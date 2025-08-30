Свят

Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин

Според Кремъл, Путин ще води разговори с редица лидери

30 август 2025, 22:03
Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин
Източник: AP/БТА

Р уският президент Владимир Путин ще даде нов тласък на идеята за многополюсен световен ред по време на четиридневното си посещение в Китай, предаде ДПА, позовавайки се на негово пространно интервю за агенция Синхуа в навечерието на заминаването му.

Разговорът с китайския президент Си Цзинпин на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в град Тянцзин трябва да доведе до "нов мощен тласък" в създаването на този световен ред, заяви Путин.

В интервюто си, което е публикувано на уебсайта на Кремъл, руският президент не споменава САЩ и войната в Украйна.

Русия и Китай се противопоставят на "дискриминационните" санкции в търговията

Путин многократно е изразявал подкрепа за намаляване на американската доминация в световните дела. В интервюто той отбеляза и отслабването на долара. Русия и Китай, например, почти напълно преминаха към търговия в националните си валути.

Той също така вижда укрепването на Глобалния Юг, воден от страните от БРИКС – първоначално Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка, към които се присъединиха нови членове – като ключов елемент в изграждането на новия световен ред.

Макрон ядоса Москва: Вулгарни обиди срещу Русия и нейния народ

Според Кремъл, Путин ще води разговори с редица лидери, включително от Индия, Турция, Иран, Сърбия и Пакистан.

Срещата на върха, която ще се проведе от 31 август до 1 септември, ще бъде най-голямата от основаването на Шанхайската организация за сътрудничество преди 24 години. Китай очаква да присъстват представители от 20 държави и 10 организации. Организацията има 10 държави-членки. Освен основателите Русия, Китай, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан, в нея влизат и Индия, Пакистан, Иран от 2023 г. и Беларус от 2024 г.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Путин Си Китай Русия
