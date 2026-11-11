Любопитно

Маркетинг пазарът търси анализ и AI, а едва 38% от българите на 16-74 години имат основни дигитални умения

LinkedIn поставя анализа на резултатите и AI грамотността начело на най-бързо растящите маркетинг умения за 2026 г. Данните за България показват колко различна е изходната точка.

11 ноември 2026, 11:47
Маркетинг пазарът търси анализ и AI, а едва 38% от българите на 16-74 години имат основни дигитални умения
Източник: SoftUni

В годишната класация на LinkedIn за най-бързо растящите умения в маркетинга за 2026 г. на първо място е анализът на резултатите (performance analysis), а на второ - AI грамотността. По данни на Европейската комисия за 2025 г. едва 38,3% от българите между 16 и 74 години имат поне основни дигитални умения, при 60,4% средно за Европейския съюз.

Откъде да започне човек, който тепърва навлиза в маркетинга?

Класацията на LinkedIn се основава на две неща: какви умения хората добавят към профилите си и какви умения имат наетите през последната година. Когато работодателите гледат повече уменията, отколкото титлите, въпросът за новите в професията става съвсем практичен: кои основи трябва да са налице, преди да се стигне до анализите и AI инструментите?

Един от начините да се запълни тази разлика е да се обучат хората в основите на професията. Marketing Basics на SoftUni Digital е безплатен онлайн курс за начинаещи и за хора с известен опит, който стартира на 16 ноември. Записването е отворено до 12 ноември.

Какво измерва класацията

LinkedIn сравнява растежа на два показателя за предните 2 години: колко често дадено умение се добавя в профилите и колко често го имат хората, наети през този период. Така списъкът показва не само интерес, а и къде има реален успех при наемането.

Според скорошна анкета на платформата един от всеки петима професионалисти по света казва, че липсата на подходящи умения затруднява търсенето на работа.

Българската отправна точка

По данни на Евростат България е в долния край на подреждането в ЕС по дял на хората с поне основни дигитални умения, заедно с Румъния. Подобна е картината и при работата с изкуствен интелект: от последните налични данни за 2025 г. само 8,43% от българите са използвали генеративен AI за работа, при 15,36% средно за ЕС.

Това са най-новите публикувани данни и те обхващат цялото население на възраст между 16 и 74 години, не само работещите в маркетинга. Но показват откъде тръгват повечето хора, когато решат да се насочат към професия, в която анализът и AI вече са сред най-бързо растящите умения.

Едно от обученията по темата

Marketing Basics е двуседмичен курс, подходящ за начинаещи и за хора с известен опит, които владеят английски на начално ниво. Занятията са четири, онлайн на живо, като можеш да ги гледаш и на запис в удобно за теб време и място. Темите вървят от видовете маркетинг и каналите през фунията на продажбите и упражнение за дефиниране на „идеалния клиент“ до стойностното предложение, SWOT анализа, KPI и ролята на AI в работата. Преподаватели са Богдан Богомилов, лектор в SoftUni Digital от 2020 г. по Google Ads, и Мартин Желязков, основател и изпълнителен директор на Z-Consult.

Източник: SoftUni    
маркетинг дигитални умения изкуствен интелект обучение по маркетинг SoftUni Digital анализ на резултатите кариерно развитие LinkedIn
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Кошмарът на Бъдни вечер: Доживотен затвор за убиеца на 4-годишното момче, опитало да спаси майка си

Кошмарът на Бъдни вечер: Доживотен затвор за убиеца на 4-годишното момче, опитало да спаси майка си

Големият парадокс: Изгаряме милиарди за AI, а ползваме чатботовете просто като Google

Големият парадокс: Изгаряме милиарди за AI, а ползваме чатботовете просто като Google

Русия с ултиматум за Украйна в Абу Даби

Русия с ултиматум за Украйна в Абу Даби

Внимание, силен вятър! НИМХ предупреди 22 области в страната

Внимание, силен вятър! НИМХ предупреди 22 области в страната

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Mercedes пенсионира EQE, EQE SUV и EQS SUV

Mercedes пенсионира EQE, EQE SUV и EQS SUV

carmarket.bg
<p>Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"</p>
Ексклузивно

Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"

Преди 8 часа
Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията
Ексклузивно

Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията

Преди 6 часа
Над 50 свидетели са разпитани за трагедията на АМ „Тракия“, проверяват 20 автомобила
Ексклузивно

Над 50 свидетели са разпитани за трагедията на АМ „Тракия“, проверяват 20 автомобила

Преди 7 часа
Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“
Ексклузивно

Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Ще се видим скоро“: Осъден убиец отправи зловеща заплаха към Ръсел Бранд от затвора

„Ще се видим скоро“: Осъден убиец отправи зловеща заплаха към Ръсел Бранд от затвора

Свят Преди 14 минути

Осъденият за изнасилване комик Ръсел Бранд получи зловеща закана в социалните мрежи от затворник, излежаващ доживотна присъда. Според бивши пазачи и затворници, актьорът е мишена и прекарва дните си в килията в денонощни молитви и медитация

"Hallo" вместо "привет": Без руски език в латвийските училища

"Hallo" вместо "привет": Без руски език в латвийските училища

Свят Преди 22 минути

Това е част от тенденция, с която Латвия иска да се отдалечи от Русия и в същото време да се ориентира по-силно към Европа

Принцеса Кейт в рядко интервю: "Природата беше моето убежище по време на борбата с рака"

Принцеса Кейт в рядко интервю: "Природата беше моето убежище по време на борбата с рака"

