Свят

Стивън Милър се укрива във военна база заради протестите пред дома му

Висши представители на администрацията на Тръмп, сред които Милър, Марко Рубио и Кристи Ноум, избират жилища, които ги държат далеч от обществото

11 ноември 2026, 12:02
Стивън Милър се укрива във военна база заради протестите пред дома му
Източник: БГНЕС
  • Стивън Милър и семейството му са се преместили във военна база заради протести и заплахи, съобщава „Атлантик“.
  • Сред висшите представители на администрацията на Тръмп, живеещи във военни бази, са още Марко Рубио, Пийт Хегсет и Кристи Ноум.
  • Според изданието тези премествания засилват опасенията от отчуждаване на властта от обществото и нарастваща роля на армията в администрацията.

Доналд Тръмп назначи Стивън Милър за началник на кабинета на Белия дом

Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър е един от няколкото членове на кабинета на президента Доналд Тръмп, които се укриват във военни бази, за да не се излагат на гнева на обществеността.

В четвъртък „Атлантик“ съобщи, че Милър, съпругата му и двете им деца са се изнесли от дома си северно от Арлингтън, щата Вирджиния, и са се преместили във военна база на САЩ. Това се случва, след като местни активисти започват кампания за публично заклеймяване на Милър заради ролята му в ръководенето на репресивната политика на Тръмп срещу престъпността и имиграцията, определяна като фашистка.

Група, наречена „Съседи на Арлингтън, обединени за човечност“, организира протести близо до дома на Милър, разпространява плакати с неговия адрес, на които той е обвинен в извършване на „престъпления срещу човечеството“, и изписва с тебешир послания на тротоара пред къщата му, предупреждаващи, че „Милър преследва семейства“. Кейти Милър се оплака, че ден след убийството на крайнодесния активист Чарли Кърк протестиращ се приближил до нея пред дома ѝ. По думите ѝ той казал: „Наблюдавам те“.

Сега Милър и семейството му вероятно са се присъединили към малка група политически назначени представители, потърсили убежище в сигурността и уединението на военни съоръжения, където гневът на обществеността не може да ги достигне, а собствените им коварни политически идеи могат да се развиват необезпокоявано.

Друг високопоставен служител на Белия дом, чието име не се посочва, също се е преместил във военна база след убийството на Кърк, съобщи „Атлантик“. Името му не е разкрито заради конкретна чуждестранна заплаха.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноум се е преместила във военни жилища, обикновено предназначени за коменданта на бреговата охрана, в съвместната военна база „Анакостия-Болинг“. Това се случва, след като „Дейли Мейл“ разкри местоположението на жилищната ѝ сграда във Вашингтон. Високопоставен служител на администрацията е заявил пред списание „Ню Йорк“ миналия месец, че Министерството на вътрешната сигурност е забавило потвърждаването на назначенията на висши представители на бреговата охрана, тъй като това можело да доведе до отстраняването ѝ от новото ѝ жилище.

Държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пийт Хегсет живеят на т.нар. „Улица на генералите“ във военната база „Форт Макнейр“. Преди нанасянето на Хегсет в дома му се очаквало да бъдат извършени ремонти на стойност над 137 000 долара.

Преместването на тези представители на администрацията на Тръмп във военни бази крие риск от задълбочаване на културното и политическото им отчуждение от американците, на които служат. То натоварва ресурсите на армията и същевременно подчертава нарастващата роля на военните в администрацията на Тръмп.

„В една стабилна демокрация искаме армията да служи за отбраната на цялата страна, а не само на една партия“, заяви пред „Атлантик“ Адриа Лорънс, доцент по международни изследвания и политически науки в университета „Джон Хопкинс“.

Междувременно Тръмп отне охраната на политическите си опоненти. Струва си да се отбележи, че единствените политици, убити при покушения през последната година, са били демократи.

