Времето в понеделник: Оранжев и жълт код за значителни валежи, има опасност и от поледици

Ще остане топло за края на януари с минимални температури между 4° и 9°, максимални - между 9° и 14°

9-годишно дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката

Задържаха общински съветник от София за участие в организирана престъпна група

Двама загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Ромски фамилии се сбиха с тръби пред полицията в Горна Оряховица (ВИДЕО)

Доц. Мангъров: Често деца постъпват в болница, без да има нужда

Партиите в очакване на служебния кабинет и дата за изборите

Напрежение пред „Кроношпан“ във Велико Търново, РИОСВ запечата завода

Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко, но стабилно състояние

О ранжев код за значителни валежи е обявен за днес (26 януари) в областите Смолян и Кърджали. Очаква се количествата на места да надвишат 60 литра на кв/м.

Значителни валежи се очакват и в областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково, където е обявен жълт код. Там ще паднат над 30 литра дъжд на кв.м. 

С предупреждения за поледици са области Видин, Монтана, Враца и Плевен.

Източник: НИМХ

Преди обяд в западната и централната част от Дунавска равнина ще вали предимно слаб дъжд и там ще има условия за поледици. Най-късно, чак вечерта, ще завали и в източните райони от страната, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

В Източна България и на места по северните склонове на планините ще духа умерен до силен вятър от юг-югоизток. Ще остане топло за края на януари с минимални температури между 4° и 9°, максимални - между 9° и 14°, по-ниски в Северозападна България и високите западни полета. В София минималната температура ще бъде около 2°, максималната 6°-7°.

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде значително по-ниско от средното за месеца.

По Черноморието

ще бъде облачно, но валежи ще има чак през нощта срещу вторник. Ще духа слаб и умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-12°. Температурата на морската вода е 5°-8°. Вълнението на морето по северното крайбрежие ще бъде 3-4 бала, а по южното 2-3 бала.

В планините

ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1700-1800 метра от сняг, но през деня границата между дъжд и сняг ще се понижава. Ще духа силен и бурен южен вятър, но през деня ще започне да отслабва, а вечерта в западните райони от страната ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.                        
  
Във вторник

ще остане облачно, с валежи от дъжд, но постепенно ще отслабват, а до вечерта навсякъде ще спрат. След обяд от запад ще започне и разкъсване на облачността. Вятърът временно ще се ориентира от запад-северозапад, в Дунавската равнина и ще се усили до умерен, с него ще проникне относително студен въздух. Температурите ще се понижат слабо и в по-голямата част от страната минималните ще са между 0° и 5°, а максималните - между 5° и 10°, по-високи в югоизточните райони.

В сряда

преди обяд ще има разкъсана облачност, в много райони до слънчево. След обяд от запад ще започне бързо увеличение на облачността и привечер в западните райони ще завали дъжд. Сутринта ще е по-студено с минимални температури около нулата, а през деня вятърът отново ще е от юг-югозапад и дневните температури ще се повишат.

Източник: НИМХ    
