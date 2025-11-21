България

Служители на НОИ излизат на протест

Недоволството е провокирано от неглижирането на проблемите в държавната администрация

21 ноември 2025, 07:03
С лужителите на Националния осигурителен институт излизат на протест в петък. Демонстрацията е на синдиката на административните служители "Подкрепа", които обявиха, че ще обхванат ключови държавни администрации в цялата страна.

С искане за достойни заплати: Административни служители готвят серия от протести

Недоволството е провокирано от неглижирането на проблемите в държавната администрация, недостатъчното заплащане на служителите и засилващата се вълна от публичен натиск и дискредитация срещу тях, предава NOVA.

Първи с конкретни искания излязоха в четвъртък служителите на Националния статистически институт. Те настояват за осигуряването на допълнителни 2,5 милиона лева, които да бъдат използвани за увеличаване на заплати.

Източник: NOVA    
Последни новини

Украинската армия отхвърли руското изявление за ситуацията в Купянск

Украинската армия отхвърли руското изявление за ситуацията в Купянск

Свят Преди 18 минути

Неверни са и изявленията, че 80% от Вовчанск в Харковска област и 70% от град Покровск са превзети, заяви украинският генерален щаб

САЩ няма да участват в срещата на върха на Г-20

САЩ няма да участват в срещата на върха на Г-20

Свят Преди 30 минути

„Baby Shark“ превърна малка корейска фирма в империя за стотици милиони

„Baby Shark“ превърна малка корейска фирма в империя за стотици милиони

Свят Преди 1 час

Клипът се превърна в глобален феномен с над 16 милиарда гледания – най-гледаното видео в историята на YouTube

Проучване: Хората продължават да еволюират

Проучване: Хората продължават да еволюират

Любопитно Преди 1 час

„Това е прекрасен пример за това как и защо нашият вид притежава толкова голямо биологично разнообразие“

Днес е Ден на християнското семейство - традиции, забрани и поверия

Днес е Ден на християнското семейство - традиции, забрани и поверия

България Преди 1 час

България

21 ноември: Поканата, която промени България

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Поредна загуба гарантира елиминацията на един от Безименните в “Игри на волята”

Поредна загуба гарантира елиминацията на един от Безименните в “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Николета и Радостина са вторите номинирани воини в надпреварата тази седмица

Швеция: Русия скоро ще тества Член 5 на НАТО

Швеция: Русия скоро ще тества Член 5 на НАТО

Свят Преди 9 часа

Европа трябва да бъде готова да използва сила

Пожар на конференцията на ООН в Бразилия, евакуация

Пожар на конференцията на ООН в Бразилия, евакуация

Свят Преди 10 часа

Екипи на ООН и охраната реагираха мигновено с пожарогасители

САЩ: Мирният ни план е добър за Русия и за Украйна

САЩ: Мирният ни план е добър за Русия и за Украйна

Свят Преди 11 часа

Ситуацията продължава да се променя, но президентът подкрепя този план

Автобус се запали край Айтос

Автобус се запали край Айтос

България Преди 11 часа

Превозното средство се e възпламенило от предната част, а пътниците са слезли веднага

Герасимов пред Путин: Превзехме Купянск

Герасимов пред Путин: Превзехме Купянск

Свят Преди 11 часа

Той добави че руската армия избива обкръжени украински войници

Мъж нападна журналисти в центъра на Белград

Мъж нападна журналисти в центъра на Белград

Свят Преди 11 часа

Полицаите, които са били наблизо, не са реагирали

САЩ прекратяват бойкота на Г-20

САЩ прекратяват бойкота на Г-20

Свят Преди 13 часа

Южна Африка възприема тази промяна като „положителен знак“.

Украйна обяви, че е получила проект за мирен план от САЩ

Украйна обяви, че е получила проект за мирен план от САЩ

Свят Преди 13 часа

Зеленски очаква разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп

Кремъл: Не преговаряме със САЩ за мир в Украйна

Кремъл: Не преговаряме със САЩ за мир в Украйна

Свят Преди 14 часа

Дмитрий Песков заяви, че няма какво да добави

Всичко от днес

