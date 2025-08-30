Свят

Кратер погълна магистрала в Норвегия, изчезна човек

Причината за бедствието все още не е ясна

30 август 2025, 20:54
Кратер погълна магистрала в Норвегия, изчезна човек
Източник: AP/БТА

Н орвежките служби за спешна помощ издирват човек, изчезнал след пропадане на земна маса на север от град Тронхайм, предаде ДПА.

Огромно свлачище в Норвегия, хора са в неизвестност

Голям кратер се появи внезапно сутринта на магистрала E6 и успоредната железопътна линия. Снимките показват, че част от земята се е свлякла в съседното езеро Несватнет.

Според информационната агенция Ен Ти Би две къщи са били евакуирани и поне една кола е попаднала във водата. Друг човек, който е пътувал в колата и е бил застигнат от свлачището, е успял да се освободи и е откаран в болница.

Язовирна стена се скъса в Норвегия, водата отнесе къщи

Причината за бедствието все още не е ясна, заяви говорител пред Норвежката радио-телевизионна корпорация Ен Ар Ко.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Норвегия магистрала
Последвайте ни
Огромен пожар се разгоря край София

Огромен пожар се разгоря край София

Съдът пусна Никола Николов - Паскал под гаранция от 50000 лв.

Съдът пусна Никола Николов - Паскал под гаранция от 50000 лв.

Мерц: Германия вече е в конфликт с Русия

Мерц: Германия вече е в конфликт с Русия

Кратер погълна магистрала в Норвегия, изчезна човек

Кратер погълна магистрала в Норвегия, изчезна човек

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

pariteni.bg
Waze отказва да въведе една полезна нова функция

Waze отказва да въведе една полезна нова функция

carmarket.bg
Петролен разлив в Черно море край Новоросийск
Ексклузивно

Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Преди 1 ден
<p>Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна</p>
Ексклузивно

Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна

Преди 1 ден
Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва
Ексклузивно

Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва

Преди 23 часа
Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас
Ексклузивно

Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас

Преди 1 ден

Виц на деня

– Бабо, искам да съм като теб! – Щастлива и спокойна? – Не... да спя следобед без никой да мрънка!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Силна буря удари Кюстендил

Силна буря удари Кюстендил

България Преди 57 минути

Има пожари в землищата на селата Ябълково, Коняво и Горно Уйно

Евакуираха блок в Пловдив заради пожар

Евакуираха блок в Пловдив заради пожар

България Преди 2 часа

Друг пожар избухна в най-голямата борса за плодове и зеленчуци в Южна България

Голям пожар гори до село Бодрово

Голям пожар гори до село Бодрово

България Преди 5 часа

На място има няколко пожарни автомобила

Украински дрон запали пожар до двореца на Путин

Украински дрон запали пожар до двореца на Путин

Свят Преди 5 часа

Официално руският президент отрича да има нещо общо с имота

Червеният кръст: Евакуацията на Газа би била опасна

Червеният кръст: Евакуацията на Газа би била опасна

Свят Преди 6 часа

Израел продължава да следва плана си да поеме пълен контрол над цялата ивица Газа

Повод за гордост! България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета

Повод за гордост! България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета

Свят Преди 7 часа

С успеха българите взеха реванш за драматичната загуба от Япония с 2:3 гейма в предварителната група

Радев: Доверието в институциите е критично ниско, хората търсят алтернатива

Радев: Доверието в институциите е критично ниско, хората търсят алтернатива

България Преди 7 часа

Държавният глава коментира темите по време на откриването на младежка олимпиада по информатика в Шумен

Ким Чен-ун се срещна със семейства на загинали в Украйна войници

Ким Чен-ун се срещна със семейства на загинали в Украйна войници

Свят Преди 7 часа

Предстои Ким да посети Китай, където ще присъства на парад заедно с руския президент Путин

Автомобил се вряза в тълпа във Франция, има жертва

Автомобил се вряза в тълпа във Франция, има жертва

Свят Преди 7 часа

Инцидентът е станал в град Еврьо в северния френски регион Нормандия

<p>Даниил: Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата свобода</p>

Патриарх Даниил: Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата свобода

България Преди 8 часа

Днес Българската православна църква чества празника за пренасяне на мощите на св. Александър Невски

<p>Убит е бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий</p>

Зеленски: Убит е бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий

Свят Преди 8 часа

За момента не се съобщават повече подробности

Иран арестува 8 шпиони на Мосад, готвели удари по обекти

Иран арестува 8 шпиони на Мосад, готвели удари по обекти

Свят Преди 8 часа

Задържаните са обвинени, че са предоставили информацията на Мосад по време на въздушната война на Израел срещу Иран през юни

<p>Киселова: Правим първи бюджет в евро</p>

Наталия Киселова: Правим първи бюджет в евро

България Преди 9 часа

Приоритетите на правителството сега са плавно преминаване към еврото, каза тя

Горещ спор в ЕС: Унгария няма да подкрепи решение за военна операция на ЕС в Украйна

Горещ спор в ЕС: Унгария няма да подкрепи решение за военна операция на ЕС в Украйна

Свят Преди 9 часа

Унгарският министър очаква, че на срещата отново ще се сблъска с "цунами, насочено към подкрепа на войната"

Обрат в Боливия: Съдът свали обвиненията срещу Жанин Анес, нов процес предстои

Обрат в Боливия: Съдът свали обвиненията срещу Жанин Анес, нов процес предстои

Свят Преди 10 часа

Внезапният обрат в процеса срещу нея идва само няколко седмици след като общите избори в Боливия за първи път от десетилетия дадоха тласък на опозицията

<p>Президентът на ЕЦБ: Вълнуващи новини за България и еврозоната!</p>

Президентът на ЕЦБ представи дизайна на българските евромонети

Пари Преди 10 часа

Лагард публикува в социалната мрежа "Фейсбук" третата си поред публикация, посветена на дизайна на българските евромонети

Всичко от днес

От мрежата

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Какво мотивира изневярата при жените и при мъжете

Edna.bg

Незабравими цитати от книгите на Никълъс Спаркс

Edna.bg

Извънземен гол! Това ли е попадението на сезона?

Gong.bg

НА ЖИВО: Славия 1:1 ЦСКА, Варела изравни за "белите"

Gong.bg

Голям пожар до Околовръстното на София (ВИДЕО)

Nova.bg

Мощна буря в Кюстендил, кметът – с призив за помощ

Nova.bg