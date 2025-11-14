Предлагат Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

П равителството предложи Румен Спецов за особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“. Това съобщи министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет във връзка с назначаването на особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“.

Очакваме по-късно Румен Спецов да бъде вписан в търговския регистър, добави министърът на правосъдието Георги Георгиев.

Желязков свиква извънредно заседание на Съвета по сигурността заради "Лукойл"

До процедурата се стигна, след като измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха обнародвани в Държавен вестник.

Кабинетът внесе в НС законопроект за национализация на „Лукойл“ - България

Народното събрание гласува измененията на 7 ноември на две четения в рамките на едно заседание. Впоследствие президентът Румен Радев наложи вето върху промените, свързани с назначаването на особен търговски представител. Депутатите обаче го отхвърлиха на 13 ноември със 128 гласа „за“ 59 - „против“ и без „въздържал се“.

На днешния парламентарен блицконтрол с участието на тримата вицепремери Томислав Дончев определи като критични разговорите със САЩ през следващите дни до 21 ноември, когато влизат в сила наложените санкции от страна на САЩ върху двете руски компании и техните задгранични активи „Лукойл“ и „Роснефт“.