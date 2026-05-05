Любопитно

Ела Лангли си върна трона: Хитът Choosin’ Texas отново е №1

Кънтри звездата доминира в „Билборд“ за осма седмица, след като детронира Оливия Родриго. Докато Бруно Марс и Оливия Дийн си проправят път към върха, Лангли демонстрира пълна хегемония, класирайки и второ парче в престижния Топ 5 на чарта

5 май 2026, 14:23
Ела Лангли си върна трона: Хитът Choosin’ Texas отново е №1
Източник: БТА/АП

А мериканската певица и авторка на песни Ела Лангли се завърна начело на класацията на „Билборд" за сингли с хита си Choosin’ Texas, съобщи сайтът на изданието. 

Тя е на върха на чарта за осма седмица, след като преди седем дни беше изместена от водещата позиция от Оливия Родриго и сингъла й Drop Dead. Още при дебюта си в класацията Хот 100 на „Билборд" песента стъпи на върха. Тази седмица обаче Родриго слиза на четвърто място в подреждането.

Втората позиция е за Бруно Марс и I Just Might, който се изкачва място нагоре. Сингълът беше на върха чарта на „Билборд" в продължение на три седмици през януари и в началото на март.

Трета се нарежда Оливия Дийн със сингъла Man I Need, който се качва позиция нагоре от миналата седмица. 

Ела Лангли е и на пето място в Хот 100 с парчето Be Her. 

Източник: БТА/Теодора Славянова    
Ела Лангли Билборд Музикални класации Choosin Texas Оливия Родриго Бруно Марс Сингли Хит сингъл Класация Хот 100 Певица
Последвайте ни
Божидар Божанов пред Йотова: Ще подкрепяме правилните политики, но няма да мълчим

Божидар Божанов пред Йотова: Ще подкрепяме правилните политики, но няма да мълчим

Най-зле облечените звезди на червения килим на Met Gala 2026

Най-зле облечените звезди на червения килим на Met Gala 2026

Две метростанции в София спират работа за повече от месец

Две метростанции в София спират работа за повече от месец

Русия: Задава се война на клановете за трона на Путин

Русия: Задава се война на клановете за трона на Путин

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
BMW M5 от G-Power е само на 1 „кон“ от Bugatti Veyron

BMW M5 от G-Power е само на 1 „кон“ от Bugatti Veyron

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 7 часа
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 6 часа
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 6 часа
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КФН и омбудсманът с идея: „Гражданска отговорност“ за мотоциклети да се сключва на сезонен принцип

КФН и омбудсманът с идея: „Гражданска отговорност“ за мотоциклети да се сключва на сезонен принцип

България Преди 20 минути

КФН е изискала от застрахователните компании подробна информация за начина, по който са формирани цените на задължителната застраховка

Гюров: Оставяме на следващото правителство посока, време и разчети

Гюров: Оставяме на следващото правителство посока, време и разчети

България Преди 29 минути

Служебният министър-председател отбелязва, че урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат "откъде се светват и гасят лампите - сякаш държавата е стая под наем"

Тревожен дисбаланс в бюджета: Разходите изпреварват приходите с над 1,7 млрд. евро

Тревожен дисбаланс в бюджета: Разходите изпреварват приходите с над 1,7 млрд. евро

Пари Преди 1 час

За ускорен ръст на харчовете и риск за икономиката предупреждават експерти

Протест на хора с увреждания в София: Искат по-достъпна среда и транспорт

Протест на хора с увреждания в София: Искат по-достъпна среда и транспорт

България Преди 1 час

С вградена машина за сапунени мехури: Олимписката шампионка Айлийн Гу изуми Met Gala

С вградена машина за сапунени мехури: Олимписката шампионка Айлийн Гу изуми Met Gala

Свят Преди 1 час

22-годишната скиорка се появи с футуристична рокля от 15 000 ръчно изработени стъклени балончета, която буквално изпускаше истински мехури във въздуха, докато тя преминаваше по червения килим на модното събитие

