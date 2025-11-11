След срещата: Какво се разбраха синдикати и представители на ГЕРБ за Бюджет 2026

Кортеж на НСО засякъл трамвай в центъра на София, някои от пътниците дори паднали

Трайчо Трайков: Устройствата за контрол на светофарите могат да се клонират

П редставители на синдикатите се срещнаха с ръководството на ГЕРБ във връзка с проектобюджета за 2026 година в централата на партията в София.

На нея присъстваха президентите на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров и на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

Росен Желязков коментира проектобюджета за 2026 г.

"Предложеният бюджет за 2026 година е възможен. Считаме, че щадящо натоварва както бизнеса, така и хората, за да може да финансира необходимите разходи, които са в много голяма степен приети със съгласие в парламента като законови гаранции за отделните системи – за пенсии, за заплати, социалните системи, за здравеопазване, за образование и т.н.", заяви Пламен Димитров след срещата.

Допълнителните 1,5 млрд. евро, които ще влязат в бюджета с увеличаването на вноската за пенсия с 2% и с увеличението на данък „дивидент“ от 5 на 10%, синдикалният лидер определи като „добре балансиран подход в това, което ни се предлага“.

„Ние виждаме в разходните политики изпълнение на ангажимента за швейцарското правило за пенсиите, както и един ръст на единните разходни стандарти с двуцифрени проценти в сферата на културата, на здравеопазването, на образованието, социалното подпомагане, социалните дейности като цяло, социалните услуги в т.ч., което е добър знак“, отбеляза Димитров.

"Няма нещо в бюджета, което да е консенсусно между работодатели и синдикати", каза заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

Сачева заяви, че на този етап няма никакви промени в параметрите на бюджета, които да могат да бъдат съобщени.

"Това, което в момента сме се разбрали със синдикатите е, че на този етап няма да говорим за съществени промени в параметрите, които сме дали, поради факта, че в бюджета слагаме на първо място сигурност, отбрана, образование и здравеопазване като наши основни приоритети", обясни тя.

По думите ѝ работодателите настояват за увеличение на ДДС, а синдикатите са заявили, че са против. "Политическата позиция на нашата партия също е в подкрепа на това, че вдигането на ДДС би натоварило всички български граждани, които като краен потребител би трябвало да заплатят тази цена“, посочи Деница Сачева.

"Докато вдигането на осигуровките с 2% е нещо, което беше залегнало в средносрочната прогноза на бюджета, за 2027 и 2028 г., и в този смисъл е очаквано. Вдигането на осигурителните вноски в крайна сметка отива в бюджета на НОИ и в някакъв бъдещ период от време ще се върне в хората обратно под формата на техните по-високи пенсии", каза още тя.

Сачева посочи, че изтеглянето на увеличението на вноската през 2026 г., както и удвояването на размера на увеличението е заради по-голямата цел, а именно България да влезе в еврозоната и да завърши своята европейска интеграция от една страна, от друга – да бъда осигурена устойчивост и стабилност в следващите години.

Разговорите по бюджета продължават и в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще има дискусии в края на тази седмица, така че ако има някакви промени, те ще бъдат съвсем минимални, каза също Деница Сачева.

Тя обясни, че очаква внасянето на бюджета в парламента, но само след дискусиите в НСТС и след като бъде приет от правителството.

Преди началото на срещата Пламен Димитров каза пред журналисти, че от КНСБ са твърдо против увеличение на ДДС, тъй като това означава директно увеличение на всички цени на стоки и "удря" хората с ниски и средни доходи.

"Трябва да се намери формула да се заместят съответните приходи, които към момента са намерени, и да се финансират разходите", посочи Димитров и даде пример, че с ръста на пенсионната вноска се финансира увеличението на пенсиите по швейцарското правило.

"Ако се говори за други варианти, ние бихме предпочели увеличение на корпоративния данък вместо на вноската", допълни той.

Сачева: Следващата седмица НСТС ще разгледа бюджета

"Синдикалната гледна точка е работникът да не плаща нищо повече", каза още Пламен Димитров.

"Най-добрият вариант е пет процентни пункта увеличение на корпоративния данък, както се вдига данъкът върху дивидентите. Това ще вкара 1,5 милиарда евро в бюджета при равни други условия, то горе-долу толкова се търсят, за да се върже сметката", коментира президентът на КНСБ.

Той даде и друг пример за увеличение на разходите в бюджета за 2026 година, а именно капиталовата програма.

"За догодина се предвиждат 7,7 милиарда евро, тоест ръст от 1,5 милиарда. Ето ги тези 1,5 милиарда, които го търсим откъде да дойдат", допълни Пламен Димитров.

Нивото на капиталовата програма за тази година Димитров определи като "невиждано".

Той изрази притеснение дали средствата по програмата, които са 6,2 милиарда евро, ще бъдат усвоени до края на 2025 година, при средно усвояване през последните 15-20 години от 3-3,5 милиарда евро.