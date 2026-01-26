България

НОИ с нови данни: По-малко вдовишки добавки

Повече пенсионери взимат добавка за чужда помощ

26 януари 2026, 10:18
Н амаляват пенсионерите, които получават вдовишка добавка, показват данните на НОИ. Към края на септември 2025 година такава добавка са взимали 662 763-има души, докато година по-рано броят им е бил 671 182, съобщи Pariteni.bg.

Добавките по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), известни като „вдовишки добавки“, се отпускат на преживелия съпруг/съпруга в размер на 30% от пенсията (или сбора от пенсиите) на починалия партньор. Близо 90 на сто от вдовишките добавки се изплащат на хора, които взимат пенсия за стаж и възраст, показват данните на НОИ.

Средният размер на вдовишката добавка у нас е 221,90 лв. към края на 2024 г. (174,20 лв. в края на 2023 г.).

Данните показват, че мъжете получават по-високи пенсии от жените и съответно вдовишките добавки, изчислени от техните пенсии, също са по-високи. В края на 2024 г. вдовишката добавка при жените средно е 230,76 лв. (181,47 лв. в края на 2023 г.), а при мъжете – 176,82 лв. (137,75 лв. в края на 2023 г.).

В същото време нараства броят на добавките за чужда помощ. Към края на септември 2025 г. са изплащани 88 500, докато година по-рано техният брой  е бил 79 300.

Една трета от тези добавки се изплащат на хора с инвалидни пенсии, а друга една трета на такива с пенсии за стаж и възраст.

Само 349 човека взимат добавка за старост, а 39 – за ветерани.

1 юли 2025 г. добавката за чужда помощ се изплаща в размер 250,11 лв., тази за ветераните и воините е в размер 333,48 лв., а за инвалидите от войните - 166,74 лв.

Източник: Pariteni.bg    
Вдовишка добавка Пенсии Социално осигуряване НОИ Добавка за чужда помощ Намаляване на добавки Размер на добавки Пенсионери Кодекс за социално осигуряване Добавка за ветерани
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 12 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 12 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 14 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 12 часа
<p>Денков: Кирил Петков не е изявил желание да участва в листите на ПП</p>

Лена Бориславова извън листите, Кирил Петков остава в ПП: Денков очерта рамката за предсрочния вот и коалицията с ДБ

България Преди 14 минути

Той подчерта, че не става дума за "наказателна акция" срещу бивши членове на партията

Oбичан холивудски фризьор почина на 55 години

Oбичан холивудски фризьор почина на 55 години

Свят Преди 23 минути

Ким Во е работил с с известни личности, включително Гуинет Полтроу, Бритни Спиърс, Памела Андерсън, Голди Хоун, Кейт Хъдсън и Ума Търман

Мъж е с извадена очна протеза след побой, задържани са двама братя

Мъж е с извадена очна протеза след побой, задържани са двама братя

България Преди 38 минути

Инцидентът е станал след пререкание в ранните часове на 25 януари, пострадалият е без опасност за живота

Apple започва AI стратегията си от нулата с нови цели

Apple започва AI стратегията си от нулата с нови цели

Технологии Преди 47 минути

Компанията имаше големи амбиции за Apple Intelligence, но не успя да ги реализира. За тази година е подготвила мащабна смяна на стратегията си, която включва нов подход и фокус над браузъра Safari и гласовия асистент Siri

Принц Хари има две мисии в Афганистан

„Загубих приятели там“ – принц Хари с остър отговор към Тръмп

Свят Преди 52 минути

В интервю за Fox News на 22 януари Тръмп постави под въпрос дали съюзниците от НАТО биха „били там“, ако Съединените щати „някога се нуждаят от тях“

.

Китайският капан: Как търгуват Москва и Пекин

Свят Преди 1 час

Обемът на търговията между Русия и Китай е спаднал за първи път от пет години насам

Кратката дрямка възстановява мозъка и подобрява ученето

Кратката дрямка възстановява мозъка и подобрява ученето

Любопитно Преди 1 час

Проучване в списание "NeuroImage" показва, че дори кратка почивка може да помогне на мозъка да се възстанови и да подобри способността си да учи

Доналд Тръмп

Белият дом показа Доналд Тръмп с пингвин - интернет избухна

Свят Преди 1 час

Две деца загинаха при пожар във Врачанско

Две деца загинаха при пожар във Врачанско

България Преди 2 часа

Пожарът е ликвидиран от един пожарен автомобил с екип от пожарната в Оряхово

Руски предприятия пламнаха след атака с дронове, има ранен

Руски предприятия пламнаха след атака с дронове, има ранен

Свят Преди 2 часа

Руското Министерство на отбраната заяви, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 40 украински дрона през нощта

Зимна буря парализира летища в САЩ

Зимна буря парализира летища в САЩ

Свят Преди 2 часа

Експерти предупредиха, че възстановяването на въздушния трафик може да отнеме дни

<p>От Цариград до пустинята - историята на семейство, причислено към светците</p>

Честваме паметта на преподобния Ксенофонт, съпругата и синовете му

България Преди 3 часа

Те са един от редките случаи на изрядно семейно благочестие и единодушие в християнския монашески подвиг

Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива

Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива

България Преди 3 часа

Изразената Георг Георгиев позиция за отлагане на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир за неопределено време буди недоумение, каза той

<p>Стратегът зад прехода към демокрация в Южна Корея почина</p>

Стратегът зад прехода към демокрация в Южна Корея почина на 73-годишна възраст

Свят Преди 3 часа

Той е починал, след като му е оказана спешна медицинска помощ заради инфаркт

Убийство на жена в Италия доведе до двойно самоубийство на родителите на убиеца

Убийство на жена в Италия доведе до двойно самоубийство на родителите на убиеца

Свят Преди 3 часа

Тройната трагедия породи дебати в Италия за недостатъчната превенция срещу насилието над жени, извършвано в домашна среда

Частен самолет се разпадна в пламъци при излитане от Бангор

Частен самолет се разпадна в пламъци при излитане от Бангор

Свят Преди 3 часа

Причините за катастрофата се разследват

