Проектобюджетите за 2026 г. са внесени в НС

П риетите днес от Министерския съвет три законопроекта – за държавния бюджет на Република България, за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 година, са внесени в Народното събрание.
НСТС обсъжда законопроекта за Бюджет 2026
Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.
Първият бюджет на България в евро се очаква да бъде внесен в НС
Припомняме, че по-рано правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. (АСБП 2026-2028), представляваща мотиви към законопроекта.