Съдия се извини на обвиняем за покушение срещу Тръмп след инцидент в ареста

Съдия се извини на обвиняем за покушение срещу Тръмп след инцидент в ареста

Свят Преди 1 час

Фаруки направи изявлението си в съда в понеделник, след като ден по-рано изрази „сериозни опасения“ относно отношението към Алън в ареста

<p>Руски генерал, свързан с&nbsp;лаборатория за химически оръжия, е открит мъртъв</p>

Руски генерал, свързан със санкционирана лаборатория за химически оръжия, е открит мъртъв

Свят Преди 1 час

Роднини са открили тялото на 87-годишния пенсиониран генерал рано сутринта на 2 април в неговия апартамент в известна сграда

Свеж въздух и по-леко готвене в един специален промо пакет

Свеж въздух и по-леко готвене в един специален промо пакет

Любопитно Преди 1 час

Vent Air Pro + подарък No Fat Grill

Високопоставен служител напуска дипломатическата служба на ЕС

Високопоставен служител напуска дипломатическата служба на ЕС

Свят Преди 2 часа

Белéн Карбонел ще се оттегли от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), съобщиха дипломати

Дете на 4 години изскочи на пътя в Троян, блъсна го товарен автомобил

Дете на 4 години изскочи на пътя в Троян, блъсна го товарен автомобил

България Преди 2 часа

Малчуганът е приет по спешност в болница със счупена ключица, но без опасност за живота. Тестовете на 54-годишния шофьор за алкохол и дрога са отрицателни

<p>ДПС пред президента: Ще бъдем конструктивна опозиция</p>

ПГ на ДПС на консултации при президента: Ще бъдем конструктивна опозиция

България Преди 2 часа

На "Дондуков" 2 са Халил Летифов, Айтен Сабри, Фатма Йълдъс, Атидже Алиева, Джем Яменов и Иво Цанев

Без договор: ОДМВР - София е плащала на фирма за репатриране на веществени доказателства

Без договор: ОДМВР - София е плащала на фирма за репатриране на веществени доказателства

България Преди 2 часа

Министерството на електронното управление с отчет за мандата си

Министерството на електронното управление с отчет за мандата си

България Преди 2 часа

Основната цел е била гарантиране на прозрачност и доверие в технологичните решения, отчитат от ведомството

„Тест за толерантност“ в спалнята: Как френски скаути са „ловували“ момичета за Епстийн

„Тест за толерантност“ в спалнята: Как френски скаути са „ловували“ момичета за Епстийн

Свят Преди 2 часа

Шокиращите разкрития на Жулиет Г. и Еба Карлсон хвърлят светлина върху методите за психологическа манипулация в света на висшата мода

Две земетресения разлюляха Сърбия

Две земетресения разлюляха Сърбия

Свят Преди 2 часа

Кошмарът в Атлантика: СЗО потвърди втори случай на хантавирус на круизен кораб, има три жертви

Кошмарът в Атлантика: СЗО потвърди втори случай на хантавирус на круизен кораб, има три жертви

Свят Преди 2 часа

Световната здравна организация (СЗО) потвърди втори случай на опасния хантавирус и обяви общо седем инфектирани, след като круизният кораб MV Hondius беше поставен под строга карантина край бреговете на Кабо Верде заради три смъртни случая

Всичко от днес

От мрежата

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

Звездa от „Властелинът на пръстените“ идва у нас

Edna.bg

Свеж въздух и по-леко готвене в един специален промо пакет

Edna.bg

Левски: Поискахте го, направихме го (видео)

Gong.bg

Официално! Финалист в Шампионската лига е новият треньор на Атлетик Билбао

Gong.bg

ДБ пред президента: До края на юли трябва да изберем нов ВСС

Nova.bg

ДПС на консултации: Ще продължим да отстояваме правата на всеки българин

Nova.bg