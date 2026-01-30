България

След проливни дъждове: Река Поповска се покачи рязко в Болярово

Според кмета на село Воден , въпреки че реката временно е излязла от коритото си, в селото няма опасност от наводняване на имоти

30 януари 2026, 09:34
След проливни дъждове: Река Поповска се покачи рязко в Болярово
Източник: iStock

Р ека Поповска е регистрирала рязко увеличение на нивото си в близост до село Воден след проливен дъжд в община Болярово, но няма наводнени имоти, информира кметът Христов, цитиран от пресцентъра на общината. На територията на крайграничната община Болярово са паднали над 75 литра на квадратен метър, вследствие на интензивните валежи, продължили повече от 15 часа, предаде кореспондент на БТА, Мира Безус.

Според кмета, въпреки че реката временно е излязла от коритото си, в селото няма опасност от наводняване на имоти. В момента ситуацията е спокойна и водният поток вече е намалял.

Миналата година общината е провела частично почистване на речното корито.  

"В няколко участъка изградихме малки диги, изрязахме и почистихме дървета. Имаме изготвен проект за цялостно почистване, но за неговата реализация е необходимо спешно държавно финансиране за около 1,5 млн. лева. Ако не бъдат отпуснати средства, общината ще предприеме отново временни мерки за укрепване на най-критичните участъци", сподели Христова.

Река Поповска, която е приток на Тунджа, преминава през граничните общини Болярово и Елхово в Ямболска област, като многократно е наводнявала приземни етажи и стопански постройки в ниските части на селата Попово и Воден. "Чак от Турция идва вода и всичко става много внезапно", добави кметът на община Болярово.

В Ямболска област е обявен жълт код за проливни дъждове.

Източник: Мира Безус, БТА    
Река Поповска Община Болярово Проливен дъжд Наводнения Село Воден Почистване на речно корито Държавно финансиране Ямболска област Интензивни валежи Жълт код
