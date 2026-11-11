Стивън Милър се укрива във военна база заради протестите пред дома му

Стивън Милър и семейството му са се преместили във военна база заради протести и заплахи, съобщава „Атлантик“.

Сред висшите представители на администрацията на Тръмп, живеещи във военни бази, са още Марко Рубио, Пийт Хегсет и Кристи Ноум.

Според изданието тези премествания засилват опасенията от отчуждаване на властта от обществото и нарастваща роля на армията в администрацията.

Доналд Тръмп назначи Стивън Милър за началник на кабинета на Белия дом

Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър е един от няколкото членове на кабинета на президента Доналд Тръмп, които се укриват във военни бази, за да не се излагат на гнева на обществеността.

В четвъртък „Атлантик“ съобщи, че Милър, съпругата му и двете им деца са се изнесли от дома си северно от Арлингтън, щата Вирджиния, и са се преместили във военна база на САЩ. Това се случва, след като местни активисти започват кампания за публично заклеймяване на Милър заради ролята му в ръководенето на репресивната политика на Тръмп срещу престъпността и имиграцията, определяна като фашистка.

Група, наречена „Съседи на Арлингтън, обединени за човечност“, организира протести близо до дома на Милър, разпространява плакати с неговия адрес, на които той е обвинен в извършване на „престъпления срещу човечеството“, и изписва с тебешир послания на тротоара пред къщата му, предупреждаващи, че „Милър преследва семейства“. Кейти Милър се оплака, че ден след убийството на крайнодесния активист Чарли Кърк протестиращ се приближил до нея пред дома ѝ. По думите ѝ той казал: „Наблюдавам те“.

Сега Милър и семейството му вероятно са се присъединили към малка група политически назначени представители, потърсили убежище в сигурността и уединението на военни съоръжения, където гневът на обществеността не може да ги достигне, а собствените им коварни политически идеи могат да се развиват необезпокоявано.

Друг високопоставен служител на Белия дом, чието име не се посочва, също се е преместил във военна база след убийството на Кърк, съобщи „Атлантик“. Името му не е разкрито заради конкретна чуждестранна заплаха.

Stephen Miller Is Hiding From Protesters by Living on Military Base https://t.co/hfXLxKjJIF — The New Republic (@newrepublic) November 1, 2025

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноум се е преместила във военни жилища, обикновено предназначени за коменданта на бреговата охрана, в съвместната военна база „Анакостия-Болинг“. Това се случва, след като „Дейли Мейл“ разкри местоположението на жилищната ѝ сграда във Вашингтон. Високопоставен служител на администрацията е заявил пред списание „Ню Йорк“ миналия месец, че Министерството на вътрешната сигурност е забавило потвърждаването на назначенията на висши представители на бреговата охрана, тъй като това можело да доведе до отстраняването ѝ от новото ѝ жилище.

Държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пийт Хегсет живеят на т.нар. „Улица на генералите“ във военната база „Форт Макнейр“. Преди нанасянето на Хегсет в дома му се очаквало да бъдат извършени ремонти на стойност над 137 000 долара.

Преместването на тези представители на администрацията на Тръмп във военни бази крие риск от задълбочаване на културното и политическото им отчуждение от американците, на които служат. То натоварва ресурсите на армията и същевременно подчертава нарастващата роля на военните в администрацията на Тръмп.

„В една стабилна демокрация искаме армията да служи за отбраната на цялата страна, а не само на една партия“, заяви пред „Атлантик“ Адриа Лорънс, доцент по международни изследвания и политически науки в университета „Джон Хопкинс“.

Междувременно Тръмп отне охраната на политическите си опоненти. Струва си да се отбележи, че единствените политици, убити при покушения през последната година, са били демократи.