Тествахме колата, на която се вози френския президент

И сторията на DS („Богинята“) е тясно обвързана с президентите на Франция. Тя започва на 29 септември 1965 г., когато от поточната линия в завода Javel в 15-ти район на Париж слиза DS 21 PALLAS. Това е автомобилът, който вози генерал дьо Гол по време на десетгодишното му управление (1959 - 1969 г.) на Франция. Той се използва основно за пътуванията на генерала между Елисейския дворец и резиденцията му в Коломбей-ле-дьо-Еглиз (От Марн).

Но истинската стойност за историята на DS идва, след като Президентството на Републиката поръчва нов церемониален автомобил, който да наследи лимузината, построена на шасито на Traction Avant от каросерийния производител Franay през 1955 г. Единствен по рода си, въпросният удължен DS 21 постъпва на служба на 14 ноември 1968 г. Той има много специфики, но една конкретно се откроява: трябва да бъде по-голям от автомобила, използван тогава от президента на Съединените щати, по лично настояване на дьо Гол. Резултатът е, че лимузината е дълга 6,53 м и е широка 2,13 м.

Източник: CarMarket.bg

Меренето на достойнства продължава и до днес, но поне що се касае сравненията с The Beast, никой не може да бие Тръмп. Но пък Еманюел Макрон стана първият държавен глава, заложил на напълно електрическа лимузина за своя публична поява, първият повод за която бяха честванията по случай 80-годишнината от примирието на 8 май 1945 г.

Разбира се, нито PRESIDENTIAL DS N°8, нито този автомобилът, който тествах аз могат да се мерят по размери с колата на дьо Гол, но това е и абсолютно излишно, защото сега французите не залагат на размери. Залагат на лукс, като дори и името на автомобила навява асоциации с емблематични френски луксозни продукти като парфюма Chanel и серията №8.

Източник: CarMarket.bg

Дори определението „френски“ може би не е най-точното, защото над него стои „парижки“, може би най-висшата форма за сравнение, свързано с лукса. Парижки по дух автомобил, който в същност се прави в Южна Италия, но с френски батерии и електромотори. За да е спокоен Макрон, че рекламира Made in France.

А тази щампа е наистина впечатляваща: първо като визия, второ като усещане в интериора и трето като обещания за пробег. Не случайно използвах определението „впечатляваща“, защото помпозният дизайн на №8 e именно такъв. Красив не бих използвал, но интересен също е подходяща дума, с която да опиша външния облик на модела. Във всеки случай сигурно е едно: тази кола изпъква на пътя!

Източник: CarMarket.bg

Трудно мога да открия прилики с нещо, което ми беше познато да момента. Може би само кръстоската между седан и SUV е нещото, което ми е познато, защото дизайнерите под шапката на Stellantis обичат да ползват подобно кръвосмешение. Имахме го при предишното поколение на Citroen C5 Aircross, имаме го в Peugeot 408, но сега той е издигнат до нови висоти.

Отдавам го на два фактора. Линиите и формите, естествено, поставям на първо място. Със своите стегнати и остри линии, DS №8 има самочувствието да заяви, че „отбелязва повратна точка в модерния автомобилен дизайн“. Това, разбира се, е маркетингово определение за визия, която изпъква. Изпъква с много открояващият се светлинен подпис както отпред, така и отзад, макар тук дизайнерите да са били по-сдържани. Фаровете PIXEL LED VISION 3.0 адаптират светлинния си сноп в реално време спрямо пътните условия. DS MATRIX LED VISION пък са съставени от три LED модула, които се адаптират спрямо трафик условия, завъртането на волана, скоростта и климатичните условия с пет предварително зададени режима.

Източник: CarMarket.bg

Под светещата „решетка“ DS LUMINASCREEN имаме активни клапи, тъй като, за разлика от много други електромобили, при DS №8 електромоторът е разположен точна там, където се очаква да бъде, а нямаме frunk.

Двуцветното изпълнение още по-силно подчертава страничния профил и много характерната линия на покрива, скосяваща се рязко назад и завършваща като мини спойлер точно над задните светлини. Хоризонтална ивица в черен гланц оформя триъгълник на С-колоната, където е позиционирана и дръжката на задната врата. Затъмненото задно стъкло, 21-цоловите джанти и черния гланц под вратите приковават погледа ми най-силно именно, гледайки автомобила отстрани.

