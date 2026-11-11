НСлС пое разследването на трагедията на „Тракия“, 10 следователи търсят причините за катастрофите

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Н ационалната следствена служба (НСлС) пое разследването на двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, при които на 10 ноември загинаха 11 души, а близо 50 бяха ранени. Досъдебното производство продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Ямбол, съобщиха от държавното обвинение.

Шефът на НСлС: Мъглата е предпоставка, не причина

Решението разследването да бъде възложено на НСлС е взето с постановление на изпълняващия функциите главен прокурор по искане на наблюдаващия прокурор. Мотивът е особената фактическа и правна сложност на случая, както и необходимостта от участието на специализиран следствен екип.

На мястото на произшествията работят десет следователи от Националната следствена служба и трима криминалисти. За извършването на необходимите действия се използва и мобилна криминалистична лаборатория.

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Разпитват пострадали и правят повторен оглед с дрон

Продължават разпитите на свидетели, сред които и пострадали, настанени за лечение в болниците в Сливен, Ямбол и Бургас.

Извършва се повторен оглед на местопроизшествията, включително с помощта на дрон, с цел да бъдат събрани допълнителни доказателства и да се изяснят обстоятелствата около сблъсъците.

Назначени са съдебномедицински експертизи на загиналите, които трябва да установят точните причини за смъртта им. Такива изследвания ще бъдат извършени и на всички пострадали.

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След приключването на повторния оглед предстои да бъде назначена автотехническа експертиза. Тя трябва да установи механизма на произшествията, последователността на ударите между превозните средства и причините за възникването на двата верижни сблъсъка.

Предвидени са и оценъчни експертизи, които ще определят размера на нанесените материални щети.

В разследването ще участва и Апелативната прокуратура в Бургас, която ще оказва методическа помощ.

Мъглата е предпоставка, но причините за катастрофите се изясняват

Тежките верижни катастрофи станаха на 10 ноември в района на Ямбол при силно намалена видимост заради гъста мъгла. В двата сблъсъка в двете посоки на автомагистралата участваха десетки леки и товарни автомобили.

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Изпълняващият функциите директор на Националната следствена служба Мариан Маринов заяви, че мъглата е предпоставка за възникването на произшествията. Конкретните причини за първоначалния удар и последвалите сблъсъци обаче трябва да бъдат установени въз основа на експертизите и събраните доказателства.

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