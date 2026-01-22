Атина под вода - проливни дъждове взеха две жертви в Гърция

ЕП замразява ратификацията на търговското споразумение със САЩ след заплахите на Тръмп

Д вама души загинаха в сряда в южната ни съседка Гърция, след като проливни дъждове наводниха домове и бизнеси в Атина и други части на страната, съобщиха властите, цитирани от агенция Ройтерс (Reuters).

Жена загина, след като беше блъсната от кола, отнесена при внезапни наводнения в южното предградие на Атина Глифада, съобщи служител на пожарната.

По-рано в сряда служител от бреговата охрана беше отнесен от бурното море в пристанище в Пелопонес, Южна Гърция. „Падна в морето, докато се опитваше да завърже малка лодка в пристанището“, каза служител на бреговата охрана.

Пожарната е получила стотици обаждания за изпомпване на вода от наводнените сгради в Атина. Очакваше се дъждът да се премести в източната част на страната в четвъртък.