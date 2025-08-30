България

Евакуираха блок в Пловдив заради пожар

Друг пожар избухна в най-голямата борса за плодове и зеленчуци в Южна България

30 август 2025, 19:59
Наталия Киселова: Правим първи бюджет в евро

Съдът пусна Никола Николов - Паскал под гаранция от 50000 лв.

"Каква е тази безумица?!" Хаос с евро цените по Черноморието
Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея

Киселова за вота на недоверие: Да видим първо мотивите

Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот

След кошмарния инцидент в ТЕЦ

КЗК представи мерките и реда за работа с поверителна информация

Е вакуация на жилищен блок в Пловдив се наложи заради пожар. Пламъците избухнали в апартамент на четвъртия етаж в жилищен район „Тракия” малко след 14.30 часа.

В имота били майка и син. Според източници на NOVA те запалили свещ и я поставили в саксия на терасата. Огънят от нея обхванал ламперия, след това и останалите стаи. Пламъците засегнали частично и още един апартамент на горния етаж.

Трагедия край Лясковец: Пожар погуби над 100 крави, пострадал е човек

Няма пострадали хора. Три противопожарни екипа са се отзовали на място. Пристигнала е и линейка на Спешна помощ, която е прегледала хората, които вдишали опасния дим.

Друг пожар избухна в най-голямата борса за плодове и зеленчуци в Южна България - тази в Първенец. Четири противопожарни екипа са изпратени на място, след като сигнал за огъня е бил подаден около 17.00 ч. Най-вероятно незагасена цигара подпалила отпадъци под бетонна рампа на борсата. 

пожар блок Пловдив
Мерц: Германия вече е в конфликт с Русия

Евакуираха блок в Пловдив заради пожар

Горещ спор в ЕС: Унгария няма да подкрепи решение за военна операция на ЕС в Украйна

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Waze отказва да въведе една полезна нова функция

Петролен разлив в Черно море край Новоросийск
Ексклузивно

Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Преди 23 часа
<p>Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна</p>
Ексклузивно

Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна

Преди 1 ден
Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва
Ексклузивно

Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва

Преди 22 часа
Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас
Ексклузивно

Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас

Преди 1 ден

<p>Андрий Парубий е бил в руски списък за ликвидация</p>

Зеленски заяви, че убийството на Парубий е било внимателно планирано

Свят Преди 1 час

Той координирал действията на украинската армия в Донбас

Израел уби премиера на хутите в Йемен

Израел уби премиера на хутите в Йемен

Свят Преди 2 часа

Други членове на правителството също бяха убити

Украински дрон запали пожар до двореца на Путин

Украински дрон запали пожар до двореца на Путин

Свят Преди 4 часа

Официално руският президент отрича да има нещо общо с имота

Червеният кръст: Евакуацията на Газа би била опасна

Червеният кръст: Евакуацията на Газа би била опасна

Свят Преди 5 часа

Израел продължава да следва плана си да поеме пълен контрол над цялата ивица Газа

Повод за гордост! България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета

Повод за гордост! България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета

Свят Преди 5 часа

С успеха българите взеха реванш за драматичната загуба от Япония с 2:3 гейма в предварителната група

Радев: Доверието в институциите е критично ниско, хората търсят алтернатива

Радев: Доверието в институциите е критично ниско, хората търсят алтернатива

България Преди 5 часа

Държавният глава коментира темите по време на откриването на младежка олимпиада по информатика в Шумен

Ким Чен-ун се срещна със семейства на загинали в Украйна войници

Ким Чен-ун се срещна със семейства на загинали в Украйна войници

Свят Преди 6 часа

Предстои Ким да посети Китай, където ще присъства на парад заедно с руския президент Путин

Автомобил се вряза в тълпа във Франция, има жертва

Автомобил се вряза в тълпа във Франция, има жертва

Свят Преди 6 часа

Инцидентът е станал в град Еврьо в северния френски регион Нормандия

<p>Даниил: Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата свобода</p>

Патриарх Даниил: Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата свобода

България Преди 6 часа

Днес Българската православна църква чества празника за пренасяне на мощите на св. Александър Невски

<p>Убит е бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий</p>

Зеленски: Убит е бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий

Свят Преди 7 часа

За момента не се съобщават повече подробности

Иран арестува 8 шпиони на Мосад, готвели удари по обекти

Иран арестува 8 шпиони на Мосад, готвели удари по обекти

Свят Преди 7 часа

Задържаните са обвинени, че са предоставили информацията на Мосад по време на въздушната война на Израел срещу Иран през юни

Обрат в Боливия: Съдът свали обвиненията срещу Жанин Анес, нов процес предстои

Обрат в Боливия: Съдът свали обвиненията срещу Жанин Анес, нов процес предстои

Свят Преди 8 часа

Внезапният обрат в процеса срещу нея идва само няколко седмици след като общите избори в Боливия за първи път от десетилетия дадоха тласък на опозицията

<p>Президентът на ЕЦБ: Вълнуващи новини за България и еврозоната!</p>

Президентът на ЕЦБ представи дизайна на българските евромонети

Пари Преди 9 часа

Лагард публикува в социалната мрежа "Фейсбук" третата си поред публикация, посветена на дизайна на българските евромонети

ЕС: Русия няма да получи замразените си активи, без да плати репарации

ЕС: Русия няма да получи замразените си активи, без да плати репарации

Свят Преди 9 часа

Кая Калас преди срещата на външните министри на ЕС в Копенхаген

Петима пострадаха при верижна катастрофа в гъста мъгла

Петима пострадаха при верижна катастрофа в гъста мъгла

България Преди 9 часа

Екипите на полицията са все още на мястото на произшествието

Украйна е ударила две руски рафинерии

Украйна е ударила две руски рафинерии

Свят Преди 10 часа

Украинските медии предупредиха гражданите да очакват възможни въздушни удари от руски бомбардировачи

Всичко от днес

