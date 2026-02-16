Любопитно

Синтия Ериво опроверга слухове за романс с Ариана Гранде

Близостта им по време на пресконференции накара някои фенове да поставят под въпрос връзката им

16 февруари 2026, 09:55
Синтия Ериво опроверга слухове за романс с Ариана Гранде
Източник: Getty Images

С интия Ериво опроверга слуховете, че тя и нейната колежка от „Wicked“ Ариана Гранде имат романтична връзка, съобщава Page Six.

39-годишният Ериво и 32-годишната Гранде участваха заедно в двусерийната филмова адаптация на обичания мюзикъл, а близостта им по време на пресконференциите накара някои фенове да поставят под въпрос връзката им.

Ериво го нарече „странно очарование“ в интервю за Stylist, публикувано на 10 февруари.

„Хората или си мислеха, че го правим за камерите, или че сме любовници“, каза тя.

Ериво отдаде това на това, че хората не са свикнали да виждат „дълбоки и истински“ платонични женски приятелства.

„Не сме свикнали да го виждаме пред камера, пред хора“, каза тя. „Връзка, в която хората са свързани, понякога просто ги кара да се чувстват неудобно; не сме научени, че тези връзки са добри за нас.“

През ноември Гранде обясни защо тя и Ериво „обичат да се докосват“ по време на участието си в подкаста на Ейми Полер „Good Hang“. Изпълнителката на „Thank U, Next“ каза, че обича да „канализира много енергия през ръцете си“.

Гранде посочи, че „винаги държи ръка, винаги стиска нещо“ или „винаги протяга ръка към нещо“, обикновено с всеки, който е близо до нея.

Тя каза също, че с Ериво полагат усилия да поддържат близкото си приятелство.

„И двамата сме толкова заети, но правим всичко възможно да поддържаме връзка по този начин и да се грижим един за друг, за да можем да почетем проекта, доколкото е човешки възможно“, сподели тя.

Тя отбеляза, че нейните прояви на физическа обич са предназначени „да насочат подкрепа и енергия“ към близките.

И Гранде, и Ериво са във връзки с други хора. Гранде излиза с колегата си от „Wicked“ Итън Слейтър, докато Ериво е в дългосрочна връзка със създателката на „Chi“ Лена Уейт.

„Wicked: For Good“ беше изненадващо отхвърлен от Академията, като не получи нито една номинация за Оскар през 2026 г.

Гранде и Ериво бяха изключени от категориите за най-добра актриса и най-добра поддържаща актриса за ролите си съответно на Глинда и Елфаба, след съвместните им номинации през 2025 г.

Първият филм „Злата“ получи 10 номинации на  наградите „Оскар“ през 2025 г. , като спечели за най-добър дизайн на костюми и най-добър дизайн на продукция.

Мишел Йео, която играеше Мадам Морибъл и в двете части на филмовата адаптация на „Wicked“, изрази разочарованието си в интервю за Variety.

„Мисля, че понякога проблемът е, че хората си мислят: „О, вече постигна толкова много с първия филм, дай шанс на други хора.“ Но след това се чувстваме сякаш: „Не, хайде де!“, каза Йео. „Това е толкова красив, добре направен филм.“

Източник: Page Six    
Синтия Ериво Ариана Гранде Филм Wicked Слухове за романс Платонично приятелство Награди Оскар Физическа обич Опровергаване на слухове Номинации за Оскар Мюзикъл Wicked
Последвайте ни

По темата

Огнен ад пред дома на кмета на Бистрица: Месеци след маскираните с бухалки, пламна имуществото му

Огнен ад пред дома на кмета на Бистрица: Месеци след маскираните с бухалки, пламна имуществото му

Тествахме колата, на която се вози френския президент

Тествахме колата, на която се вози френския президент

Мистерията „Петрохан“: Забраненият секс, милионите и една смърт в молитва

Мистерията „Петрохан“: Забраненият секс, милионите и една смърт в молитва

Савана Гътри с отчаян призив към похитителя на майка ѝ

Савана Гътри с отчаян призив към похитителя на майка ѝ

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Тествахме колата, на която се вози френският президент

Тествахме колата, на която се вози френският президент

carmarket.bg
„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването
Ексклузивно

„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

Преди 15 часа
Приключи Мюнхенската конференция по сигурността
Ексклузивно

Приключи Мюнхенската конференция по сигурността

Преди 11 часа
Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри
Ексклузивно

Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри

Преди 15 часа
180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка
Ексклузивно

180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Радев: Европа &quot;на две скорости&quot; ще отслаби конкурентоспособността</p>

Румен Радев: Европа "на две скорости" ще отслаби конкурентоспособността на ЕС

България Преди 11 минути

По думите му ЕС може да просперира, когато икономическият успех на една държава член не остава изолиран, а преминава границите и стимулира общ растеж

МВР разследва палежа на имуществото на кмета на Бистрица

МВР разследва палежа на имуществото на кмета на Бистрица

България Преди 54 минути

Около 1:30-1:40 ч. тази нощ е получен сигнал, автомобилът на кмета е изгорял, засегната е и входната врата на къщата, посочиха от МВР

