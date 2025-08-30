Съдът пусна Никола Николов - Паскал под гаранция от 50000 лв.

С офийският градски съд пусна Никола Николов-Паскал под гаранция в размер на 50 000 лв. Той има 15-дневен срок, за да ги внесе. Определението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд до три дни. Ако има обжалване, делото там ще се гледа на 4 септември. Николов следва да бъде освободен, след като внесе сумата.

„Решението е напълно нормално, правилно и законосъобразно. Най-вероятно няма да обжалваме”, каза след процеса адвокатът на Николов Димитър Марковски, предаде NOVA .

„СГС реши, че има обосновано предположение, че обвиненият е осъществявал контрабанда и е участвал в организирана престъпна група. Има опасност да извърши и друго престъпление, но интензитетът на тази опасност е намаляла. Няма риск обвиняемият да се укрие”, съобщиха от прокуратурата.

Николов посочил в показанията си, че контрабандната дейност, в която е участвал, била подпомагана от съпредседателя на „Продължаваме Промяната” Асен Василев и от бившия вътрешен министър Бойко Рашков. Помощ оказвали и бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и бившата шефка на Агенция „Митници” Петя Банкова. Тази информация Николов имал от Стефан Димитров. Държавното обвинение подчерта, че не всички участници в организирана престъпна група трябва да се познават.

Днес Софийска градска прокуратура поиска постоянен арест за Никола Николов - Паскал.

Въпреки че Паскал е обявен за издирване след април 2024 г., когато бяга арестувани Банкова Марин и Стефан Димитрови, има налични справки за пътувания на Николов през май 2024 година на територията на България, включително до ГКПП „Капитан Андреево”. Съдът посочи, че усилията на МВР по издирването на Паскал, са били доста формални, а освен това няма предоставени призовки към доказателствата, които да са били пратени на посочените от защитата му адреси.

Защитата предостави на прокуратурата 7 протокола от сръбския съд, описващи задържането на Паскал в Сърбия и времето, което е прекарал в ареста и под домашен арест.

Припомняме, че Николов беше екстрадиран в България в сряда от сръбските власти и закаран в следствения арест. В четвъртък Паскал прекара 3 часа и половина в Комисията за противодействие на корупцията, където е дал обяснения и е представил документи за лечение на здравословен проблем в Сърбия.

Адвокатът на Паскал: Николов е бил на лечение в Сърбия

Стана ясно и че той сам е поискал да бъда върнат в България предсрочно. Тогава му бяха повдигнати и обвинения за участие в организирана престъпна група, контрабанда на два тира цигари и държане на акцизна стока. Николов е признал, че познава двама от другите обвинени - баща и син Марин и Стефан Димитрови, но не и бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова.

Според държавното обвинение са използвани СРС-та, които са приобщени към доказателствения материал. Прокуратурата счита, че има доказателства за налична комуникация между членовете на ОПГ и тяхната връзка с държавни служители на високи постове. Стефан и Марин Димитрови и Паскал били в близки отношения и са се снимали нееднократно заедно. Баща и син били близки с Петя Банкова и Живко Коцев. Именно Стефан и Марин Димитрови осигурявали контакти на контрабандисти с други лица, които да подпомогнат контрабандния канал. Паскал се срещал с тях, за да уточнят детайли по контрабандната дейност, МПС-та, маршрути, шофьори и складове. Става дума за контрабанда на цигари.

Стефан Димитров и Никола Николов през 2024 година били на посещение в Сърбия. Прокуратурата разполагала с кореспонденция на Димитров със сръбски граждани, в която се обсъжда превозване на контрабандна стока.

Марковски изтъкна, че в началото Паскал бил обвинен като помагач на контрабандния канал и дейностите на останалите в ОПГ, докато сега вече прокуратурата го счита за пряк извършител. В същото време това изисквало клиентът му физически да се е занимавал с прекарването на контрабандна стока, а нито един от шофьорите, които са разпитани, не са го посочили като лице, с което са се срещали.

Аферата „Митници” започнала, две седмици след като Николов вече бил в Сърбия, за да лекува здравословен проблем. Марковски предостави резултати от ЯМР тест, който показвал малформации в мозъка на клиента му. Имал и епилептичен припадък, и краткотрайна парализа на крайниците в резултат на този тумор в мозъка.

Марковски пледира мярката да се намали на парична гаранция, тъй като Николов прекарал 4 месеца и половина в сръбския следствен арест и още 6 месеца под домашен арест. Паскал сам поиска по-лека мярка за неотклонение, за да си направи операция в Германия.

Никола Димитров Николов е разведен, неосъждан и има средно образование. Той е управител и собственик на фирма. Постоянният му адрес е в София, но е роден на 8 май 1961 г. в Димитровград.