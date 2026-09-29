България

Правната комисия в парламента прие промени срещу т.нар. „дела шамари“

Правната комисия заседава извънредно, депутатите гласуваха на второ четене промените в Гражданския процесуален кодекс

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 40 минути / 29 септември 2026, 07:00
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П арламентарната правна комисия прие на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) относно защитата на журналисти при т.нар. дела шамари. Със законопроекта се въвеждат изискванията на европейска директива относно защитата на лицата, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява. Законопроектът е внесен от Министерски съвет. 

Кабинетът гласува защита срещу делата „шамари“

Става въпрос за т.нар. дела шамари (SLAPP – стратегически дела срещу публично участие), като характерно за тези производства е, че използването на съдебния процес преследва цел, различна от защита на накърненото право, чрез продължителността на производството, разходите, и така може да бъде упражнен репутационен или икономически натиск върху ответника, обясни министърът на правосъдието Николай Найденов. Предвидената защита не е насочена само към журналисти, медии, а обхваща всички, които упражняват свободата на изразяване и информация, изтъкна той. В резултат на промените се очаква да бъде осигурена по-добра защита на журналисти, защитници на правата на човека, научната общност, каза министърът.  

Законопроектът предвижда създаването на специална глава в ГПК и специални правила относно производствата поради публичното участие на ответника. Дадена е дефиниция за „публично участие“, обхващаща изявления и дейности при упражняване на свободата на изразяване и информация, свободата на изкуствата и науката, както и свободата на събранията и сдруженията, когато се отнасят до въпрос от обществен интерес.

Край на делата „шамари“: НС прие важна защита за журналисти и общественици

Предлага се създаването на процесуална възможност за ранно отхвърляне на очевидно неоснователен иск, както и допълнителни специални мерки за защита на ответника, когато е налице неравнопоставеност между страните, прекомерен или необоснован размер на иска, множество или координирани производства, сплашване и тормоз, злоупотреба с процесуални права, избор на съд с цел натиск и действия за дискредитиране на ответника. 

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Марин Колев    
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