Колко става помощта за хората с ТЕЛК

О т 2026 г. размерите на месечните помощи за хора с увреждания ще се увеличат, тъй като са обвързани с новата линия на бедност от 764 лв, съобщи Pariteni.bg.

Например, месечната помощ за хора с над 90% трайна инвалидност ще бъде 191 лв., а при едновременно ползване на чужда помощ и трудова пенсия – 229 лв.. Максималният размер на помощта за хора с над 90% инвалидност, чужда помощ и социална пенсия ще бъде 435 лв. от 1 януари 2026 г.

Спрямо 2025-та година, сумата расте с около 19 процента - като точната стойност зависи от степента на увреждане.

Най-многобройна, над 730 хиляди, е групата на хората с трайни увреждания, които с повишената от 1 януари линия на бедност ще имат и по-високи размери на месечните добавки. Тези за януари Агенцията за социално подпомагане ще плати през февруари.

Така за ТЕЛК от 50 до 70,99% се полагат 7 на сто от линията на бедност. Така сумата вече ще малко над 53 лв. при 44 лв. до момента. При увреждане между 71 и 90 на сто подкрепата е 15% от прага на бедност.

За над 90 на сто увреждане месечната добавка е 25 на сто от прага.

За хората с над 90 на сто степен на увреждане с чужда помощ и с трудова пенсия за инвалидност или такава за злополука или професионална болест, добавката е 30 на сто от прага.



Най-високият процент - 57% - получават хората с над 90 на сто степен на увреждане с чужда помощ, които взимат социална пенсия за инвалидност, пенсия за военна инвалидност или наследствена пенсия. За тях ще се плащат 435 лв.



Всички добавки се превалутират от лева в евро по официалния курс на БНБ.

Към линията на бедност са обвързани в проценти и коефициенти и други видове плащания от държавата. Например част от помощите по Закона за социалното подпомагане, тези за превенция на изоставянето и реинтеграция и за отглеждане на дете в семейство на роднини и близки или в приемно семейство.

Така, хората с до 70 процента ТЕЛК получават 27 евро и 34 цента - малко над 53 лева. Хората с от 71 до 90% ще имат месечна подкрепа от 58 евро и 59 цента, с над 90 на сто степен на увреждане - 97 евро и 66 цента.



Най-високата подкрепа е за хората с над 90 процента ТЕЛК с чужда помощ.