9-годишно дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката

Д ете загина при тежък пътен инцидент с камион и лек автомобил, блокирал Прохода на Републиката. Тир се е завъртял и ударил лек автомобил, след което се е опитал да напусне инцидента, пише NOVA .

Трима с опасност за живота след катастрофа

Пострадали са трима души - всички от едно семейство. Мъжът е с два счупени крака, жената е стабилна, а 9-годишното им дете беше в тежко състояние, а впоследствие почина на път за болницата.

Арест след трагедията в Прохода на републиката

Тираджията, опитал се да избяга от мястото на пътния инцидент, е задържан. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Той е турски гражданин. Пътят беше временно затворен.