Свят

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

От тази година се вдига прагът на бедност, с който е обвързана помощта

5 януари 2026, 10:29
Колко става помощта за хората с ТЕЛК
Източник: iStock

О т 2026 г. размерите на месечните помощи за хора с увреждания ще се увеличат, тъй като са обвързани с новата линия на бедност от 764 лв, съобщи Pariteni.bg.

Например, месечната помощ за хора с над 90% трайна инвалидност ще бъде 191 лв., а при едновременно ползване на чужда помощ и трудова пенсия – 229 лв.. Максималният размер на помощта за хора с над 90% инвалидност, чужда помощ и социална пенсия ще бъде 435 лв. от 1 януари 2026 г.

Спрямо 2025-та година, сумата расте с около 19 процента - като точната стойност зависи от степента на увреждане.

Най-многобройна, над 730 хиляди, е групата на хората с трайни увреждания, които с повишената от 1 януари линия на бедност ще имат и по-високи размери на месечните добавки. Тези за януари Агенцията за социално подпомагане ще плати през февруари.

Така за ТЕЛК от 50 до 70,99% се полагат 7 на сто от линията на бедност. Така сумата вече ще  малко над 53 лв.  при 44 лв. до момента. При увреждане между 71 и 90 на сто подкрепата е 15% от прага на бедност.

За над 90 на сто увреждане месечната добавка е 25 на сто от прага.

За хората с над 90 на сто степен на увреждане с чужда помощ и с трудова пенсия за инвалидност или такава за злополука или професионална болест, добавката е 30 на сто от прага.
 
Най-високият процент - 57% - получават хората с над 90 на сто степен на увреждане с чужда помощ, които взимат социална пенсия за инвалидност, пенсия за военна инвалидност или наследствена пенсия. За тях ще се плащат 435 лв.
 
Всички добавки се превалутират от лева в евро по официалния курс на БНБ.

Към линията на бедност са обвързани в проценти и коефициенти и други видове плащания от държавата. Например част от помощите по Закона за социалното подпомагане, тези за превенция на изоставянето и реинтеграция и за отглеждане на дете в семейство на роднини и близки или в приемно семейство.

Така, хората с до 70 процента ТЕЛК получават 27 евро и 34 цента - малко над 53 лева. Хората с от 71 до 90% ще имат месечна подкрепа от 58 евро и 59 цента, с над 90 на сто степен на увреждане - 97 евро и 66 цента.
 
Най-високата подкрепа е за хората с над 90 процента ТЕЛК с чужда помощ.

Източник: Pariteni.bg    
Помощи за хора с увреждания Увеличение на социални плащания Линия на бедност 2026 г Агенция за социално подпомагане ТЕЛК Размери на помощи Инвалидност Месечни добавки Чужда помощ
Последвайте ни

По темата

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

Как изглежда следващата стъпка на Анджелина Джоли далеч от Холивуд

Как изглежда следващата стъпка на Анджелина Джоли далеч от Холивуд

Адът в новогодишната нощ в швейцарски ски курорт: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало

Адът в новогодишната нощ в швейцарски ски курорт: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало

България се прощава с легендата Димитър Пенев,

България се прощава с легендата Димитър Пенев, "четата" му от САЩ'94 го изпрати със сълзи и аплодименти

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Jaecoo 7 SHS тръгва на лов за европейски дивеч (тест драйв)

Jaecoo 7 SHS тръгва на лов за европейски дивеч (тест драйв)

carmarket.bg
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Ексклузивно

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 4 часа
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Ексклузивно

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 4 часа
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Ексклузивно

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 2 часа
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Ексклузивно

Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 2 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, обаждам се да ти кажа, че след работа ще пием бира с приятели. - Какво каза? - Казах, че се прибирам веднага.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Ника: “Хората харесват човечните, а не перфектните неща”

Любопитно Преди 20 минути

<p>Jaecoo 7 SHS тръгва на лов за европейски дивеч (тест драйв)</p>

Jaecoo 7 SHS тръгва на лов за европейски дивеч (тест драйв)

Технологии Преди 46 минути

Автомобилът е екзотично предложение за България, комбинацията от ДВГ, батерия и е-мотор предлага до 1200 км пробег, до 90 км само на ток. И, подобно на китайските конкуренти – много богато оборудване