Източник: newrepublic    
Стивън Милър Администрация на Тръмп военни бази протести отчуждаване на властта роля на армията обществен гняв заплахи политическа поляризация САЩ
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Джип се блъсна в камион на АМ „Тракия”

Джип се блъсна в камион на АМ „Тракия”

Големият парадокс: Изгаряме милиарди за AI, а ползваме чатботовете просто като Google

Големият парадокс: Изгаряме милиарди за AI, а ползваме чатботовете просто като Google

Кошмарът на Бъдни вечер: Доживотен затвор за убиеца на 4-годишното момче, опитало да спаси майка си

Кошмарът на Бъдни вечер: Доживотен затвор за убиеца на 4-годишното момче, опитало да спаси майка си

Внимание, силен вятър! НИМХ предупреди 22 области в страната

Внимание, силен вятър! НИМХ предупреди 22 области в страната

AI манията срещу реалността: Къде отиват милиардите на Big Tech?

AI манията срещу реалността: Къде отиват милиардите на Big Tech?

biss.bg
Mercedes пенсионира EQE, EQE SUV и EQS SUV

Mercedes пенсионира EQE, EQE SUV и EQS SUV

carmarket.bg
<p>Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"</p>
Ексклузивно

Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"

Преди 8 часа
Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията
Ексклузивно

Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията

Преди 6 часа
Над 50 свидетели са разпитани за трагедията на АМ „Тракия“, проверяват 20 автомобила
Ексклузивно

Над 50 свидетели са разпитани за трагедията на АМ „Тракия“, проверяват 20 автомобила

Преди 7 часа
Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“
Ексклузивно

Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Апелативният съд отмени домашния арест на Бургазлиев

Апелативният съд отмени домашния арест на Бургазлиев

България Преди 4 минути

Потвърдена е мярката му за неотклонение "задържане под стража"

„Ще се видим скоро“: Осъден убиец отправи зловеща заплаха към Ръсел Бранд от затвора

„Ще се видим скоро“: Осъден убиец отправи зловеща заплаха към Ръсел Бранд от затвора

Свят Преди 18 минути

Осъденият за изнасилване комик Ръсел Бранд получи зловеща закана в социалните мрежи от затворник, излежаващ доживотна присъда. Според бивши пазачи и затворници, актьорът е мишена и прекарва дните си в килията в денонощни молитви и медитация

На 13 ноември идва eMAG Black Friday – събитието с най-много отстъпки в годината и награди*

На 13 ноември идва eMAG Black Friday – събитието с най-много отстъпки в годината и награди*

Любопитно Преди 53 минути

Принцеса Кейт в рядко интервю: "Природата беше моето убежище по време на борбата с рака"

Принцеса Кейт в рядко интервю: "Природата беше моето убежище по време на борбата с рака"

Любопитно Преди 57 минути

Принцесата на Уелс споделя откровено за изцелението, надеждата в най-тъмните моменти и как възпитава трите си деца

Русия с ултиматум за Украйна в Абу Даби

Русия с ултиматум за Украйна в Абу Даби

Свят Преди 58 минути

Медински, който е съветник на Кремъл и оглавява руската делегация, е повдигнал въпроса за разширяването на НАТО

Над 40% от българите не могат да покрият неочакван разход

Над 40% от българите не могат да покрият неочакван разход

Парите ни Преди 1 час

България е на трето място в ЕС по този показател, а близо всеки пети има просрочени плащания

Нова измама с изкуствен интелект: Рекетират собственици на изгубени домашни любимци

Нова измама с изкуствен интелект: Рекетират собственици на изгубени домашни любимци

Свят Преди 1 час

Полицията със спешно предупреждение: Измамници използват снимки с изкуствен интелект, за да подлъгват стопани на изгубени животни и да искат пари или откуп от тях

<p>Това, което камерите не показаха: Как принц Хари защити Меган по време на емоционалната среща</p>

Това, което камерите не показаха: Как принц Хари защити Меган по време на емоционалната среща на върха в Брюксел

