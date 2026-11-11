„Най-гъстата коса на жена над 40“: Дженифър Анистън с неочаквано признание за Сандра Бълок

О т легендарната прическа „Рейчъл“ през 90-те до днешните ѝ меки, слънчеви пластове, Дженифър Анистън задава тенденции в косите вече десетилетия. Оказва се обаче, че дори и самата тя изпитва така наречената „завист за коса“ към друга известна холивудска актриса, съобщава Page Six.

В ново интервю за списание Elle звездата от „Приятели“ сподели, че е абсолютен фен на разкошната и гъста коса на своята близка приятелка Сандра Бълок.

„Санди има най-гъстата коса на жена над 40 години, която някога съм виждала през целия си живот!“, възхищава се Анистън.

Jennifer Aniston reveals which fellow A-lister gives her ‘hair envy’ https://t.co/GeI9k5tplT https://t.co/Rx0gzy3cKk — Page Six (@PageSix) November 10, 2026

Тайната зад сплотеното приятелство и косата на Сандра

Двете актриси споделят дългогодишно приятелство, а Бълок е сред най-верните поддръжници на собствената козметична марка на Анистън за грижа за косата - LolaVie, създадена през 2021 г.

„Тя е поръчала всеки един продукт от първия ден и продължава да го прави. Знам, че ме обича, но Господ знае, че няма никакво задължение да го прави“, шегува се Дженифър.

Самата Сандра Бълок обаче неведнъж е отбелязвала, че буйната ѝ коса дължи страхотния си вид както на добри генетични заложби (наследство от нейната немска баба), така и на продуктите на приятелката си.

В съвместно видео в Instagram Бълок сподели, че лекото масло за коса на LolaVie е успяло да я спаси след два периода на косопад, предизвикан от стрес: „Това масло успя да укроти косата ми. Страхотно е. Всеки трябва да разчита на него“.

Край на твърдите прически

Поводът за интервюто пред Elle бе и премиерата на най-новия продукт на марката на Анистън - лак за коса с умерена и лека фиксация (Weightless Medium Hold Hairspray).

„Искахме да създадем продукт, който ти дава фиксация, без да жертваш усещането за истинска коса. Не обичам нищо, което прави косата ти твърда като каска или хрупкава на пипане“, обяснява актрисата.