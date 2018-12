Продължава издирването на терориста в Страсбург. Жертвите на стрелбата са вече трима души, сред които 60-годишен мъж от Страсбург, както и 45-годишен турист от Тайланд. Ранени при стрелбата са 14 души. Много от тях са в тежко състояние.

В цяла Франция се провежда мащабна полицейска операция по издирването на предполагаемия извършител - 29-годишният Шериф Шекат, разследван за радикален ислям. Във Франция е въведена най-високата степен на опасност от нова терористична атака.

Във вторник вечерта 29-годишен от Страсбург откри огън на коледно тържество в центъра на града.

Министърът на вътрешните работи на Франция Кристоф Кастанер съобщи, че вероятно е стреляно с автоматично оръжие.

Изстрелите са проехтели в 20:00 часа местно време в близост до коледен базар. Той е познат на полицията, разследван е за радикализация, има 27 присъди и е лежал в затвора в три държави, регистриран е 67 пъти в полицията.

В България не се налага промяна не мерките за сигурност след атентата във Франция. Това обясни вътрешният министър Младен Маринов. Все пак той е поискал да се осигурят повече полицаи на местата, където около Коледа се събират много хора.

Франция предприема още по-сериозни мерки, за да открие най-търсения човек в държавата. Разпространена е снимка и подробна информация. Издирва се мъж, около 1,8 м, с брада и белег на лицето. Властите призовават за съдействие. Предупреждават обаче, че е опасен и разследван за радикален ислям. Напрежението обаче ескалира. През цялата нощ стотици идваха до Коледния базар, за да оставят запалена свещ.

