НСТС обсъжда законопроекта за Бюджет 2026

Н а извънредно заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще обсъди двата проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. Правителството, синдикатите и работодателските синдикати ще разискват и проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г. Това съобщиха от правителствената пресслужба. Заседанието е насрочено за 10:00 ч.

В понеделник вечерта Министерството на финансите публикува проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026–2028 г. Очаква се брутният вътрешен продукт догодина да достигне 120,1 млрд. евро. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 годината по реда на Закона за държавния дълг, е 10,4 млрд. евро.

НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година

В понеделник сутринта Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) отново заседава за утвърждаване на проекта на Закон за бюджета на ДОО за 2026 г. От 1 януари 2026 г. се предвижда ръст на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" на ДОО с 2 процентни пункта. Заложено е минималният осигурителен доход да бъде 620,20 евро, а максималният осигурителен доход - 2352 евро. Очаква се увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро.

Социалният министър Борислав Гуцанов съобщи пред медиите, че се предвижда майчинските през втората година да станат 900 лв. Пенсиите ще бъдат увеличени съгласо закона - по швейцарското правило през лятото на 2026 г.

Проектобюджетът на Здравната каса за 2026 г. се увеличава с 34 млн. евро, обяви председателят на Надзорния съвет на НЗОК Явор Пенчев след извънредно заседание във вторник. Той обясни, че промяната в проектобюджета на НЗОК се е наложила заради изменението в ръста на минималната работна заплата.