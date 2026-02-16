Синтия Ериво опроверга слухове за романс с Ариана Гранде

С интия Ериво опроверга слуховете, че тя и нейната колежка от „Wicked“ Ариана Гранде имат романтична връзка, съобщава Page Six.

39-годишният Ериво и 32-годишната Гранде участваха заедно в двусерийната филмова адаптация на обичания мюзикъл, а близостта им по време на пресконференциите накара някои фенове да поставят под въпрос връзката им.

Ериво го нарече „странно очарование“ в интервю за Stylist, публикувано на 10 февруари.

„Хората или си мислеха, че го правим за камерите, или че сме любовници“, каза тя.

Ериво отдаде това на това, че хората не са свикнали да виждат „дълбоки и истински“ платонични женски приятелства.

„Не сме свикнали да го виждаме пред камера, пред хора“, каза тя. „Връзка, в която хората са свързани, понякога просто ги кара да се чувстват неудобно; не сме научени, че тези връзки са добри за нас.“

През ноември Гранде обясни защо тя и Ериво „обичат да се докосват“ по време на участието си в подкаста на Ейми Полер „Good Hang“. Изпълнителката на „Thank U, Next“ каза, че обича да „канализира много енергия през ръцете си“.

Гранде посочи, че „винаги държи ръка, винаги стиска нещо“ или „винаги протяга ръка към нещо“, обикновено с всеки, който е близо до нея.

Тя каза също, че с Ериво полагат усилия да поддържат близкото си приятелство.

„И двамата сме толкова заети, но правим всичко възможно да поддържаме връзка по този начин и да се грижим един за друг, за да можем да почетем проекта, доколкото е човешки възможно“, сподели тя.

Тя отбеляза, че нейните прояви на физическа обич са предназначени „да насочат подкрепа и енергия“ към близките.

И Гранде, и Ериво са във връзки с други хора. Гранде излиза с колегата си от „Wicked“ Итън Слейтър, докато Ериво е в дългосрочна връзка със създателката на „Chi“ Лена Уейт.

„Wicked: For Good“ беше изненадващо отхвърлен от Академията, като не получи нито една номинация за Оскар през 2026 г.

Гранде и Ериво бяха изключени от категориите за най-добра актриса и най-добра поддържаща актриса за ролите си съответно на Глинда и Елфаба, след съвместните им номинации през 2025 г.

Първият филм „Злата“ получи 10 номинации на наградите „Оскар“ през 2025 г. , като спечели за най-добър дизайн на костюми и най-добър дизайн на продукция.

Мишел Йео, която играеше Мадам Морибъл и в двете части на филмовата адаптация на „Wicked“, изрази разочарованието си в интервю за Variety.

„Мисля, че понякога проблемът е, че хората си мислят: „О, вече постигна толкова много с първия филм, дай шанс на други хора.“ Но след това се чувстваме сякаш: „Не, хайде де!“, каза Йео. „Това е толкова красив, добре направен филм.“