И тук идва вторият фактор, който, комбиниран с дизайн, карат DS №8 да се откроява: размерите. Автомобилът е дълъг 4,82 м, широк е 1,09 м, висок е 1,58 м и междуосието му е 2,9 метра. Така, освен впечатляващото присъствие на пътя, френският модел осигурява достатъчно вътрешно пространство и обем в багажника (580 до 620 м, като най-голям е той при версията с малката батерия). Но въпреки своите масивни размери, автомобилът дава отлична аеродинамична ефективност (коеф. на челно въздушно съпротивление от 0,24), благодарение на което се нарежда сред най-добрите на пазара по отношение на предлагания пробег с едно зареждане на батерията.

Източник: CarMarket.bg

Това е удачен преход към технологичната част, която е най-важната при всеки електромобил. Новият DS №8 се предлага в три версии и две батерии. По-малката е с капацитет 73,7 kWh и предлага до 550 км пробег по WLTP. Тя е на предно и мощност 230 к.с. Следващите две разчитат на голямата батерия с 97,2 kWh, като изпълнението с 245 к.с. на предно предаване е това с най-големия пробег – до 750 км по WLTP. Французите твърдят, че независими тестове са установили, че същата версия може да мине до 500 км при движение само по магистрала. И накрая остава версията AWD Long Range с 350 к.с., която тествах аз, тя може да постигне 688 км с едно зареждане.

И трите изпълнения разчитат на еднократен бууст на мощността, който добавя 30 к.с. към най-маломощното изпълнение, 35 к.с. към средния вариант с най-високия пробег и 25 к.с. към AWD изпълнението. По този начин ускорението на трите е съответно 7,7 сек, 7,8 сек и 5,4 сек. Максималната скорост е 190 км/ч на трите изпълнения.

А те стъпват на архитектурата STLA Medium, което ще рече, че все още говорим за 400-волтова архитектура, а не за 800-волтова, каквато започва да се появява все по-често. Затова и максималната мощност на зареждане е 160 kW, далеч от 400-те, с които може да се похвалят новите електромобили на BMW, Mercedes и Porsche.

Източник: CarMarket.bg

Французите казват, че тяхната никел-манган-кобалтова батерия може да зареди до 200 км за 10 минути, като голямата батерия се зарежда от 20 до 80% за 27 минути на DC зарядна станция, което не е никак много предвид капацитета на батерията. За това помага функцията за предварителна климатизация на батерията с цел оптимизиране времето на зареждане. Тя може да се активира или чрез приложението MyDS, или автоматично (ако е активирана функцията EV ROUTING), или ръчно от централния дисплей. Бордното зарядно е 11 kW.

Източник: CarMarket.bg

Интериорът е този, който издига DS №8 на висота. Прави го с материалите. Дори най-баналните елементи, като например таблото или централната конзола, са завършени с уникални, необичайни и висококачествени покрития. Разбира се, ако ги търсите, ще откриете няколко крехки пластмаси, но те наистина трябва да бъдат целенасочено потърсени. Спорен и странен е воланът с неговите X-образни спици. По-спорни са двата тактилни клъстера, които лично аз бих предпочел да са физически бутони.

Самото оформление на таблото е изчистено, но архитектурата му е внимателно подбрана, за да позволи осветлението нежно да осветява топлите метални или пластмасови елементи.

Източник: CarMarket.bg

Централно място е отредено на 16-инчов екран. Реагира бързо и макар да не е лесно да се ориентираш веднага, може да се овладее сравнително бързо. Има и опционален head-up дисплей. И ако смятате, че многото или големите дисплеи са атестат за качество, грешите. Вниманието тук се насочва към други елементи – от стесняващата се централна конзола до масажиращите седалки. Самите те са тапицирани в естествена кожа Nappa и Alcantara, а в подглавниците е вградено обдухване, нещо, което го имаше преди години в кабриолетите на Mercedes. Нарича се DS NECK WARMER и е нещо, което e по-скоро излишно, тъй като е поредният консуматор на ток, но пък повече винаги е по-добре.

