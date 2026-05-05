Свят

Русия: Задава се война на клановете за трона на Путин

Бившият министър на отбраната на Русия Сергей Шойгу може да застраши властта на президента Владимир Путин

5 май 2026, 14:08
Източник: БТА

С ергей Шойгу беше "лидер на изключително влиятелен клан" и с корупционни връзки създаде мрежа от подчинени хора, казва журналистът Роман Анин. Той прогнозира, че в Русия ще има "война между клановете" за трона на Путин, съобщава Deutsche Welle.

Бившият министър на отбраната на Русия Сергей Шойгу може да застраши властта на президента Владимир Путин, защото си остава влиятелен политик, а и не иска да бъде сполетян от съдбата на свои бивши заместници, които получиха затворнически присъди.

Заговор и покушение срещу Путин?

Такава оценка в коментар за ДВ направи Роман Анин, основател на сайта „Важните истории". Малко преди това неговото издание, а така също американската CNN и вестник „Файненшъл Таймс" публикуваха разследване, основаващо се на отчет на разузнаването от държава в ЕС. Според тези данни в Кремъл расте тревогата за възможен заговор и покушение срещу Владимир Путин от страна на политическия елит, в това число с евентуално използване на дронове. Шойгу, който от май 2024 година заема поста на секретар на Съвета за безопасност в Русия, е характеризиран като „потенциален фактор на дестабилизация" за властта на Путин.

Освен това в отчета на разузнаването се говори за растящо напрежение между силовите структури, които се обвиняват взаимно за неуспехи при защитата от атаките на украинските специални служби. Според оценките на Анин публикуваните данни говорят за това, че в Русия е започнал процес на „усилени вражди между силовиците и клановете".

Мафиотска омерта

"Руските власти са устроени на принципа на клановете. (….) Във всяка диктатура от този тип, когато позициите на диктатора започват да отслабват, се стига до ожесточаване на борбата между клановете и до битка за властта", каза пред ДВ основателят на сайта „Важните истории". Той отбелязва, че в разследването Шойгу не е бил наречен „лидер на възможна бъдеща власт", а „дестабилизиращ фактор".

„В продължение на дълги години Сергей Шойгу беше лидер на крайно влиятелен клан, в който влизаха Воробьов, Тимченко и др. Той съумя да обедини огромно количество хора под свое ръководство, докато беше министър на отбраната и ръководител на Министерството на гражданската отбрана и борбата срещу извънредните бедствия и аварии, като ги привърза към себе си с помощта на корупционни връзки. Това по същество представлява мафиотска омерта", казва Роман Анин.

Война на клановете в Русия?

Той припомня, че в последно време са били арестувани наведнъж няколко бивши заместници на Шойгу в Министерството на отбраната, в това число и негови най-близки съратници. Затова именно бившият министър на отбраната Шойгу „започна да екстраполира тяхната съдба върху себе си" и да мисли по какъв начин би могъл да я избегне, твърди Анин.

По неговите думи публикуваните в разследването данни говорят за „отслабваща роля на Путин като арбитър в съществуващата кланова система". Анин прогнозира, че в Русия предстои война на клановете като най-вероятен сценарий за бъдещето. "Трудно е да се предскаже кой ще победи в тази кланова война, защото играчите са многобройни и всеки от тях е по своему силен", казва в заключение журналистът.

Източник: Deutsche Welle    
Сергей Шойгу Владимир Путин Русия Кланове Война на клановете Корупция Заговор срещу Путин Дестабилизация Политически елит Разузнавателни доклади
