сумата от 26 милиона евро и бяха замразени банкови сметки, а два недвижими имота в Берлин и други шест в Хърватия бяха конфискувани. Също така бяха конфискувани десетки автомобили, както и пари в брой, криптоактиви, огнестрелно оръжие с патрони и няколко луксозни часовника.

Европейската прокуратура посочи, че според събраните доказателства петима заподозрени ръководители на мрежата и двама данъчни консултанти са организирали схема за измама с ДДС посредством фиктивни търговски дружества, която е действала поне от 2016 г. Организаторите на измамната схема са се възползвали от европейските правила за избягване на начисление на ДДС при извършването на международни плащания между държави от ЕС.