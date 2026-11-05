Радан Кънев сезира ЕК за втория пенсионен стълб

Евродепутатът от ЕНП/„Демократична България“ и председател на ДСБ Радан Кънев внесе въпрос за писмен отговор до Европейската комисия. Той е свързан с информацията за подготвяно пренасочване на част от пенсионните вноски от личните партиди във втория стълб към Националния осигурителен институт (НОИ), съобщиха от ДСБ.

„Днес подадох до Европейската комисия въпрос относно плановете на кабинета „Радев“ да пренасочи средства от втория стълб – личните партиди на пенсионната система – към НОИ“, заяви Радан Кънев.

От 5% на 2,5%

Поводът е публично огласената информация за обсъждано намаляване наполовина на вноската за втория пенсионен стълб – от 5% на 2,5%. Останалите 2,5 процентни пункта биха били насочени към НОИ.

Според ДСБ подобна промяна би намалила бъдещите постъпления по личните пенсионни партиди, за да осигури средства за текущите плащания на държавното обществено осигуряване.

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Правителството отрича

Във внесения въпрос Кънев изрично посочва, че премиерът Румен Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев публично отричат да се подготвя такава реформа. Затова евродепутатът иска да бъде установено дали подобно предложение е представяно пред Европейската комисия във връзка с бюджетния план на България за 2027 г.

Трите въпроса към Комисията

Кънев поставя три конкретни въпроса. Първият е дали кабинетът или Министерството на финансите са съобщавали на Комисията за подобно намерение и какви мерки са предвиждали.

Вторият е дали ЕК е оценявала отражението на тези мерки върху бюджета, размера на бъдещите пенсии и устойчивостта на пенсионната система.

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Третият е дали темата е обсъждана с представители на Комисията по време на Европейския съвет на 15–16 октомври 2026 г. или в рамките на съпътстващи разговори около него.

Позицията на ДСБ

Въпросът е поставен на фона на предупреждението на ДСБ срещу предложеното премахване на националните ограничения за структурния дефицит в Закона за публичните финанси. Според партията отказът от тези ограничения без равностойни гаранции създава риск от трайни дефицити, растящ държавен дълг и по-високи разходи за обслужването му.

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ДСБ настоява кабинетът да даде ясен отговор както за бъдещето на личните пенсионни вноски, така и за гаранциите за бюджетна дисциплина. Според партията текущите финансови затруднения не могат да оправдаят решения, които прехвърлят тежестта върху бъдещите пенсионери и данъкоплатци.