Любопитно Преди 53 минути

Принцесата на Уелс споделя откровено за изцелението, надеждата в най-тъмните моменти и как възпитава трите си деца

Над 40% от българите не могат да покрият неочакван разход

Над 40% от българите не могат да покрият неочакван разход

Парите ни Преди 1 час

България е на трето място в ЕС по този показател, а близо всеки пети има просрочени плащания

Нова измама с изкуствен интелект: Рекетират собственици на изгубени домашни любимци

Нова измама с изкуствен интелект: Рекетират собственици на изгубени домашни любимци

Свят Преди 1 час

Полицията със спешно предупреждение: Измамници използват снимки с изкуствен интелект, за да подлъгват стопани на изгубени животни и да искат пари или откуп от тях

<p>Това, което камерите не показаха: Как принц Хари защити Меган по време на емоционалната среща</p>

Това, което камерите не показаха: Как принц Хари защити Меган по време на емоционалната среща на върха в Брюксел

Свят Преди 1 час

Репортер на HELLO! стана свидетел на напрегнатите жестове и тихата подкрепа между Хари и Меган в Брюксел. На фона на ареста на баща ѝ, херцогинята се отказа от речта си в ЕП, но двамата се обединиха в подкрепа на семейства, пострадали от онлайн тормоз

Прокуратурата проверява асфалта и ремонтите на „Тракия“: Всички документи са изискани от АПИ

Прокуратурата проверява асфалта и ремонтите на „Тракия“: Всички документи са изискани от АПИ

България Преди 1 час

Националното следствие пое случая след решение на Главния прокурор. Разпитани са над 50 свидетели, иззети са 20 автомобила, а Окръжна прокуратура - Ямбол назначи експертизи на асфалта, спирачния път и метеорологичните условия

Тристранката се събира на извънредно заседание в четвъртък за Бюджет 2027

Тристранката се събира на извънредно заседание в четвъртък за Бюджет 2027

България Преди 2 часа

Правителството, синдикатите и работодателите ще обсъдят държавния бюджет, бюджета на НЗОК и този на общественото осигуряване

<p>Принц Джордж изненада с невероятен талант (СНИМКА)</p>

Принц Джордж изненада с невероятен талант, вижте рисунката на 13-годишния престолонаследник

Любопитно Преди 2 часа

13-годишният принц Джордж демонстрира забележителен художествен талант. Негова колоритна рисунка на рибарче беше публикувана от принц Уилям в специалното издание на списание Country Life, разкривайки приликата между младия престолонаследник и крал Чарлз

<p>&bdquo;САЩ заплашват да използват &bdquo;майката на всички бомби&ldquo;</p>

Пезешкиан обвини САЩ в „дипломация чрез заплахи“ с „майката на всички бомби“

Свят Преди 2 часа

Иранският президент реагира на съобщенията, че Пентагонът обмисля използването на мощната авиобомба MOAB срещу подземен ядрен обект

Уникален удар в Големите езера: Уловиха изключително рядка яркожълта риба мутант в САЩ

Уникален удар в Големите езера: Уловиха изключително рядка яркожълта риба мутант в САЩ

Любопитно Преди 2 часа

Учените попаднаха на изключително рядък екземпляр по време на рутинно проучване, но състоянието на мистериозното създание породи сериозни въпроси

„Искаме да ви унищожим“: Бомбени заплахи в над 300 училища в Италия, евакуираха ученици

„Искаме да ви унищожим“: Бомбени заплахи в над 300 училища в Италия, евакуираха ученици

Свят Преди 2 часа

Анонимно електронно писмо, подписано с името Михаил Андропов, е получено в учебни заведения в различни части на страната. Полицията проверява сградите за взривни устройства

Отмениха частичното бедствено положение в три общини след катастрофите на „Тракия“

Отмениха частичното бедствено положение в три общини след катастрофите на „Тракия“

България Преди 2 часа

Режимът беше въведен на 10 ноември заради тежките пътни инциденти, при които загинаха 11 души, а повече от 50 бяха ранени

Приеха 33% данък върху свръхпечалбите на първо четене в парламента

Приеха 33% данък върху свръхпечалбите на първо четене в парламента

Парите ни Преди 2 часа

Депутатите одобриха и увеличение на ваучерите за храна до 200 евро месечно

По-висок данък в ЕС: Ще струват ли цигарите в Гърция 13 евро за пакет?

По-висок данък в ЕС: Ще струват ли цигарите в Гърция 13 евро за пакет?

Свят Преди 2 часа

Европейските преговори продължават, а търговците предупреждават за риск от повече контрабанда и затваряне на малки магазини

Разбиха схема за сексуална експлоатация в Сапарева баня: 14-годишна е сред жертвите

Разбиха схема за сексуална експлоатация в Сапарева баня: 14-годишна е сред жертвите

България Преди 2 часа

По данни на разследването пострадалите са били подлагани на тормоз и насилие, и принуждавани да предоставят сексуални услуги в продължение на година

Всичко от днес

От мрежата

Малтипу или Кавапу: По какво се различават?

dogsandcats.bg

Кучето ви изяде нещо по време на разходка? Ето какво да направите

dogsandcats.bg
1

Без валежи, но с гъсти мъгли и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Три занимания, с които да се отдадем на есенната магия

sinoptik.bg

Антоанет Пепе постъпи в болница, ще оперират ръката й

Edna.bg

Кои са съставките на щастието? Психологът Иван Иванов с рецепта за по-добър живот

Edna.bg

Трима от загиналите на „Тракия“ са роднини от сливенското село Самуилово

Nova.bg

Ден на национален траур в памет на жертвите на верижните катастрофи на „Тракия”

Nova.bg