НОИ с нови данни: По-малко вдовишки добавки

Времето в понеделник: Оранжев и жълт код за значителни валежи, има опасност и от поледици

Абсурден капан: Мъж спа под автомобила си, за да не му откраднат регистрационните табели за пореден път

Н амаляват пенсионерите, които получават вдовишка добавка, показват данните на НОИ. Към края на септември 2025 година такава добавка са взимали 662 763-има души, докато година по-рано броят им е бил 671 182, съобщи Pariteni.bg.

Добавките по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), известни като „вдовишки добавки“, се отпускат на преживелия съпруг/съпруга в размер на 30% от пенсията (или сбора от пенсиите) на починалия партньор. Близо 90 на сто от вдовишките добавки се изплащат на хора, които взимат пенсия за стаж и възраст, показват данните на НОИ.

Средният размер на вдовишката добавка у нас е 221,90 лв. към края на 2024 г. (174,20 лв. в края на 2023 г.).

Данните показват, че мъжете получават по-високи пенсии от жените и съответно вдовишките добавки, изчислени от техните пенсии, също са по-високи. В края на 2024 г. вдовишката добавка при жените средно е 230,76 лв. (181,47 лв. в края на 2023 г.), а при мъжете – 176,82 лв. (137,75 лв. в края на 2023 г.).

В същото време нараства броят на добавките за чужда помощ. Към края на септември 2025 г. са изплащани 88 500, докато година по-рано техният брой е бил 79 300.

Една трета от тези добавки се изплащат на хора с инвалидни пенсии, а друга една трета на такива с пенсии за стаж и възраст.



Само 349 човека взимат добавка за старост, а 39 – за ветерани.



1 юли 2025 г. добавката за чужда помощ се изплаща в размер 250,11 лв., тази за ветераните и воините е в размер 333,48 лв., а за инвалидите от войните - 166,74 лв.