Президентът на КНСБ: Организираме протест в понеделник

Всички недоволни от заплатите си и от бюджетния сектор, са добре дошли, подчерта Пламен Димитров

21 ноември 2025, 11:48
Х ората са едни и няма как да ги делим. Ние организираме наша акция в понеделник от 12.00 ч. пред парламента. Всички, които са недоволни от своите заплати и от бюджетния сектор, са добре дошли да изразят несъгласието си. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в ефира на NOVA.

Служители на НОИ излизат на протест

Според него план-сметката за следващата година поставя под въпрос редица ключови системи в държавната администрация. По думите му синдикатът отдавна води разговори по най-проблемните направления, но въпреки това заплатите в някои от най-натоварените сфери остават силно изостанали.

„Независимо от всички приказки за раздут бюджет и неразумно харчене, в тези системи заплатите останаха недокомпенсирани. Недоволството е сериозно. Имам предвид ключови структури на терен – Националната агенция за приходите, която трябва да събере милиарди евро. Те и тази година получиха 5%, догодина също 5. Очевидно това не е справедливо, когато в други сектори заплатите растат с двуцифрени числа”, каза Димитров.

Президентът на КНСБ припомни, че синдикатът е предлагал още миналата година да се предприеме хоризонтална политика за увеличение на разходите за персонал с около 10%, като вътре да има разумна диференциация.

„Това беше разумната политика. В зависимост от важността на структурите и изпълнението на хората можеше спокойно да се направи увеличение на доходите, но това не се чу. Депутатите си прехвърлят топката, а в крайна сметка всички го направиха заедно”, допълни той.

С искане за достойни заплати: Административни служители готвят серия от протести

Димитров изброи и основните институции, които вече са заявили готовност за протестни действия:

  • Националния осигурителен институт;
  • Националната агенция за приходите;
  • Агенцията за социално подпомагане;
  • Агенцията по заетостта.

Акцията е под наслов „НЕ на разединението на работещите! ДА на по-високите доходи!”. Синдикатът ще настоява за:

  • хоризонтална политика по доходите от 10%;
  • законодателни промени за насърчаване на колективното трудово договаряне;
  • прекратяване на целенасоченото противопоставяне на различни сектори и насаждане на негативно отношение към работещите в обществената сфера.

В рамките на процедурата по приемане на Бюджет 2026 КНСБ изисква допълнителни средства в размер на общо 61,9 млн. евро за недофинансираните структури от секторите „Държавно управление” и „Транспорт”, които ще позволят 10% ръст на възнагражденията на заетите в тях. 

Всички искания ще бъдат онагледени в импровизиран синдикален коледен кът.

Източник: NOVA    
кнсб протест
