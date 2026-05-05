Ела Лангли си върна трона: Хитът Choosin’ Texas отново е №1

А мериканската певица и авторка на песни Ела Лангли се завърна начело на класацията на „Билборд" за сингли с хита си Choosin’ Texas, съобщи сайтът на изданието.

Тя е на върха на чарта за осма седмица, след като преди седем дни беше изместена от водещата позиция от Оливия Родриго и сингъла й Drop Dead. Още при дебюта си в класацията Хот 100 на „Билборд" песента стъпи на върха. Тази седмица обаче Родриго слиза на четвърто място в подреждането.

Втората позиция е за Бруно Марс и I Just Might, който се изкачва място нагоре. Сингълът беше на върха чарта на „Билборд" в продължение на три седмици през януари и в началото на март.

Трета се нарежда Оливия Дийн със сингъла Man I Need, който се качва позиция нагоре от миналата седмица.

Ела Лангли е и на пето място в Хот 100 с парчето Be Her.