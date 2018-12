Човекът, който извърши стрелбата на коледно тържество в Страсбург, има 27 присъди за престъпления във Франция, Германия и Швейцария. Това съобщи парижкият прокурор Реми Ейц.

"Той е имал проблеми с правосъдието през годините, като е бил осъждан 27 пъти и многократно е бил в затвора за престъпления във Франция, Германия и Швейцария", заяви прокурорът.

Има досие от 10-годишен. Шериф Шекат е роден в Страсбург. Викал е "Аллах е велик".

Фигурирал е 67 пъти в протоколи и друга документация на полицията. Това съобщи френският вътрешен министър Кристоф Кастанер. Преди това той и депутатите отдадоха минута мълчание в памет на мъртвите и ранените в главния град на Източна Франция.

"Този човек, за съжаление, от дълго време е известен на полицията като нарушител на закона. Още на 10-годишна възраст той е проявил поведение, достойно за углавно наказание. За първи път е осъден на 13 години и 67 пъти се е появявал в различни протоколи във връзка с поведение, системно отбелязвано като насилствено. Той е осъден общо 27 пъти", каза министърът, цитиран от ТАСС.

Той потвърди, че стрелецът от Страсбург "е бил под наблюдение във връзка с неговата ислямистка радикализация", но получените сигнали за него били "незначителни". Кастанер даде подробно описание на случилото се в Страсбург и отбеляза, че при опита за бягство из кварталите след стрелбата, трима минувачи са се опитали да го хванат. "Всички те са получили наранявания с нож", каза министърът.

Той високо оцени смелостта на тези хора и депутатите от Народното събрание аплодираха думите му за "проявената смелост" на французите, опитали се да преградят пътя на опасен въоръжен престъпник. По време на изказването си министърът разясни броя на служителите, участващи в издирването на престъпника – в момента във Франция са ангажирани 720 човека, включително 100 разследващи.

"Бяха проведени редица издирвания на места, които би могъл да посети", добави Ейц. Той посочи още, че в нощта на нападението четирима души от близкото обкръжение на нападателя са били задържани.

Във вторник вечерта 29-годишен мигрант от Страсбург откри огън на коледно тържество в центъра на града. Според актуализираните данни трима души бяха убити, а 13 ранени.

Министърът на вътрешните работи на Франция Кристоф Кастанер съобщи, че вероятно е стреляно с автоматично оръжие.

Изстрелите са проехтели в 20:00 часа местно време в близост до коледен базар.

#Strasburg

Chérif Chekatt, 29, French national, is the suspect of tonight’s Strasburg terror attack, in which 4 killed.

According to french sources,

he escaped police raid on his home Tuesday that reportedly uncovered grenades. pic.twitter.com/WwpMn6DgT7