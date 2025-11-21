Служители на НОИ излизат на протест

ДНСК нареди да бъде разрушена корекцията на реката в Елените

С лужителите на Националния осигурителен институт излизат на протест в петък. Демонстрацията е на синдиката на административните служители "Подкрепа", които обявиха, че ще обхванат ключови държавни администрации в цялата страна.

С искане за достойни заплати: Административни служители готвят серия от протести

Недоволството е провокирано от неглижирането на проблемите в държавната администрация, недостатъчното заплащане на служителите и засилващата се вълна от публичен натиск и дискредитация срещу тях, предава NOVA.

Първи с конкретни искания излязоха в четвъртък служителите на Националния статистически институт. Те настояват за осигуряването на допълнителни 2,5 милиона лева, които да бъдат използвани за увеличаване на заплати.