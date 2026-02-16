България

МВР разследва палежа на имуществото на кмета на Бистрица

Около 1:30-1:40 ч. тази нощ е получен сигнал, автомобилът на кмета е изгорял, засегната е и входната врата на къщата, посочиха от МВР

16 февруари 2026, 09:40
Р аботи се активно по случая с палежа на автомобила и входната врата на кмета на Бистрица Самуил Попов, съобщиха от МВР. Предприети са активни действия.

Около 1:30-1:40 ч. тази нощ е получен сигнал, автомобилът на кмета е изгорял, засегната е и входната врата на къщата, посочиха от МВР.

Малко след 1:30 ч. тази нощ се чу нещо като експлозия, видях, че колата гори, подпалена е и входната врата, разказа кметът Самуил Попов.

Според него палежът е бил целенасочен. Кметът е видял двама души на мотоциклет. Те са били с маски по думите на Попов. На къщата има камери, но това не ги е спряло да извършат деянието, добави той. 

В къщата на третия етаж са спели кметът, съпругата му и четиригодишната им дъщеря. На първия етаж живее племенникът на кмета на Бистрица и неговата майка. Същата нощ няколко приятели са били на гости на племенника му.

Източник: БТА, Нелли Желева    
