България

Съдът пусна Никола Николов - Паскал под гаранция от 50000 лв.

Николов беше екстрадиран у нас в сряда от сръбските власти и закаран в следствения арест

Обновена преди 1 час / 30 август 2025, 09:44
Наталия Киселова: Правим първи бюджет в евро

Наталия Киселова: Правим първи бюджет в евро

"Каква е тази безумица?!" Хаос с евро цените по Черноморието
Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея

Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея
Киселова за вота на недоверие: Да видим първо мотивите

Киселова за вота на недоверие: Да видим първо мотивите
Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот

Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот
След кошмарния инцидент в ТЕЦ

След кошмарния инцидент в ТЕЦ "Бобов дол": Близки на загиналия работник търсят истината за смъртта му
КЗК представи мерките и реда за работа с поверителна информация

КЗК представи мерките и реда за работа с поверителна информация
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от инцидента в Слънчев бряг

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от инцидента в Слънчев бряг

С офийският градски съд пусна Никола Николов-Паскал под гаранция в размер на 50 000 лв. Той има 15-дневен срок, за да ги внесе. Определението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд до три дни. Ако има обжалване, делото там ще се гледа на 4 септември. Николов следва да бъде освободен, след като внесе сумата.

„Решението е напълно нормално, правилно и законосъобразно. Най-вероятно няма да обжалваме”, каза след процеса адвокатът на Николов Димитър Марковски, предаде NOVA.

„СГС реши, че има обосновано предположение, че обвиненият е осъществявал контрабанда и е участвал в организирана престъпна група. Има опасност да извърши и друго престъпление, но интензитетът на тази опасност е намаляла. Няма риск обвиняемият да се укрие”, съобщиха от прокуратурата.

Николов посочил в показанията си, че контрабандната дейност, в която е участвал, била подпомагана от съпредседателя на „Продължаваме Промяната” Асен Василев и от бившия вътрешен министър Бойко Рашков. Помощ оказвали и бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и бившата шефка на Агенция „Митници” Петя Банкова. Тази информация Николов имал от Стефан Димитров. Държавното обвинение подчерта, че не всички участници в организирана престъпна група трябва да се познават.

Днес Софийска градска прокуратура поиска постоянен арест за Никола Николов - Паскал. 

Въпреки че Паскал е обявен за издирване след април 2024 г., когато бяга арестувани Банкова Марин и Стефан Димитрови, има налични справки за пътувания на Николов през май 2024 година на територията на България, включително до ГКПП „Капитан Андреево”. Съдът посочи, че усилията на МВР по издирването на Паскал, са били доста формални, а освен това няма предоставени призовки към доказателствата, които да са били пратени на посочените от защитата му адреси.

Защитата предостави на прокуратурата 7 протокола от сръбския съд, описващи задържането на Паскал в Сърбия и времето, което е прекарал в ареста и под домашен арест.

Припомняме, че Николов беше екстрадиран в България в сряда от сръбските власти и закаран в следствения арест. В четвъртък Паскал прекара 3 часа и половина в Комисията за противодействие на корупцията, където е дал обяснения и е представил документи за лечение на здравословен проблем в Сърбия.

Адвокатът на Паскал: Николов е бил на лечение в Сърбия

Стана ясно и че той сам е поискал да бъда върнат в България предсрочно. Тогава му бяха повдигнати и обвинения за участие в организирана престъпна група, контрабанда на два тира цигари и държане на акцизна стока. Николов е признал, че познава двама от другите обвинени - баща и син Марин и Стефан Димитрови, но не и бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова. 

Според държавното обвинение са използвани СРС-та, които са приобщени към доказателствения материал. Прокуратурата счита, че има доказателства за налична комуникация между членовете на ОПГ и тяхната връзка с държавни служители на високи постове. Стефан и Марин Димитрови и Паскал били в близки отношения и са се снимали нееднократно заедно. Баща и син били близки с Петя Банкова и Живко Коцев. Именно Стефан и Марин Димитрови осигурявали контакти на контрабандисти с други лица, които да подпомогнат контрабандния канал. Паскал се срещал с тях, за да уточнят детайли по контрабандната дейност, МПС-та, маршрути, шофьори и складове. Става дума за контрабанда на цигари.

Стефан Димитров и Никола Николов през 2024 година били на посещение в Сърбия. Прокуратурата разполагала с кореспонденция на Димитров със сръбски граждани, в която се обсъжда превозване на контрабандна стока.

Марковски изтъкна, че в началото Паскал бил обвинен като помагач на контрабандния канал и дейностите на останалите в ОПГ, докато сега вече прокуратурата го счита за пряк извършител. В същото време това изисквало клиентът му физически да се е занимавал с прекарването на контрабандна стока, а нито един от шофьорите, които са разпитани, не са го посочили като лице, с което са се срещали.

Аферата „Митници” започнала, две седмици след като Николов вече бил в Сърбия, за да лекува здравословен проблем. Марковски предостави резултати от ЯМР тест, който показвал малформации в мозъка на клиента му. Имал и епилептичен припадък, и краткотрайна парализа на крайниците в резултат на този тумор в мозъка.

Марковски пледира мярката да се намали на парична гаранция, тъй като Николов прекарал 4 месеца и половина в сръбския следствен арест и още 6 месеца под домашен арест. Паскал сам поиска по-лека мярка за неотклонение, за да си направи операция в Германия.

Никола Димитров Николов е разведен, неосъждан и има средно образование. Той е управител и собственик на фирма. Постоянният му адрес е в София, но е роден на 8 май 1961 г. в Димитровград.