Тежка катастрофа във Велико Търново: Един е загинал, а четирима са в болница

Тежка катастрофа във Велико Търново: Един е загинал, а четирима са в болница

България Преди 1 час

Произшествието е станало малко след полунощ на пътя Велико Търново - Дебелец

Санкциониран без вина? Шофьор твърди, че е получил фишове за нарушения, които не е извършил

Санкциониран без вина? Шофьор твърди, че е получил фишове за нарушения, които не е извършил

България Преди 1 час

Според Петко Русев колата, на която са приписани нарушенията, не е негово притежание

Гранична полиция предупреждава: Затруднения по границата с Гърция

Гранична полиция предупреждава: Затруднения по границата с Гърция

Свят Преди 1 час

„Гранична полиция“ съобщиха, че е възможно да има затруднения при преминаването през всички гранични преходи и в двете посоки

Гръцкото въздушно пространство се възстановява след повреда

Гръцкото въздушно пространство се възстановява след повреда

Свят Преди 1 час

Все още не са обявени данни за точния брой на отменените и закъснелите полети от и за Гърция

<p>Тръмп: САЩ ще удари Иран &quot;много силно&quot;</p>

Тръмп: САЩ ще удари Иран "много силно", ако бъдат убити демонстранти

Свят Преди 1 час

По данни на иранските власти от началото на протестите са били убити 12 души, включително служители на силите за сигурност, а правозащитни организации съобщиха за 16 загинали

<p>Румен Радев връчва първия мандат за кабинет в следващите дни</p>

Румен Радев връчва първия мандат за кабинет в следващите дни

България Преди 1 час

Очаква се в следващите дни президентът Румен Радев да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство

<p>Санкционираната сръбска петролна компания&nbsp;NIS получи лиценз от САЩ</p>

Санкционираната сръбска петролна компания NIS получи временен лиценз от САЩ

Свят Преди 1 час

NIS беше поставена под санкции от САЩ на 10 януари 2025 г. , които влязоха в сила на 9 октомври след като бяха отлагани 8 пъти

Радев: Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол

Радев: Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол

България Преди 1 час

"Той донесе не само най-доброто класиране на националния ни отбор, но и сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда от това", заяви президентът

Мегасхемата с помощи във Великобритания: Прокуратурата успя да върне едва 2 милиона от българите

Мегасхемата с помощи във Великобритания: Прокуратурата успя да върне едва 2 милиона от българите

Свят Преди 1 час

Разследващите смята, че схемата е с потенциално много по-голям размер - над 200 милиона паунда

Тръмп постави под съмнение предполагаемата украинска атака срещу резиденцията на Путин

Тръмп постави под съмнение предполагаемата украинска атака срещу резиденцията на Путин

Свят Преди 1 час

Северна Корея оправда изстрелването на ракети с "геополитическата криза"

Северна Корея оправда изстрелването на ракети с "геополитическата криза"

Свят Преди 2 часа

Това става два дни след залавянето на венецуелския президент от САЩ

Русия с поредна среднощна атака срещу Украйна, жертви в Киев и областта

Русия с поредна среднощна атака срещу Украйна, жертви в Киев и областта

Свят Преди 2 часа

Samsung представя AI като незаменим помощник в бита

Samsung представя AI като незаменим помощник в бита

Технологии Преди 2 часа

За да постигне това, компанията е подготвила множество функции, които ще обхванат всичките ѝ продукти и ще внедрят изкуствения интелект и в най-малките детайли на ежедневието ни

След провокативен коментар: Дания призова за пълно зачитане на териториалната цялост на Гренландия

След провокативен коментар: Дания призова за пълно зачитане на териториалната цялост на Гренландия

Свят Преди 3 часа

Причината е снимка на Гренландия в цветовете на флага на САЩ

Всичко от днес

От мрежата

Тези популярни породи кучета могат да са по-агресивни, отколкото си мислите

dogsandcats.bg

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
1

Сняг на Бабинден

sinoptik.bg
1

Спасиха ранен сръндак на Аркутино

sinoptik.bg

Трима мъже, три свята: Брадли Купър, Мерилин Менсън и Вини Джоунс – родени да бъдат различни!

Edna.bg

Джулия Робъртс проговори за жената на Джордж Клуни!

Edna.bg

Леандро Тросар е Betano Играч на кръга в Англия

Gong.bg

Пеневата чета се сбогува с треньора си

Gong.bg

България се прощава с великия Димитър Пенев, "четата" му от САЩ'94 го изпрати със сълзи и аплодименти

Nova.bg

Епидемиолози призовават за по-дълга междусрочна ваканция заради пика на грипа

Nova.bg