Проливни дъждове затвориха пътя Велинград - Сърница, река наводни къщи

Проливни дъждове затвориха пътя Велинград - Сърница, река наводни къщи

България Преди 1 час

Има ли наводнени къщи в района и какви са щетите

<p>На кого отдава почит църквата днес</p>

Честваме паметта на мъчениците Памфил, Порфирий

България Преди 1 час

Светите Памфил, Порфирий и други християни с тях пострадали за вярата в Иисус Христос в град Кесария

"Имахме много тежка нощ": Буря остави хиляди домакинства без ток в Нова Зеландия

"Имахме много тежка нощ": Буря остави хиляди домакинства без ток в Нова Зеландия

Свят Преди 1 час

Повечето полети от и до столицата Уелингтън бяха отменени или забавени тази сутрин

<p>Уиткоф и Къшнър&nbsp;отиват в Женева за преговори с Иран за ядрената програма</p>

Американски пратеници отиват в Женева за преговори с Иран за ядрената програма

Свят Преди 2 часа

Тези нови преговори идват, след като Вашингтон заплаши Техеран с военна интервенция вследствие на жестокото потушаване на масовите протести в Иран

<p>Данъчен рай на Балканите: България с най-нисък подоходен данък</p>

България с най-ниската ставка на подоходния данък в Европа - 10% плосък данък

Пари Преди 2 часа

Средната най-висока ставка в 35 европейски държави е 38.5%, а в някои страни достига над 55%, показват последните данни

Украински дронове предизвикаха прекъсвания на тока и отоплението в Брянска област

Украински дронове предизвикаха прекъсвания на тока и отоплението в Брянска област

Свят Преди 2 часа

Атаките с дронове са продължили повече от 12 часа и че са били свалени над 170 украински дрона

С 2,2 промила зад волана: Полицай помете 8-годишно дете и баща му, опита да потули инцидента

С 2,2 промила зад волана: Полицай помете 8-годишно дете и баща му, опита да потули инцидента

България Преди 2 часа

Какво разказва потърпевшият шофьор

<p>Ким Чен-ун откри жилища за семействата на загинали войници във войната в Украйна</p>

Ким Чен-ун откри жилищен комплекс в Пхенян за семействата на загинали севернокорейски войници

Свят Преди 2 часа

Комплексът е предназначен за близките на военни, изпратени в чужбина, като според външни източници хиляди севернокорейски войници са загинали в Украйна през 2024 г.

<p>Задушаване в пламъците: Жертви и ранени след пожар в&nbsp;търговски център</p>

Пожар в търговски център в Йемен - един загинал и 13 ранени

Свят Преди 3 часа

Огънят е унищожил сградата и е причинил щети на близки магазини, като жертвата и пострадалите са вследствие на задушаване, съобщиха местните власти

<p>Ръкавица в поле и следи от кръв -&nbsp;мистерията около Нанси Гътри се задълбочава</p>

ФБР откри ДНК следа по ръкавица в разследването на отвличането на майката на Савана Гътри

Свят Преди 3 часа

84-годишната Нанси Гътри бе похитена в дома си в Тусон, Аризона. Очакват се резултатите от ДНК анализа, които може да се окажат решаващи за случая

Квантова телепортация беше извършена през интернет за първи път

Квантова телепортация беше извършена през интернет за първи път

Любопитно Преди 3 часа

„Това е невероятно вълнуващо, защото никой не е смятал, че е възможно“

Северната диета може да ви помогне да спите по-добре и да живеете по-дълго

Северната диета може да ви помогне да спите по-добре и да живеете по-дълго

Любопитно Преди 3 часа

Това, което прави диетата толкова щадяща за здравето, е комбинацията от богати на противовъзпалителни и антиоксиданти храни

Островът, който загуби връзка с външния свят

Островът, който загуби връзка с външния свят

Любопитно Преди 3 часа

Атлантическият остров Света Елена е толкова отдалечен, че някога Наполеон е бил заточен там

Астронавтите скоро ще могат да си разменят телефонни съобщения в Космоса

Астронавтите скоро ще могат да си разменят телефонни съобщения в Космоса

Любопитно Преди 3 часа

Астронавтите имат право да носят фотоапарати със себе си още от ранните дни на космическата програма

Всичко от днес

От мрежата

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

dogsandcats.bg

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg
1

Знаете ли, че мравките разпространяват кокичетата

sinoptik.bg
1

Внимание! Предстои рязко зимно нахлуване

sinoptik.bg

Кардиолог разкри кой е най-добрият зеленчук за здраво сърце

Edna.bg

Дария Симеонова: Дъщеря ми е с шарка, съжалявам, че не я ваксинирах

Edna.bg

Сираков води заключителни преговори за финансовото бъдеще на Левски

Gong.bg

Кой е мъжът, който страдаше и плака заедно с Милена Тодорова?

Gong.bg

Проливните дъждове затвориха пътя Велинград - Сърница

Nova.bg

Предложение: На ясла и детска градина по нови правила

Nova.bg