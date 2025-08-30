Украински дрон запали пожар до двореца на Путин

Р уски пожарникари се борят вече няколко денонощия с пожар, предизвикан от отломки на украински дрон, падали в района на имот, за който разследване на покойния опозиционер Алексей Навални разкри, че е дворец, построен от олигарси за президента на Русия Владимир Путин, предава "Франс прес".

Властите в Краснодарския край, Южна Русия, съобщиха в четвъртък, че падането на дрон е довело до пожар в горист район в близост до черноморския град Геленджик.

Там се намира луксозната резиденция. Официално руският президент отрича да има нещо общо с имота.

Министерството на извънредните ситуации потвърди днес, че над 400 пожарникари се борят с пламъците.

Към момента няма данни пожарът да заплашва резиденцията, която руските власти не споменават в своите съобщения.

Руският опозиционер Алексей Навални, починал в наказателна колония при неизяснени обстоятелства, публикува през 2021 г. разследване, което показа, че Владимир Путин е реалният собственик на огромния имот, разположен в туристическа зона на брега на Черно море.

Според разследването, този разкошен комплекс, финансиран с корупционни средства, включва лозя и ледена пързалка за хокей. Самият Путин отрече да е собственик на имота. Официално резиденцията е собственост на руската Федерална служба за сигурност.