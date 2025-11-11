България

Караджов: Няма риск инфраструктурни проекти да отпаднат от Бюджет 2026

По думите му социалните разходи са важни и те трябва да бъдат запазени

Обновена преди 38 минути / 11 ноември 2025, 14:00
„Рисков курс и създават опасен прецедент“ - Митрофанова критикува действията на България срещу „Лукойл“

Трайчо Трайков: Устройствата за контрол на светофарите могат да се клонират

Критичен срок: Кой ще оглави

Акция

Акция "Зима": Стартира вторият етап, ще проверяват и пешеходците
Кортеж на НСО засякъл трамвай в центъра на София, някои от пътниците дори паднали

14 браншови организации скочиха срещу новите изисквания за превоз на храни

Кой е мъжът, прегазил кучето Мая в квартал „Разсадника”

След срещата: Какво се разбраха синдикати и представители на ГЕРБ за Бюджет 2026

К ъм момента по изготвения проектобюджет за 2026 година няма никаква заплаха за отпадане на инфраструктурни проекти. Това каза пред журналисти в Пловдив вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

По думите му социалните разходи са важни и те трябва да бъдат запазени, но в същото време не може да се отказват от инфраструктурата, защото хората в Пловдив, Русе, Бургас, София чакат.

Караджов: Крепежът на жп тунела при Вакарел поддава, налагат се спешни действия

Караджов посочи, че отказът от инфраструктура прави хората по-бедни.

"Нека се постигне окончателно съгласие по бюджета между партньорите, работодатели, синдикални организации и правителство, и тогава ще мога да отговоря окончателно", допълни вицепремиерът.

Той подчерта, че всички останали проекти ще бъдат изпълнени до края на 2029 година. 

Караджов: Започваме реална работа по тунела под Шипка

Министърът посочи, че проблематичен остава Тунел 2 по линията Елин Пелин - Костенец. По думите му тунелът има много сериозен проблем в проектирането и повече от шест месеца там се правят обследвания от научните среди. "Оказва се, че тунелът се намира в т.нар. тектонични пластове и се движи, като за неговото укрепване се изискват неколкократно по-скъпи и тежки крепежи", каза Караджов.

Там ще се наложи нова тръжна процедура, което ще забави завършването му. 

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов се запозна с изпълнението на проекта за изграждане на железопътен възел в Пловдив.

В проверката участваха областният управител на Пловдив Христина Янчева и кметът на града Костадин Димитров.

Инвестицията, в размер над 298 млн. лева, e осигурена от Механизма за свързване на Европа и държавния бюджет.

До юни следващата година ще бъде завършен пробивът под Централна гара Пловдив, съобщи Караджов.

Пробивът е дълъг общо около 800 метра, като до момента са изпълнени около 85 процента, каза министърът. Той определи пробива като един от най-мащабните и сложни в страната. Тунелът ще има асансьори, автобусни спирки, стълбища, връзки с двете автогари - "Юг" и "Родопи", както и с Централна гара. Предвидени са и търговски обекти. 

В момента работата се движи с рекордно бързи срокове, предвид че 2021-2024 година имаше сериозно забавяне, каза Караджов. По думите му със завършването на проекта движението в Пловдив ще стане по-лесно и ще се изпълнят национални приоритети като по-бързи, по-надеждни и навреме пристигащи влакове.

Продължава работа по останалата част от проекта за двете паралелни връзки през железопътната зона и модернизацията на линията Филипово - Скутаре. Министърът на транспорта припомни, че в рамките на проекта беше включено запазването на Бетонния мост в града, който бе ремонтиран за пет млн. лева и остана като паралелна връзка.

Конструктивното обследване и изготвянето на техническия проект за ремонт на Бетонния мост ще са готови до края на годината, а през следващата ще се търси финансиране за цялостното довършване на съоръжението, съобщи зам.-кметът на Пловдив по строителството Тошо Пашов.

