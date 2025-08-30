Украински дрон запали пожар до двореца на Путин

Р уски пожарникари се борят вече няколко денонощия с пожар, предизвикан от отломки на украински дрон, падали в района на имот, за който разследване на покойния опозиционер Алексей Навални разкри, че е дворец, построен от олигарси за президента на Русия Владимир Путин, предава "Франс прес".
Властите в Краснодарския край, Южна Русия, съобщиха в четвъртък, че падането на дрон е довело до пожар в горист район в близост до черноморския град Геленджик.
Тайните бункери на Путин: Какво се знае за тях
Там се намира луксозната резиденция. Официално руският президент отрича да има нещо общо с имота.
Министерството на извънредните ситуации потвърди днес, че над 400 пожарникари се борят с пламъците.
Към момента няма данни пожарът да заплашва резиденцията, която руските власти не споменават в своите съобщения.
Икони, западни мебели и полилеи за милиони: Какво има в двореца на Путин
Руският опозиционер Алексей Навални, починал в наказателна колония при неизяснени обстоятелства, публикува през 2021 г. разследване, което показа, че Владимир Путин е реалният собственик на огромния имот, разположен в туристическа зона на брега на Черно море.
Според разследването, този разкошен комплекс, финансиран с корупционни средства, включва лозя и ледена пързалка за хокей. Самият Путин отрече да е собственик на имота. Официално резиденцията е собственост на руската Федерална служба за сигурност.
💥 Russia: Ukrainian drone was shot down just 10km from Putin's palace on the Black Sea coast.— Igor Sushko (@igorsushko) August 28, 2025
A forest fire ensued, currently engulfing 32 hectares (79 acres) and growing. pic.twitter.com/2zxfVYigbS