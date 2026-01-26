Свят

Определиха коя е „най-бавната“ столица в света

26 януари 2026, 13:01
Определиха коя е „най-бавната" столица в света
Източник: iStock/GettyImages

К ъм началото на 2026 г. Лондон може да се окаже най-бавната столица в света за шофиране. Според Sky News, днес столицата на Англия и Обединеното кралство може да се счита за най-бавната столица в света за шофиране.

Това се дължи по-специално на настоящите ограничения на скоростта за участниците в движението:

  • Повече от половината пътища в града (според портала „Транспорт за Лондон“) имат ограничения на скоростта от около 32 км/ч (20 мили/ч);
  • В някои райони ограничението на скоростта е около 48 км/ч (30 мили/ч).

„Ниските средни скорости в Лондон често се тълкуват като екстремни задръствания, но това не отразява пълната картина“, каза Анди Мърчант, експерт в TomTom (която оценява градовете по света по средно време за пътуване и нива на задръствания).

В същото време той обясни, че средната скорост на движение в града „до голяма степен зависи от статични фактори“:

  • ограничения на скоростта;
  • уличен дизайн (който не отговаря на съвременните нужди);
  • постоянно висок обем на трафика (задръствания по пътищата).

Това означава, че „пътуванията могат да бъдат бавни дори при постоянни условия на движение“.

В кои други градове по света се шофира най-бавно?

Според индекса на трафика на TomTom за 2025 г., Лондон има втората най-бавна средна скорост на движение по пътищата в света от 16,5 км/ч, което го прави вторият най-бавен град в света, след другите световни столици.

Всъщност, най-бавната средна скорост на шофиране – 16,4 км/ч – е в град Баранкиля в Северна Колумбия.

Освен тях, петте града с най-ниска средна скорост на движение по пътищата са:

  • Бенгалуру в Южна Индия - 16,6 км/ч;
  • Колката в източна Индия - 17 км/ч;
  • Лима в Перу - 17,2 км/ч.

Кои градове в света имат най-високи нива на задръствания?

Петте града в света с най-високи нива на задръствания (базирани на средна стойност), според класацията на TomTom Traffic Index за 2025 г., са:

  • Мексико Сити в Мексико - 75,9%;
  • Бенгалуру в Индия - 74,4%;
  • Дъблин в Ирландия - 72,9%;
  • Лодз в Полша - 72,8%;
  • Пуна в Индия - 71,1%.

Източник: SkyNews    
Лондон бавно шофиране ограничения на скоростта задръствания TomTom градско движение световни градове Баранкиля дизайн на улиците проблеми с трафика
