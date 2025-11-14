България

Предлагат Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

До процедурата се стигна, след като измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт, бяха обнародвани

14 ноември 2025, 14:06
Предлагат Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
Източник: БГНЕС

П равителството предложи Румен Спецов за особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“. Това съобщи министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет във връзка с назначаването на особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“. 

Очакваме по-късно Румен Спецов да бъде вписан в търговския регистър, добави министърът на правосъдието Георги Георгиев. 

Желязков свиква извънредно заседание на Съвета по сигурността заради "Лукойл"

До процедурата се стигна, след като измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха обнародвани в Държавен вестник. 

Кабинетът внесе в НС законопроект за национализация на „Лукойл“ - България

Народното събрание гласува измененията на 7 ноември на две четения в рамките на едно заседание. Впоследствие президентът Румен Радев наложи вето върху промените, свързани с назначаването на особен търговски представител. Депутатите обаче го отхвърлиха на 13 ноември със 128 гласа „за“ 59 - „против“ и без „въздържал се“. 

На днешния парламентарен блицконтрол с участието на тримата вицепремери Томислав Дончев определи като критични разговорите със САЩ през следващите дни до 21 ноември, когато влизат в сила наложените санкции от страна на САЩ върху двете руски компании и техните задгранични активи „Лукойл“ и „Роснефт“.

Източник: БТА, Николета Василева    
Лукойл Особен управител Румен Спецов Правителство Съвет по сигурност Санкции Енергетика Законодателство Банкови плащания Немски модел
Последвайте ни

По темата

Предлагат Румен Спецов за особен управител на

Предлагат Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Заблуди и факти за Ренесанса

Заблуди и факти за Ренесанса

Мъж преби служител на

Мъж преби служител на "Градска мобилност" заради скоба в Монтана

Трагедия в Гърция: Млад мъж погълна цял бургер, в критично състояние е

Трагедия в Гърция: Млад мъж погълна цял бургер, в критично състояние е

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 16 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 18 часа
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 16 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 18 часа

Виц на деня

- Как се взимат решенията вкъщи? - Когато с жената сте на различно мнение, решението го взима тя, а когато сте на едно мнение -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Влак блъсна 27-годишен мъж в Германия, взирал се в телефона си

Влак блъсна 27-годишен мъж в Германия, взирал се в телефона си

Свят Преди 11 минути

Инцидентът е станал вчера на жп гарата в Лайхлинген

Какво се знае за големия корупционен скандал, който разтърсва Украйна

Какво се знае за големия корупционен скандал, който разтърсва Украйна

България Преди 29 минути

Ето какво се знае за тази история, която касае отклоняване на големи суми пари в енергийния сектор

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Любопитно Преди 48 минути

Монархът празнува днес в Уелс, в компанията на кралица Камила, а почитта към него се излива от цяла Великобритания

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Свят Преди 50 минути

Абас Арагчи призова ООН да наложи „подходящи мерки“ срещу Съединените щати

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

Свят Преди 1 час

В няколко думи към видеото украинският президент обеща „още“, без да уточнява конкретни цели

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"

България Преди 1 час

Трафикът се регулира от „Пътна полиция“

Момчето-омар - как циркова звезда се превърна в хладнокръвен убиец

Момчето-омар - как циркова звезда се превърна в хладнокръвен убиец

Любопитно Преди 1 час

Грейди Стайлс Джуниър, щял да даде на семейството мрачна репутация, когато се превърнал в системен насилник и убиец

<p>Пустинно чудовище на четири гуми: Dacia за &bdquo;Дакар&ldquo; развълнува София&nbsp;</p>

Уникален Dacia Sandriders прототип за "Дакар" развълнува София

Технологии Преди 1 час

Петкратният победител в пустинната надпревара, Себастиен Льоб и още два екипа ще гонят първа победа за Dacia в прословутия маратон, а автомобилът е в столицата

<p>КНСБ: Ето кои храни са поскъпнали през октомври</p>

От юни до октомври: Малката потребителска кошница поскъпна до 111.90 лв.

България Преди 1 час

Наблюденията на експертите от синдиката сочат още, че през юни кошницата е струвала 111.04 лв., а до октомври е поскъпнала до 111.90 лв.

Bad Bunny триумфира на наградите „Грами“ за латино музика с пет награди

Bad Bunny триумфира на наградите „Грами“ за латино музика с пет награди

Любопитно Преди 1 час

Bad Bunny завърши благодарствената си реч с думите: „Пуерто Рико, обичам те, благодаря ти“

Снимката е илюстративна

Ужас в Мексико: Свещеник открит мъртъв, увит в найлон и вързан за стол в канализация

Свят Преди 1 час

Тялото на свещеника Ернесто Балтазар Ернандес Вилчис бе открито увито в черни найлонови торби, вързано за кресло и изхвърлено в канал близо до международното летище

Смъртоносна болест покосява украински войници

Смъртоносна болест покосява украински войници

Свят Преди 1 час

Това смъртоносно заболяване е било широко разпространено за последен път по време на Първата световна война

Мъж платил на българин да подпали ресторант в Австрия

Мъж платил на българин да подпали ресторант в Австрия

Свят Преди 1 час

Никой не е пострадал при пожара

<p>Стартират засилени проверки преди Никулден</p>

Стартират засилени проверки на инспектори преди Никулден

България Преди 1 час

<p>Япония ще претърпи &quot;съкрушително поражение&quot;</p>

Китайските въоръжени сили предупредиха: Япония ще претърпи "съкрушително поражение"

Свят Преди 1 час

Втората световна война и японската инвазия в Китай, започнала през 1931 г., продължават да са източник на напрежение между Пекин и Токио

Деница Суруджийска

„Дом в евро“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние в България

sinoptik.bg
1

Обмислят евакуация в Иран заради сушата

sinoptik.bg

Лейди Гага със смразяващо признание: Имам късмет, че съм жива

Edna.bg

Сара Джесика Паркър със специална награда за принос в телевизията

Edna.bg

Роналдо може да пропусне началото на Мондиал 2026

Gong.bg

Бивш скаут на Ман Юнайтед: Това беше огромна грешка!

Gong.bg

Предлагат Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Nova.bg

Километрично задръстване на магистрала „Тракия” (ВИДЕО)

Nova.bg