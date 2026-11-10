България

Шефът на НСлС: Мъглата е предпоставка, не причина

Дадени са указания да се вдигат автомобилите от едното платното

Николай Киров Николай Киров

10 ноември 2026, 21:36
Шефът на НСлС: Мъглата е предпоставка, не причина
Източник: БТА

"Мъглата всъщност е предпоставка - намалена видимост като нощно време, оттук нататък причините ще се анализират с всички действия по разследването и от заключението на експертизата ще се прави анализ коя е точната причина за първонаначалния механизъм на удара. Това ще бъде решаващо", коментира пред журналисти изпълняващият функциите директор на Националната следствена служба (НСлС) Мариан Маринов на мястото на двете верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" края Ямбол.  

Маринов каза, че след като на НСлС е било възложено разследването на верижните катастрофи са сформирали екип от десет следователи, които са се придвижили към района на местопроизшествието заедно с експерти от НСлС и мобилна криминалистична лаборатория, и са поели разследването от колегите си от МВР.

НСлС пое разследването на катастрофите на АМ „Тракия“

"Същите бяха извършили основната част от неотложните действия по разследване, огледа на местопроизшествието, разпита на свидетели – пътници и водачи от автомобилите", поясни той.

"Продължихме с допълнителни наши огледи на местопроизшествието. Част от колегите отидоха да разпитат и пострадали, които се намират на лечение в болниците в Сливен, Ямбол и Бургас", каза и.ф. директор на НСлС.

Той посочи, че се налага извършване на множество действия по разследване на различни места и, че продължават разпитите и ще бъде направен анализ на събраните до момента доказателства.

"Дадени са указания да се вдигат автомобилите от едното платното, защото са по-малко и по-бързо ще се освободи. В рамките на час-два мисля, че ще успеят да натоварят превозните средства и да се освободи едното платно", подчерта Маринов. По думите му другото платно ще иска много повече време.

Изпълняващият функциите директор на НСлС коментира, че няма как пропуски на определена власт да са в пряка причинно-следствена връзка с конкретно пътнотранспортно произшествие и то такова тежко. Това е извън предмета на разследването в момента, каза той в отговор на въпрос относно необозначаването на опасност. Конкретният предмет на разследването е установяване на причините за настъпването на пътнотранспортното произшествие, условията и конкретно виновно лице, което ще бъде привлечено към наказателна отговорност, добави Маринов.  

Ад на АМ „Тракия“: 11 загинали и десетки ранени при верижни катастрофи с 86 превозни средства

Екипи на "Пожарна безопасност и защита на населението" и "Пътна помощ" изтеглят на автомобилите, участвали в двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. Пътните произшествия станаха тази сутрин при гъста мъгла в двете посоки на магистралата в района на Ямбол. В тях са участвали общо 86 превозни средства. Общият брой на загиналите при двете верижни катастрофи е 11. Общо 51 души са настанени в лечебни заведения след пътнотранспортното произшествие.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Теодора Цанева, Мира Безус    
верижна катастрофа АМ Тракия Ямбол
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Шефът на НСлС: Мъглата е предпоставка, не причина

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