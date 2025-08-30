Свят

Украински дрон запали пожар до двореца на Путин

Официално руският президент отрича да има нещо общо с имота

30 август 2025, 16:28
Украински дрон запали пожар до двореца на Путин
Източник: iStock/Getty Images

Р уски пожарникари се борят вече няколко денонощия с пожар, предизвикан от отломки на украински дрон, падали в района на имот, за който разследване на покойния опозиционер Алексей Навални разкри, че е дворец, построен от олигарси за президента на Русия Владимир Путин, предава "Франс прес".

Властите в Краснодарския край, Южна Русия, съобщиха в четвъртък, че падането на дрон е довело до пожар в горист район в близост до черноморския град Геленджик.

Тайните бункери на Путин: Какво се знае за тях

Там се намира луксозната резиденция. Официално руският президент отрича да има нещо общо с имота.

Министерството на извънредните ситуации потвърди днес, че над 400 пожарникари се борят с пламъците.

Към момента няма данни пожарът да заплашва резиденцията, която руските власти не споменават в своите съобщения.

Икони, западни мебели и полилеи за милиони: Какво има в двореца на Путин

Руският опозиционер Алексей Навални, починал в наказателна колония при неизяснени обстоятелства, публикува през 2021 г. разследване, което показа, че Владимир Путин е реалният собственик на огромния имот, разположен в туристическа зона на брега на Черно море.

Според разследването, този разкошен комплекс, финансиран с корупционни средства, включва лозя и ледена пързалка за хокей. Самият Путин отрече да е собственик на имота. Официално резиденцията е собственост на руската Федерална служба за сигурност.

Източник: БТА    
Русия пожар Путин
Последвайте ни
Мерц: Германия вече е в конфликт с Русия

Мерц: Германия вече е в конфликт с Русия

Горещ спор в ЕС: Унгария няма да подкрепи решение за военна операция на ЕС в Украйна

Горещ спор в ЕС: Унгария няма да подкрепи решение за военна операция на ЕС в Украйна

Украински дрон запали пожар до двореца на Путин

Украински дрон запали пожар до двореца на Путин

Зеленски: Убит е бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий

Зеленски: Убит е бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

pariteni.bg
Колко е дълъг един ден за кучетата?

Колко е дълъг един ден за кучетата?

dogsandcats.bg
Петролен разлив в Черно море край Новоросийск
Ексклузивно

Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Преди 20 часа
<p>Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна</p>
Ексклузивно

Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна

Преди 1 ден
Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва
Ексклузивно

Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва

Преди 19 часа
Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас
Ексклузивно

Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас

Преди 21 часа

Виц на деня

– Бабо, искам да съм като теб! – Щастлива и спокойна? – Не... да спя следобед без никой да мрънка!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, задържан за побой

Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, задържан за побой

България Преди 38 минути

Според съда има опасност от извършване на ново престъпление.

Голям пожар гори до село Бодрово

Голям пожар гори до село Бодрово

България Преди 43 минути

На място има няколко пожарни автомобила

Радев: Доверието в институциите е критично ниско, хората търсят алтернатива

Радев: Доверието в институциите е критично ниско, хората търсят алтернатива

България Преди 2 часа

Държавният глава коментира темите по време на откриването на младежка олимпиада по информатика в Шумен

Ким Чен-ун се срещна със семейства на загинали в Украйна войници

Ким Чен-ун се срещна със семейства на загинали в Украйна войници

Свят Преди 3 часа

Предстои Ким да посети Китай, където ще присъства на парад заедно с руския президент Путин

Автомобил се вряза в тълпа във Франция, има жертва

Автомобил се вряза в тълпа във Франция, има жертва

Свят Преди 3 часа

Инцидентът е станал в град Еврьо в северния френски регион Нормандия

<p>Даниил: Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата свобода</p>

Патриарх Даниил: Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата свобода

България Преди 3 часа

Днес Българската православна църква чества празника за пренасяне на мощите на св. Александър Невски

Иран арестува 8 шпиони на Мосад, готвели удари по обекти

Иран арестува 8 шпиони на Мосад, готвели удари по обекти

Свят Преди 4 часа

Задържаните са обвинени, че са предоставили информацията на Мосад по време на въздушната война на Израел срещу Иран през юни

<p>Киселова: Правим първи бюджет в евро</p>

Наталия Киселова: Правим първи бюджет в евро

България Преди 5 часа

Приоритетите на правителството сега са плавно преминаване към еврото, каза тя

Обрат в Боливия: Съдът свали обвиненията срещу Жанин Анес, нов процес предстои

Обрат в Боливия: Съдът свали обвиненията срещу Жанин Анес, нов процес предстои

Свят Преди 5 часа

Внезапният обрат в процеса срещу нея идва само няколко седмици след като общите избори в Боливия за първи път от десетилетия дадоха тласък на опозицията

<p>Президентът на ЕЦБ: Вълнуващи новини за България и еврозоната!</p>

Президентът на ЕЦБ представи дизайна на българските евромонети

Пари Преди 6 часа

Лагард публикува в социалната мрежа "Фейсбук" третата си поред публикация, посветена на дизайна на българските евромонети

ЕС: Русия няма да получи замразените си активи, без да плати репарации

ЕС: Русия няма да получи замразените си активи, без да плати репарации

Свят Преди 6 часа

Кая Калас преди срещата на външните министри на ЕС в Копенхаген

Петима пострадаха при верижна катастрофа в гъста мъгла

Петима пострадаха при верижна катастрофа в гъста мъгла

България Преди 6 часа

Екипите на полицията са все още на мястото на произшествието

Украйна е ударила две руски рафинерии

Украйна е ударила две руски рафинерии

Свят Преди 7 часа

Украинските медии предупредиха гражданите да очакват възможни въздушни удари от руски бомбардировачи

Прокуратурата поиска постоянен арест за Никола Николов - Паскал

Прокуратурата поиска постоянен арест за Никола Николов - Паскал

България Преди 7 часа

Николов беше екстрадиран у нас в сряда от сръбските власти и закаран в следствения арест

"Каква е тази безумица?!" Хаос с евро цените по Черноморието

"Каква е тази безумица?!" Хаос с евро цените по Черноморието

България Преди 7 часа

Много сезонни обекти няма да сменят ценоразписите си

<p>Смъртоносни протести тестват властта в Индонезия</p>

Смъртоносни протести тестват властта в Индонезия

Свят Преди 8 часа

Протестите започнаха в столицата Джакарта тази седмица заради заплатите на депутатите и ескалираха в петък

Всичко от днес

От мрежата

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Какво мотивира изневярата при жените и при мъжете

Edna.bg

Незабравими цитати от книгите на Никълъс Спаркс

Edna.bg

НА ЖИВО: Манчестър Юнайтед 0:0 Бърнли

Gong.bg

Веласкес: Не съм дошъл на разходка в София, а да печеля мачове

Gong.bg

Изказвания от място и промяна на вота в движение: Купуват нова система за гласуване в НС

Nova.bg

Голям пожар в Хасковско

Nova.bg