Почина актрисата от „Бевърли Хилс, 90210“ Киммари Джонсън

А ктрисата Киммари Джонсън, добила най-голяма популярност с ролята си в хитовия сериал „Бевърли Хилс, 90210“, почина на 50-годишна възраст.

Звездата е издъхнала в сряда, след като на 27 октомври е претърпяла сърдечен инцидент в дома си в Лос Анджелис, съобщи нейната племенница Ронда Скот пред TMZ в четвъртък.

‘Beverly Hills, 90210’ Actress Kimmarie Johnson Dead at 50 https://t.co/rqzvKdVlnD https://t.co/HQFhQ8EG3J — New York Post (@nypost) November 5, 2026

След инцидента Джонсън е била спешно откарана в болница „Сидарс-Синай“, където лекарите са я диагностицирали с аневризма на сърцето.