Знаменитости, бизнес и мода: Palms Bet в центъра на три престижни събития

Б изнес, мода и звезден блясък завладяха столицата в поредица от три престижни събития: „Знаменитост на годината“, „Национални бизнес награди“ и „Модел на годината“. Palms Bet бе генерален спонсор и на трите церемонии, организирани от Crown Events, които събраха едни от най-изявените представители на бизнеса, интернет пространството и развлекателната индустрия. Компанията получи и две отличия - „Партньор на годината“ и „Бизнес партньор на годината“.

Поредицата от събития започна на 27 октомври с церемонията „Знаменитост на годината“ 2026, която събра над 200 популярни личности от българския шоубизнес и модата в столичния Djanam Sky Club. По време на бляскавата вечер бяха връчени над 20 награди, с които бяха отличени постиженията на утвърдени имена и изгряващи звезди. Победителите в музикалните категории - Диона, Памеца и Тереза, вдигнаха градуса на настроението с изпълнения на живо.

Като генерален спонсор на церемонията Palms Bet взе участие и във връчването на отличията в две категории. „Шоуто на Венелин“ получи наградата в категория „Подкаст“, а призът „Организация с кауза на годината“ бе присъден на „Гласът на София“. Компанията също бе отличена за своето партньорство, като наградата бе приета от Добромира Маринчева, маркетинг директор на Palms Bet.

Източник: PalmsBet

„Преди всичко бих искала да благодаря на хората, без които това събитие, както и предстоящите, нямаше да бъдат възможни. Благодаря на Palms Bet за доверието. Без вас нямаше да бъде същото“, сподели Марина Цветанова, основател на Crown Events, при връчването на отличието.

„За нас в Palms Bet партньорството с вас и с много от личностите, които видяхме тази вечер, е изключително важно. Забавното, оригинално и ангажиращо съдържание е това, което ни движи напред. Когато видим добра идея, заставаме зад нея“, заяви Добромира Маринчева при получаването на наградата.

Събитието обедини присъстващите около благотворителна кауза в подкрепа на неонатологичното отделение на СБАЛ по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ в София.

Само седмица по-късно, на 3 ноември, Palms Bet отново застана зад значимо събитие като генерален спонсор на „Национални бизнес награди“ 2026. Церемонията в Гранд хотел „Астория“ събра представители на бизнеса, предприемачи и популярни личности, като отличи 25 компании, брандове и професионалисти за техните постижения и принос в различни сектори на икономиката.

Сред отличените бе модна агенция „Визаж“, която получи приза „Лидер в модната индустрия“, приет лично от Жени Калканджиева. Един от запомнящите се моменти на вечерта бе и награждаването на националния фолклорен ансамбъл „Българе“ за цялостен принос към българското фолклорно изкуство, последвано от впечатляващо изпълнение на сцената.

Източник: PalmsBet

Сред наградените бе и Palms Bet, който получи приза „Бизнес партньор на годината“ - признание за последователната подкрепа на компанията към различни инициативи и за изграждането на устойчиви партньорства.

„Благодаря ви, че сте толкова ценен партньор, че подкрепяте нашите събития и идеи и ни помагате да ги превръщаме в реалност“, заяви Марина Цветанова при връчването на отличието.

Освен признанието за бизнес постижения, събитието постави акцент и върху социалната отговорност с благотворителна инициатива в подкрепа на грижата за недоносени деца.

Третото събитие бе „Модел на годината“ 2026, чийто финал се проведе на 6 ноември в столичния клуб NIVO. С подкрепата на генералния спонсор Palms Bet конкурсът даде сцена за изява на 20 финалистки, които демонстрираха индивидуалност, увереност и амбиция за развитие в модната индустрия. Голямата победителка Никол Мурджева спечели правото да представи България на международен конкурс в Япония през 2027 г.

Мария Костадинова, представител на групата компании, която бе част от журито, връчи две специални отличия. Мариам Петрова бе избрана за „Miss Palms Bet“, като получи професионална фотосесия и възможност за участие в рекламна кампания на компанията. Отличието „Miss 888 Taste Show and Asian Cuisine“ бе присъдено на 19-годишната Алегра Петрова, която получи ваучер на стойност 150 евро за ресторанта, професионална фотосесия и възможност за участие в негова рекламна кампания.

Източник: PalmsBet

С подкрепата си за подобни инициативи Palms Bet продължава да развива дългосрочни партньорства и да допринася за реализирането на значими проекти в различни сфери. Компанията застава не само зад утвърдени формати, но и зад нови, смели идеи, като подкрепя създаването на оригинално съдържание, развитието на таланти и възможностите за професионална изява. Двете отличия са поредно признание за доверието, което Palms Bet изгражда като партньор, и за активната ѝ роля в превръщането на добрите идеи в реалност.