Свят Преди 1 час

Репортер на HELLO! стана свидетел на напрегнатите жестове и тихата подкрепа между Хари и Меган в Брюксел. На фона на ареста на баща ѝ, херцогинята се отказа от речта си в ЕП, но двамата се обединиха в подкрепа на семейства, пострадали от онлайн тормоз

Прокуратурата проверява асфалта и ремонтите на „Тракия“: Всички документи са изискани от АПИ

Прокуратурата проверява асфалта и ремонтите на „Тракия“: Всички документи са изискани от АПИ

България Преди 1 час

Националното следствие пое случая след решение на Главния прокурор. Разпитани са над 50 свидетели, иззети са 20 автомобила, а Окръжна прокуратура - Ямбол назначи експертизи на асфалта, спирачния път и метеорологичните условия

Тристранката се събира на извънредно заседание в четвъртък за Бюджет 2027

Тристранката се събира на извънредно заседание в четвъртък за Бюджет 2027

България Преди 2 часа

Правителството, синдикатите и работодателите ще обсъдят държавния бюджет, бюджета на НЗОК и този на общественото осигуряване

<p>Принц Джордж изненада с невероятен талант (СНИМКА)</p>

Принц Джордж изненада с невероятен талант, вижте рисунката на 13-годишния престолонаследник

Любопитно Преди 2 часа

13-годишният принц Джордж демонстрира забележителен художествен талант. Негова колоритна рисунка на рибарче беше публикувана от принц Уилям в специалното издание на списание Country Life, разкривайки приликата между младия престолонаследник и крал Чарлз

<p>&bdquo;САЩ заплашват да използват &bdquo;майката на всички бомби&ldquo;</p>

Пезешкиан обвини САЩ в „дипломация чрез заплахи“ с „майката на всички бомби“

Свят Преди 2 часа

Иранският президент реагира на съобщенията, че Пентагонът обмисля използването на мощната авиобомба MOAB срещу подземен ядрен обект

Уникален удар в Големите езера: Уловиха изключително рядка яркожълта риба мутант в САЩ

Уникален удар в Големите езера: Уловиха изключително рядка яркожълта риба мутант в САЩ

Любопитно Преди 2 часа

Учените попаднаха на изключително рядък екземпляр по време на рутинно проучване, но състоянието на мистериозното създание породи сериозни въпроси

„Искаме да ви унищожим“: Бомбени заплахи в над 300 училища в Италия, евакуираха ученици

„Искаме да ви унищожим“: Бомбени заплахи в над 300 училища в Италия, евакуираха ученици

Свят Преди 2 часа

Анонимно електронно писмо, подписано с името Михаил Андропов, е получено в учебни заведения в различни части на страната. Полицията проверява сградите за взривни устройства

Отмениха частичното бедствено положение в три общини след катастрофите на „Тракия“

Отмениха частичното бедствено положение в три общини след катастрофите на „Тракия“

България Преди 2 часа

Режимът беше въведен на 10 ноември заради тежките пътни инциденти, при които загинаха 11 души, а повече от 50 бяха ранени

Приеха 33% данък върху свръхпечалбите на първо четене в парламента

Приеха 33% данък върху свръхпечалбите на първо четене в парламента

Парите ни Преди 2 часа

Депутатите одобриха и увеличение на ваучерите за храна до 200 евро месечно

Всичко от днес

От мрежата

Малтипу или Кавапу: По какво се различават?

dogsandcats.bg

Могат ли мюсюлманите да докосват кучета? Какво казва ислямът

dogsandcats.bg
1

Без валежи, но с гъсти мъгли и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Три занимания, с които да се отдадем на есенната магия

sinoptik.bg

Антоанет Пепе постъпи в болница, ще оперират ръката й

Edna.bg

Кои са съставките на щастието? Психологът Иван Иванов с рецепта за по-добър живот

Edna.bg

Превозиха с въздушна линейка болно дете, живяло в рискова среда в Мездра

Nova.bg

Ден на национален траур в памет на жертвите на верижните катастрофи на „Тракия”

Nova.bg