Вече има избран изпълнител в рамките на район "Южен", който ще поеме реализацията на първия от трите етапа на проекта за развръзките от изхода на пробива в южната му част, коментира кметът на Пловдив Костадин Димитров. В началото на следващата година ще започне изпълнението, което ще разреши движението по булевардите "Димитър Талев" и "Македония". Предвижда се проектиране на светофар на изхода на тунела, а бул. "Димитър Талев" да стане двупосочен, поясни зам.-кметът Пашов. Предстоят отчуждителни процедури за реализиране на втория етап, при който бул. "Македония" ще премине и ще стигне до бул. "Александър Стамболийски". За него все още няма обществена поръчка за изпълнител и финансиране, а окончателното му завършване би отнело две години.

След изготвянето на Генералната транспортна схема на Пловдив ще се уточни кои линии от градския транспорт ще преминават през пробива. Стадион "Тодор Диев" ще бъде запазен, като ще се търси финансиране за реализация на терена.

Проектът "Развитието на железопътен възел Пловдив" е в размер над 298 млн. лева, осигурени от Механизма за свързване на Европа и държавния бюджет.

Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова    
Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Абсурдните изказвания на американските политици

Критичен срок: Кой ще оглави

Откриха нов изненадващ страничен ефект от ваксините срещу COVID-19

Близо 9500 тона фалшиво сирене продадено у нас

Китайците атакуват, Omoda и Jaecoo стъпват официално в България

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Най-незабравимите партньори са родени през тези 3 месеца

Всеки може да даде различен отговор на въпроса кой бивш партньор е бил най-труден за забравяне или кой все още държи част от сърцето му

<p>Поискаха 2000 години затвор за Екрем Имамоглу</p>

Посочени са общо 402 обвиняеми, от които 105 се намират в ареста, и е поискана присъда от 828 до 2352 години за Имамоглу

<p>ЕК изплаща на България още 438,6 млн. евро по ПВУ</p>

Това са безвъзмездни средства от второто плащане по Плана

<p>Арестуваха 15-годишна, нападнала полицай с лопата</p>

Тийнейджърката нанесе щети на стойност 1200 долара на полицейската кола

Богдана Карадочева: Емил Димитров направи за мен чудеса! (ВИДЕО)

Жената с дрезгавия, топъл глас, който звучи в домовете на поколения българи вече повече от половин век, сподели своята лична история

След рекордния шътдаун: Предадоха ли се демократите пред Тръмп?

Няколко сенатори от Демократическата партия склониха да гласуват с републиканците и да сложат край на най-дългия шътдаун в американската история

tbi bank издаде успешно най-голямата емисия облигации в България

Историята на Кристи Мартин – боксьорката, която оцеля след опит за убийство

Ето всичко, което трябва да знаете за легендарната боксьорка Кристи Мартин и нейната истинска история, разказана във филма „Кристи“

Майк Пенс ще се кандидатира за президент на САЩ през 2028 г.?

Решението на Пенс дали да се кандидатира или не за президент ще има влияние върху надпреварата за номинацията на републиканците през 2028 г.

За втора поредна година: България без грешки в усвояването на европейските средства за земеделие и природни ресурси

"Те се влюбиха в чатботовете с изкуствен интелект - и намериха нещо истинско"

Да се влюбиш в изкуствен интелект вече не е научна фантастика

Курсист се провали 128 пъти на изпит за шофьорска книжка, ето колко му струва

„Лесно е да се подцени нивото на знания, необходимо за издържане на теоретичния изпит“

Самоубийствен атентат разтърси Исламабад - десетки жертви и ранени пред съда

Вътршният министър заяви, че атентаторът е планирал да атакува районния съд, но не е успял да влезе вътре

Задържаха 52-годишна жена за въоръжен грабеж на супермаркет във Варна

Тя влязла в магазина, насочила към продавачката газов пистолет и си тръгнала с малко над 400 лева

Стрелба с газов пистолет и преследване след катастрофа в Пловдив

69-годишен мъж откри огън след катастрофа с материални щети, пострадали няма

Пилот разчувства пътници с трогателно обещание към дъщеря си (ВИДЕО)

„Нищо, абсолютно нищо опасно няма да застане между мен и това малко момиченце и нейния сладолед“