Източник: NOVA    
Никола Николов Паскал Екстрадиция Постоянен арест Прокуратура Организирана престъпна група Контрабанда на цигари Агенция Митници Петя Банкова Живко Коцев Пране на пари
Последвайте ни

По темата

Съдът пусна Никола Николов - Паскал под гаранция от 50000 лв.

Съдът пусна Никола Николов - Паскал под гаранция от 50000 лв.

Мерц: Германия вече е в конфликт с Русия

Мерц: Германия вече е в конфликт с Русия

Горещ спор в ЕС: Унгария няма да подкрепи решение за военна операция на ЕС в Украйна

Горещ спор в ЕС: Унгария няма да подкрепи решение за военна операция на ЕС в Украйна

Израел уби премиера на хутите в Йемен

Израел уби премиера на хутите в Йемен

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Каква е разликата между Коли и Шелти?

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg
Петролен разлив в Черно море край Новоросийск
Ексклузивно

Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Преди 22 часа
<p>Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна</p>
Ексклузивно

Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна

Преди 1 ден
Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва
Ексклузивно

Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва

Преди 21 часа
Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас
Ексклузивно

Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас

Преди 1 ден

Виц на деня

– Бабо, искам да съм като теб! – Щастлива и спокойна? – Не... да спя следобед без никой да мрънка!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Андрий Парубий е бил в руски списък за ликвидация</p>

Зеленски заяви, че убийството на Парубий е било внимателно планирано

Свят Преди 40 минути

Той координирал действията на украинската армия в Донбас

Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, задържан за побой

Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, задържан за побой

България Преди 3 часа

Според съда има опасност от извършване на ново престъпление.

Червеният кръст: Евакуацията на Газа би била опасна

Червеният кръст: Евакуацията на Газа би била опасна

Свят Преди 4 часа

Израел продължава да следва плана си да поеме пълен контрол над цялата ивица Газа

Повод за гордост! България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета

Повод за гордост! България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета

Свят Преди 5 часа

С успеха българите взеха реванш за драматичната загуба от Япония с 2:3 гейма в предварителната група

Радев: Доверието в институциите е критично ниско, хората търсят алтернатива

Радев: Доверието в институциите е критично ниско, хората търсят алтернатива

България Преди 5 часа

Държавният глава коментира темите по време на откриването на младежка олимпиада по информатика в Шумен

Ким Чен-ун се срещна със семейства на загинали в Украйна войници

Ким Чен-ун се срещна със семейства на загинали в Украйна войници

Свят Преди 5 часа

Предстои Ким да посети Китай, където ще присъства на парад заедно с руския президент Путин

Автомобил се вряза в тълпа във Франция, има жертва

Автомобил се вряза в тълпа във Франция, има жертва

Свят Преди 5 часа

Инцидентът е станал в град Еврьо в северния френски регион Нормандия

<p>Даниил: Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата свобода</p>

Патриарх Даниил: Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата свобода

България Преди 6 часа

Днес Българската православна църква чества празника за пренасяне на мощите на св. Александър Невски

<p>Убит е бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий</p>

Зеленски: Убит е бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий

Свят Преди 6 часа

За момента не се съобщават повече подробности

Иран арестува 8 шпиони на Мосад, готвели удари по обекти

Иран арестува 8 шпиони на Мосад, готвели удари по обекти

Свят Преди 6 часа

Задържаните са обвинени, че са предоставили информацията на Мосад по време на въздушната война на Израел срещу Иран през юни

Обрат в Боливия: Съдът свали обвиненията срещу Жанин Анес, нов процес предстои

Обрат в Боливия: Съдът свали обвиненията срещу Жанин Анес, нов процес предстои

Свят Преди 8 часа

Внезапният обрат в процеса срещу нея идва само няколко седмици след като общите избори в Боливия за първи път от десетилетия дадоха тласък на опозицията

<p>Президентът на ЕЦБ: Вълнуващи новини за България и еврозоната!</p>

Президентът на ЕЦБ представи дизайна на българските евромонети

Пари Преди 8 часа

Лагард публикува в социалната мрежа "Фейсбук" третата си поред публикация, посветена на дизайна на българските евромонети

ЕС: Русия няма да получи замразените си активи, без да плати репарации

ЕС: Русия няма да получи замразените си активи, без да плати репарации

Свят Преди 9 часа

Кая Калас преди срещата на външните министри на ЕС в Копенхаген

Петима пострадаха при верижна катастрофа в гъста мъгла

Петима пострадаха при верижна катастрофа в гъста мъгла

България Преди 9 часа

Екипите на полицията са все още на мястото на произшествието

Украйна е ударила две руски рафинерии

Украйна е ударила две руски рафинерии

Свят Преди 10 часа

Украинските медии предупредиха гражданите да очакват възможни въздушни удари от руски бомбардировачи

<p>Смъртоносни протести тестват властта в Индонезия</p>

Смъртоносни протести тестват властта в Индонезия

Свят Преди 10 часа

Протестите започнаха в столицата Джакарта тази седмица заради заплатите на депутатите и ескалираха в петък

Всичко от днес

От мрежата

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Какво мотивира изневярата при жените и при мъжете

Edna.bg

Незабравими цитати от книгите на Никълъс Спаркс

Edna.bg

Ливърпул изпрати оферта за защитник

Gong.bg

Челси не си поплюва - изпрати оферта за играч на Барселона

Gong.bg

Съдът пусна под парична гаранция Никола Николов - Паскал

Nova.bg

Жълт код за опасно време в неделя

Nova.bg