С Алкантара са тапицирани и вратите, а препратката към най-високото ниво на оборудване Jules Verne правят два мотива с перфориране на въпросната Алкантара на вратите, които ни показват илюстрация, правеща аналогия с романа на великия писател „От Земята до Луната“. Точно пред тази бродерия имаме голяма метална тонколона на аудио системата ELECTRA 3D by FOCAL с 14 високоговорителя и 690W усилвател. Два високоговорителя на нивото на покрива подпомагат за постигане на триизмерен звук. Двата вертикални вентилационни отвора в двата края на арматурното табло са изпълнени в златист цвят, който просто не подхожда на цялостната атмосфера и стоят евтино.

Източник: CarMarket.bg

Пространството отпред е добро, с позиция на шофиране някъде между стандартен седан и SUV. Задните седалки обаче са малко по-тесни от идеалното в класа, което е странно, тъй като имаме междуосие с размер 2,9 м и то предполага повече място в областта на краката. Не че е малко, но очаквах повече. Задните облегалки се накланят на 30 градуса. Над всичко това е опънат огромен панорамен покрив без щора, на което от DS казват, че нужда от такава няма да има, но съм склонен да се съмнявам.

Източник: CarMarket.bg

Още от първите изминати метри впечатление прави отличната звукоизолация, за което „вина“ носят отличната аеродинамика, цялостната акустична обработка и ламинирано стъкло. Нямаме и типичния за електромоболите рязък старт, но лично аз не го и очаквам. Тук тази характеристика е оставена на заден план, за да се търси по-голям пробег. С трима човека на борда и едно спокойно пътуване до Бели извор (под Боровец) и обратно към София постигнахме около 25 kWh/100 км, което е доста над обявения среден разход и това ме изненада.

Другата основна характеристика е системата DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, която анализира пътя напред чрез бордова камера и независимо адаптира амортисьорите в реално време. Гонен е комфорт, което е и заложено по default заложено на френската марка. Пави впечатление и че автомобилът не се усеща тежък, нещо, което предполагат размерите и капацитетът на батерията, но под 2300 кг тук е доста добър показател.

Източник: CarMarket.bg

Каква е цената, ще попитате вие. И с право. А аз ще отговоря, че, подобно на всяка друга френска стока, независимо дали говорим за храна, дрехи или парфюми, тази също е доста висока. В действителност говорим за най-скъпият френски автомобил*, който в момента се продава у нас. От уравнението изключваме една специфична „френска“ марка с емблема, наподобяваща конска подкова.

Но да оставим историческите препратки настрана. Стартовата цена на DS8 Electric 230 започна от 57 942 евро (113 324 лв.) с ДДС. Версията Electric 245 (тази с най-висок пробег, до 749 км) стартира от 62 811 евро (122 848 лв.). А аз карах Electric 350 с начална цена 68 318 евро (133 620 лв.). Но това не ми бе достатъчно, защото се метнах на двуцветното топ изпълнение Jules Verne, цената на което започва от 79 913 евро (156 296 лв.).

Тези цифри вероятно ще ни правят редки свидетели на срещи с DS №8 по пътищата, но и самата марка никога не е била масова. Френската мода може да е разпространена, но Haute Couture модата не е за всички. Да се надяваме, че ще има достатъчно смели клиенти, които да се насладят на всичко, което предлага DS №8. И марката продължи да е под шапката на Stellantis достатъчно дълго време още, защото това вече не е гарантирано на 100%.

*: Звездичката в заглавието значи, че от уравнението изключваме една специфична марка от Молсхайм, която от 1998 г. влиза под шапката на Volkswagen Group. През 2021 г. концернът прехвърли 55% от собствеността на Rimac. Говоря за компанията, основана от Еторе Бугати през 1909 г.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики:

DS №8 AWD Long Range Jules Verne

Размери

Дължина, мм: 4820

Широчина, мм: 1900

Височина, мм: 1580

Междуосие, мм: 2900

Собствено тегло, кг: 2289

Задвижване

Макс. системна мощност, к.с.: 350

Макс. въртящ момент, Нм: 509

Капацитет, kWh: 97,2

Зареждане, kW: 160

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 190

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 5,4

Консумация на енергия, kWh: 16,6 - 18

Пробег, км: до 689 - 646

Базова цена, евро/лв. с ДДС: 57 942 / 113 324

Базова цена на тествания модел, евро/лв. с ДДС: 68 318 / 133 620

