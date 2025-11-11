Караджов: Няма риск инфраструктурни проекти да отпаднат от Бюджет 2026

След срещата: Какво се разбраха синдикати и представители на ГЕРБ за Бюджет 2026

К ъм момента по изготвения проектобюджет за 2026 година няма никаква заплаха за отпадане на инфраструктурни проекти. Това каза пред журналисти в Пловдив вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

По думите му социалните разходи са важни и те трябва да бъдат запазени, но в същото време не може да се отказват от инфраструктурата, защото хората в Пловдив, Русе, Бургас, София чакат.

Караджов посочи, че отказът от инфраструктура прави хората по-бедни.

"Нека се постигне окончателно съгласие по бюджета между партньорите, работодатели, синдикални организации и правителство, и тогава ще мога да отговоря окончателно", допълни вицепремиерът.

Той подчерта, че всички останали проекти ще бъдат изпълнени до края на 2029 година.

Министърът посочи, че проблематичен остава Тунел 2 по линията Елин Пелин - Костенец. По думите му тунелът има много сериозен проблем в проектирането и повече от шест месеца там се правят обследвания от научните среди. "Оказва се, че тунелът се намира в т.нар. тектонични пластове и се движи, като за неговото укрепване се изискват неколкократно по-скъпи и тежки крепежи", каза Караджов.

Там ще се наложи нова тръжна процедура, което ще забави завършването му.

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов се запозна с изпълнението на проекта за изграждане на железопътен възел в Пловдив.

В проверката участваха областният управител на Пловдив Христина Янчева и кметът на града Костадин Димитров.

Инвестицията, в размер над 298 млн. лева, e осигурена от Механизма за свързване на Европа и държавния бюджет.

До юни следващата година ще бъде завършен пробивът под Централна гара Пловдив, съобщи Караджов.

Пробивът е дълъг общо около 800 метра, като до момента са изпълнени около 85 процента, каза министърът. Той определи пробива като един от най-мащабните и сложни в страната. Тунелът ще има асансьори, автобусни спирки, стълбища, връзки с двете автогари - "Юг" и "Родопи", както и с Централна гара. Предвидени са и търговски обекти.

В момента работата се движи с рекордно бързи срокове, предвид че 2021-2024 година имаше сериозно забавяне, каза Караджов. По думите му със завършването на проекта движението в Пловдив ще стане по-лесно и ще се изпълнят национални приоритети като по-бързи, по-надеждни и навреме пристигащи влакове.

Продължава работа по останалата част от проекта за двете паралелни връзки през железопътната зона и модернизацията на линията Филипово - Скутаре. Министърът на транспорта припомни, че в рамките на проекта беше включено запазването на Бетонния мост в града, който бе ремонтиран за пет млн. лева и остана като паралелна връзка.

Конструктивното обследване и изготвянето на техническия проект за ремонт на Бетонния мост ще са готови до края на годината, а през следващата ще се търси финансиране за цялостното довършване на съоръжението, съобщи зам.-кметът на Пловдив по строителството Тошо Пашов.

Вече има избран изпълнител в рамките на район "Южен", който ще поеме реализацията на първия от трите етапа на проекта за развръзките от изхода на пробива в южната му част, коментира кметът на Пловдив Костадин Димитров. В началото на следващата година ще започне изпълнението, което ще разреши движението по булевардите "Димитър Талев" и "Македония". Предвижда се проектиране на светофар на изхода на тунела, а бул. "Димитър Талев" да стане двупосочен, поясни зам.-кметът Пашов. Предстоят отчуждителни процедури за реализиране на втория етап, при който бул. "Македония" ще премине и ще стигне до бул. "Александър Стамболийски". За него все още няма обществена поръчка за изпълнител и финансиране, а окончателното му завършване би отнело две години.

След изготвянето на Генералната транспортна схема на Пловдив ще се уточни кои линии от градския транспорт ще преминават през пробива. Стадион "Тодор Диев" ще бъде запазен, като ще се търси финансиране за реализация на терена.

Проектът "Развитието на железопътен възел Пловдив" е в размер над 298 млн. лева, осигурени от Механизма за свързване на Европа и държавния бюджет.