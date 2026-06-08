Коцев обяви, че е бил арестуван заради "Баба Алино"

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"Първите заповеди за спиране на незаконното строителство в местността Баба Алино са издадени от Община Варна още на 1 септември 2025 г. Това по никакъв начин не повлиява на чуждестранния инвеститор. Напротив, незаконните дейности там само се разрастват", заяви във Фейсбук кметът на Варна Благомир Коцев.

"Явно някой много се е уплашил, че аз и екипа ми ще докараме процедурата по спирането на строителството до край. И е решил едновременно да върне в България експулсирано лице, заплашващо националната сигурност, да организира ареста на пречкащия се кмет, и по този начин активно да съдейства в схемата за пране на безобразно много пари", смята Коцев.

"Баба Алино": Разплитането на казуса с "незаконния град" продължава

"Как, освен така, българското общество да си отговори на следните въпроси: Кой строителен инвеститор би рискувал бизнеса си, като построи незаконно цял град? Кой строителен инвеститор продължава да строи, и то още по-бързо, след като контролният орган недвусмислено му е показал, че счита строителството му за незаконно? Кой строителен инвеститор идва от друга държава, бива изхвърлен от нея, а след това се връща, за да продължи незаконните си действия? Кой, ако не някой на последните етажи на властта, има влиянието да покровителства всичко това?", запита кметът на Варна.

Какво знаем за „незаконния град“ край Варна?

"Баба Алино" е чудовищно престъпление, което с право разтърси цялата страна. Смятам, че истината е толкова фрапираща, че никога няма да се каже изцяло и до край. Нищо обаче не може да спре хората да си задават въпроси. Вчера МЗХ събори незаконната ограда във "Форест клуб". Малцина знаеха досега, но от откритите 104 обекта там, близо 50 са на първа и втора плоча и се намират зад тази ограда. Незаконният град можеше и да е двойно по-голям. Но в крайна сметка беше спрян. А на въпроса „защо сега“, вече всеки може да си отговори. Защото в държавата с голямо "Д", апашите се пазят, а стражарите ги палят и свършват в ареста". заключи Коцев.

Припомняме, че още през 2015 година е направен първият опит за одобряване на строителство върху същата територия, който тогавашният кмет на Варна Иван Портних твърди, че е спрял чрез намеса в Общинския съвет. Въпреки това през следващите години в района започват да се появяват множество обекти, легитимирани чрез т. нар. "удостоверения за търпимост".

През 2023 година, след вътрешни рокади в дирекция "Управление на строителния контрол и организация на разрешителните режими" (УСКОР), са установени порочни практики при издаването на такива удостоверения. А през 2025 г. Община Варна издава първите официални заповеди за спиране на незаконното строителство в местността Баба Алино.

Въпреки тези административни актове, процесът не само не спира, но се ускорява, придружен от сигнали за незаконна сеч на вековна гора, прераснала в изграждане на мащабна инфраструктура – трафопостове и водоснабдителни мрежи.

Междувременно настоящия кмет на Варна, Благомир Коцев е задържан по обвинения в корупция, подкуп и принуда, като без ясна причина случаят е преместен в Софийски градски съд. След многобройни откази за промяна на мярката му за неотклонение и обжалвания, делото е върнато във Варна, след което Коцев е освободен под парична гаранция.

В края на май тази година, в разгара на скандала "Баба Алино", е направен опит за палеж срещу семейния ресторант на Коцев в Морската градина във Варна.

Варна незаконно строителство Баба Алино
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